Σάλος στο διαδίκτυο από την εμφάνιση του Superman ως bisexual προσωπικότητα

Τον superman τον είχαμε συνηθίσει μέσα από τις ταινίες και τα κόμικς ως έναν υπεράνθρωπο που έσωζε ζωές. Παρόλα αυτά, στο πέμπτο τεύχος της σειράς κόμικς DC "Superman: Son of Kal-El" τα πράγματα αλλάζουν για τον superman και μπαίνει το σεξουαλικό στοιχείο πάνω από οποιαδήποτε άλλη δράση του.

Ο νέος Superman, ο Jon Kent, παιδί του Clark Kent και της Lane, είναι αμφιφυλόφιλος, και έχει σχέση με τον Jay Nakamura, έναν άντρα ρεπόρτερ όπως ανακοίνωσε η εταιρεία DC αυτή την εβδομάδα. Το όλον θέμα έφερε στην επικαιρότητα με σχετικό ρεπορτάζ το CNN international και ήδη έχει προκληθεί απίστευτος σάλος.

Ήδη στα social media που αναρτήθηκε η είδηση το αναγνωστικό κοινό έχει «παγώσει». Αρκετοί αναρωτιούνται γιατί έπρεπε να υπάρχει μια τέτοια εξέλιξη και να μετατρέψουν κάποιοι τον γνωστό υπερήρωα σε ομοφυλόφιλο ή σε μια bisexual προσωπικότητα, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι πρόκειται για έναν παιδικό ήρωα – σύμβολο δύναμης.

Δείτε το δημοσίευμα του CNN με τίτλο: «The new Superman comes out as bisexual in an upcoming comic».

Ήδη οι χρήστες του ίντερνετ έχουν αρχίσει έναν ιδιότυπο πόλεμο στα social media και έχουν χωριστεί σε δυο κατηγορίες. Σε αυτούς που θεωρούν μέγα σφάλμα αυτή την εξέλιξη και σε αυτούς που βλέπουν θετικά την προβολή ενός υπερ-ήρωα που θα είναι bisexual.

Παγκόσμιος σάλος από την παρουσίαση του σούπερμαν ως bisexual προσωπικότητα

Μάλιστα αρκετοί χρήστες του ίντερνετ αναρωτιούνται για την σκοπιμότητα μιας τέτοιας ενέργειας, όταν η βιομηχανία των κόμικς γνωρίζει πολύ καλά ότι ο Superman αποτελεί ίνδαλμα για μικρά παιδιά.

Ποιος ακριβώς είναι ο λόγος που επιβάλλει μια τέτοια ενέργεια προκαλώντας σύγχυση σε τόσο νεαρές ηλικίες για ζητήματα που έχουν να κάνουν με την σεξουαλική ταυτότητα των ανθρώπων;

To πέμπτο τεύχος αναμένεται να βγει τον ερχόμενο Νοέμβριο και οι αντιδράσεις θα κορυφωθούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

