Formula 1: Ο Μπότας έκανε «τσάρο» τον Χάμιλτον στο Σότσι (pics+vid)

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes, ο οποίος έφτασε τις 70 νίκες στην καριέρα του, άφησε στην δεύτερη θέση τον «ομόσταυλό» του, Βάλτερι Μπότας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φινλανδός πήρε εντολή να αφήσει τον Χάμιλτον να περάσει, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Σεμπάστιαν Φέτελ με Ferrari. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χάμιλτον αύξησε στους 50 βαθμούς τη διαφορά του από τον Φέτελ στην κατάταξη των οδηγών, ενώ απομένουν πέντε γκραν πρι για το τέλος της σεζόν.

Ο Βάλτερι Μπότας είχε ωραίες... αναμνήσεις από το Σότσι, καθώς πήρε πέρυσι στο Σότσι την «παρθενική» νίκη της καριέρας του στη Φόρμουλα Ένα, ενώ εκκίνησε την Κυριακή από την "pole position". Όμως, οι υπεύθυνοι της Mercedes του ζήτησαν να σηκώσει το πόδι από το γκάζι, επιτρέποντας στον Λιούις Χάμιλτον να περάσει και τελικά να πάρει τη νίκη και να αυξήσει κι άλλο το προβάδισμά του έναντι του Σεμπάστιαν Φέτελ στη βαθμολογία των οδηγών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραδεχθεί ο Φινλανδός ότι το «1-2» στη Ρωσία ήταν σπουδαίο για την ομάδα, ωστόσο ήταν δύσκολο για τον ίδιο να το αποδεχθεί.

A crucial move by @LewisHamilton to get past Sebastian Vettel and allow Mercedes to take control of the #RussianGP ??



Several laps later, he's 50 points clear of his title rival ?#F1 pic.twitter.com/AKlsCXCACc — Formula 1 (@F1) 30 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Μπότας πήρε εντολή να αφήσει τον Χάμιλτον να περάσει μετά τον 25ο από τους 53 γύρους του αγώνα, σε μια επιλογή της Mercedes για να εξασφαλίσει το «1-2», προκειμένου να... ζημιωθούν όσο γίνεται περισσότερο ο Φέτελ και η Ferrari. Ο Φινλανδός υπάκουσε, θυσιάζοντας την προσωπική επιτυχία του, και η Mercedes διατήρησε το απόλυτο νικών της στο Σότσι, ενώ ο Χάμιλτον αύξησε στους 50 βαθμούς το προβάδισμά του έναντι του Φέτελ.

Μετά τον αγώνα ο Βρετανός, ο οποίος έπεσε πίσω από τον Φέτελ μετά το πιτ-στοπ του, αλλά προσπέρασε στη συνέχεια τον Γερμανό μέσα στην πίστα, δήλωσε ότι ο Μπότας ήταν «πραγματικός τζέντλεμαν», ενώ και ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, έπλεξε το εγκώμιο του Φινλανδού, μολονότι αμφότεροι χαρακτήρισαν δύσκολη τη σημερινή ημέρα.

There have been five races in Sochi, @LewisHamilton has now won three of them ? #RussianGP ?? #F1 pic.twitter.com/qlwVcGq1Zb — Formula 1 (@F1) 30 Σεπτεμβρίου 2018

Ο επόμενος αγώνας της Φόρμουλα Ένα είναι το ιαπωνικό γκραν πρι, το οποίο θα διεξαχθεί στις 7 Οκτωβρίου στη Σουζούκα.

Η βαθμολογούμενη δεκάδα στο γκραν πρι της Ρωσίας



Η τελική κατάταξη



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 306 βαθμοί

2. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 256

3. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 189

4. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Ferrari) 186

5. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 158

6. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Red Bull) 134

7. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 53

8. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Renault) 53

9. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/McLaren) 50

10. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Force India) 47

11. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Force India) 47

12. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Renault) 38

13. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Toro Rosso) 28

14. Ρομέν Γκροζάν (Γαλλία/Haas) 27

15. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Sauber) 21

16. Στόφελ Βάντουρν (Βέλγιο/McLaren) 8

17. Λανς Στρολ (Καναδάς/Williams) 6

18. Μάρκους Έρικσον (Σουηδία/Sauber) 6

19. Μπρέντον Χάρτλεϊ (Νέα Ζηλανδία/Toro Rosso) 2

20. Σεργκέι Σιρότκιν (Ρωσία/Williams) 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 495 βαθμοί

2. Ferrari 442

3. Red Bull-Tag Heuer 292

4. Renault 91

5. Haas-Ferrari 80

6. McLaren-Renault 58

7. Racing Point Force India-Mercedes 35*

8. Toro Rosso-Honda 30

9. Sauber-Ferrari 27

10. Williams-Mercedes 7

* Η Force India, η οποία μετονομάστηκε σε Racing Point Force India, έχασε τους βαθμούς που είχε συγκεντρώσει στην κατάταξη των κατασκευαστών πριν από το βελγικό γκραν πρι, μετά την εξαγορά της.