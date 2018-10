Formula 1: Άνετα πρώτος ο Χάμιλτον στη Σουζούκα που «αγκαλιάζει» τον τίτλο (pics+vid)

Ο Βρετανός παγκόσμιος πρωταθλητής της Mercedes, ο οποίος έφτασε τις εννέα νίκες φέτος και τις 71 στην καριέρα του, άφησε στην δεύτερη θέση τον «ομόσταυλό» του, Βάλτερι Μπότας, ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σεμπάστιαν Φέτελ περιορίστηκε στην έκτη θέση, καθώς η επαφή που είχε με τον Φερστάπεν έπληξε σημαντικά τις ελπίδες του για κάτι καλό στο σημερινό γκραν πρι. Ο Γερμανός ξεκίνησε από την όγδοη θέση, αλλά η πολύ καλή εκκίνησή του τον «ανέβασε» στην τέταρτη, ωστόσο η επαφή που είχε με τη Red Bull του Φερστάπεν, όταν προσπάθησε να τον προσπεράσει στη στροφή "Spoon", τον «έριξε» στην 19η θέση της κατάταξης.

A crucial moment in the grand prix, and the title race...



Lap 8: Seb ? Max#JapaneseGP ?? #F1 pic.twitter.com/pTrYZ4z2uK — Formula 1 (@F1) October 7, 2018

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, ο Χάμιλτον αύξησε στους 67 βαθμούς (331 έναντι 264) το προβάδισμά του στην κατάταξη των οδηγών έναντι του Φέτελ, ενώ απομένουν τέσσερις αγώνες για το τέλος της σεζόν. Πλέον ο Βρετανός τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής έχει την δυνατότητα να κατακτήσει μαθηματικά και τον φετινό τίτλο στο επόμενο γκραν πρι που θα διεξαχθεί στο Όστιν των ΗΠΑ (21/10), εφόσον πάρει οκτώ βαθμούς περισσότερους από τον Φέτελ.

Ο Χάμιλτον δεν αντιμετώπισε προβλήματα από το ξεκίνημα έως το τέλος του αγώνα και πανηγύρισε την πέμπτη νίκη της καριέρας του στην Ιαπωνία και τέταρτη στην πίστα της Σουζούκα. Εκτός του ότι έφτασε τις 71 επιτυχίες στην καριέρα του, ο Βρετανός σημείωσε την 50ή νίκη του για λογαριασμό της Mercedes, η οποία πανηγύρισε και το «1-2» με την δεύτερη θέση του Βάλτερι Μπότας. Την τελευταία θέση του βάθρου πήρε ο Μαξ Φερστάπεν με Red Bull, η οποία είδε τον δεύτερο οδηγό της, τον Αυστραλό Ντάνιελ Ρικιάρντο, να τερματίζει τέταρτος, μολονότι εκκίνησε από την 15η θέση.

It’s @LewisHamilton’s day in the Land of the Rising Sun ??pic.twitter.com/l0o8RP8lDY — Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) October 7, 2018

Η τελική κατάταξη



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΔΗΓΩΝ

1. Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 331 βαθμοί

2. Σεμπάστιαν Φέτελ (Γερμανία/Ferrari) 264

3. Βάλτερι Μπότας (Φινλανδία/Mercedes) 207

4. Κίμι Ραϊκόνεν (Φινλανδία/Ferrari) 196

5. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 173

6. Ντάνιελ Ρικιάρντο (Αυστραλία/Red Bull) 146

7. Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Force India) 53

8. Κέβιν Μάγκνουσεν (Δανία/Haas) 53

9. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Γερμανία/Renault) 53

10. Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/McLaren) 50

11. Εστεμπάν Οκόν (Γαλλία/Force India) 49

12. Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Renault) 39

13. Ρομέν Γκροζάν (Γαλλία/Haas) 31

14. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Toro Rosso) 28

15. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Sauber) 21

16. Στόφελ Βάντουρν (Βέλγιο/McLaren) 8

17. Λανς Στρολ (Καναδάς/Williams) 6

18. Μάρκους Έρικσον (Σουηδία/Sauber) 6

19. Μπρέντον Χάρτλεϊ (Νέα Ζηλανδία/Toro Rosso) 2

20. Σεργκέι Σιρότκιν (Ρωσία/Williams) 1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

1. Mercedes 538 βαθμοί

2. Ferrari 460

3. Red Bull-Tag Heuer 319

4. Renault 92

5. Haas-Ferrari 84

6. McLaren-Renault 58

7. Racing Point Force India-Mercedes 43*

8. Toro Rosso-Honda 30

9. Sauber-Ferrari 27

10. Williams-Mercedes 7

* Η Force India, η οποία μετονομάστηκε σε Racing Point Force India, έχασε τους βαθμούς που είχε συγκεντρώσει στην κατάταξη των κατασκευαστών πριν από το βελγικό γκραν πρι, μετά την εξαγορά της.