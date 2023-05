Γιατί δεν πρέπει να καταργηθούν τα AM από τα ραδιόφωνα των αυτοκινήτων;

Με την άνοδο των υπηρεσιών streaming και τη μείωση των ακροατών του επίγειου ραδιοφώνου (και την ανάγκη να μειώσουν το κόστος κατασκευής), οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν αφαιρέσει το ραδιόφωνο ΑΜ από τα συστήματα ψυχαγωγίας των οχημάτων εδώ και αρκετό καιρό.

Στις ΗΠΑ όμως ξεκίνησε μία εκστρατεία για επαναφορά τους. Μάλιστα κατατέθηκε νομοσχέδιο με την ονομασία “AM Radio for Every Vehicle Act of 2023” ο οποίος ζητά από τους κατασκευαστές να συμπεριλάβουν την τεχνολογία που απαιτείται για να συντονίζονται τα οχήματα σε σταθμούς που εκπέμπουν μόνο σε ζώνες ΑΜ.

