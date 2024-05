Κασσελάκης: Η απάντηση της δημοσιογράφου για τον τσακωμό - «Αυτή είναι η καμπάνια που αγνοούσε»

Η Ρένα Παυλάκη δίνει την δική της απάντηση στο Στέφανο Κασσελάκη για τη διαφωνία τους σχετικά με την τουριστική προβολή της Ρόδου, με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να αποχωρεί έξαλλος από τη συνέντευξη που παραχωρούσε στον «Real Voice 99.5».

Τη διαφημιστική καμπάνια της Ρόδου μετά τις φωτιές του περσινού καλοκαιριού παρουσίασε σε άρθρο της η δημοσιογράφος Ρένα Παυλάκη, ένα ζήτημα για το οποίο ήρθε σε αντιπαράθεση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη στον αέρα ραδιοφωνικής εκπομπής.

Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν καλεσμένος καλεσμένος το πρωί της Παρασκευή στον «Real Voice 99.5», στη Ρόδο, στην εκπομπή της Ρένας Παυλάκη. Όμως, όταν η δημοσιογράφος άρχισε να του απαντάει στα όσα ισχυρίζονταν ότι συμβαίνουν στη Ρόδο, επισημαίνοντας του ότι αυτά που λέει δεν είναι ακριβή, εκείνος έγινε έξαλλος.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σημείωσε ότι μετά τις περσινές καταστροφικές πυρκαγιές, δεν υπήρξε κάποια κρατική παρέμβαση ώστε να γίνει άμεσα μια καμπάνια για τη τουριστική προβολή της Ρόδου, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι το άφησε για την επόμενη χρονιά, τη φετινή. Τότε, η κ.Παυλάκη απάντησε ότι έξι μόλις ημέρες μετά, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προχώρησε σε τέτοια καμπάνια.

Το απόγευμα της Παρασκής, με δημόσιευμα της στην ιστοσελίδα του realvoice995.gr η δημοσιογράφος απαντά τα εξής για το περιστατικό:

«Ο Στέφανος Κασσελάκης που αποχώρησε εκνευρισμένος και κακήν κακώς από την πρωινή μου εκπομπή στον Ρ/Σ Real Voice της Ρόδου επειδή επεσήμανα την άγνοιά του για θέματα τοπικά, μου ζήτησε να του στείλω την διαφημιστική καμπάνια που έτρεξε πέρυσι αμέσως μετά τις φωτιές της Ρόδου το καλοκαίρι του 2023, την οποία όχι μόνο αγνοούσε, αλλά αμφισβήτησε και την ύπαρξή της (δείτε το παρακάτω video).

Επέλεξα λοιπόν να τον ενημερώσω δημοσιοποιώντας την και στα ΜΜΕ , για την επόμενη φορά που ίσως θελήσει να αναφερθεί στον τουρισμό της Ρόδου.

Η καμπάνια παγκόσμιας εμβέλειας, με το καθαρό μήνυμα “Rhodes. What you love is here” (Ρόδος: Ό,τι αγαπάς είναι εδώ), που άμεσα σχεδίασε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με ταχύτατα αντανακλαστικά, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΤ ειδικά για το νησί της Ρόδου, βγήκε στον αέρα την Τρίτη 8 Αυγούστου 2023, αμέσως μετά τις φωτιές του Ιουλίου και κατόρθωσε μέσα σε ένα πολύ μικρό διάστημα όχι περισσοτέρων των δέκα ημερών, να αναστρέψει το κλίμα και το νησί να επανέλθει στην κανονικότητα της θερινής περιόδου.

Η καμπάνια που αγνοούσε ο Στέφανος Κασσελάκης, με εικόνες και βίντεο από τον κορυφαίο τουριστικό προορισμό διοχετεύθηκε στα μεγαλύτερα δίκτυα μέσω όλων των καναλιών διανομής, προβάλλοντας όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού.

Στόχος της πρωτοβουλίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου μέσω της προωθητικής καμπάνιας ήταν να αποκατασταθεί, προστατευτεί και ενδυναμωθεί η φήμη και η εικόνα του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου και να διαφυλαχθεί η οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου, που συνδέεται σε μέγιστο βαθμό με τον Τουρισμό.

Ο δημιουργικός σχεδιασμός της καμπάνιας προώθησε το νησί της Ρόδου ως πλήρως λειτουργικού και ελκυστικού τουριστικού προορισμού σε όλες τις βασικές αγορές της Ευρώπης, με ειδική στόχευση στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τις Σκανδιναβικές χώρες, τη Γαλλία την Ιταλία και την Ολλανδία, καθώς και στις αγορές του Ισραήλ και της Αμερικής.

Η στοχευμένη διαφημιστική προβολή αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα και πόρους που έχει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε συνδυασμό με τα διαθέσιμα κανάλια διανομής του Υπουργείου Τουρισμού και του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, είχε στόχο την άμεση επαναφορά των κρατήσεων στο νησί, στόχος που επετεύχθη σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, λίγων μόνων ημερών».

