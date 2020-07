Μαρία Σαράποβα: Γιατί όλοι λατρεύουν να τη μισούν;

Αποχαιρέτησε την ενεργό δράση στο τένις, λέγοντας: «Δίνοντας τη ζωή μου στο τένις, το τένις μου έδωσε μια ζωή. Θα μου λείπει καθημερινά».

Με ξανθά μαλλιά και ύψος 1,88μ., η “Μάσα”, όπως την αποκαλούν χαϊδευτικά, ήταν τόσο όμορφη που πολλοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν έγινε μοντέλο. Ίσως κάποια στιγμή, στην πορεία, να το αναρωτήθηκε και η ίδια, αλλά όχι τότε, στα 17 της, που αποθεωνόταν στα κορτ. Εξάλλου, στα χρόνια που ακολούθησαν έβγαλε πιθανώς περισσότερα χρήματα πουλώντας την περσόνα και την εικόνα της, παρά από το ίδιο το τένις. Εάν δεν υπήρχε το τένις, όμως, τίποτα απ' όλα αυτά δεν θα είχε γίνει.

Η Σαράποβα οφείλει μεγάλο μέρος του μύθου της στην αιώνια εχθρό της, τη Σερένα Ουίλιαμς. Η Ρωσίδα έκανε το ντεμπούτο της στο Αυστραλιανό Όπεν του 2003, το οποίο κέρδισε η Ουίλιαμς. Με αυτό το τρόπαιο ολοκλήρωσε το λεγόμενο 'Serena Slam', δηλαδή την κατάκτηση 4 διαδοχικών Major: από το Ρολάν Γκαρός στο Ουίμπλεντον του 2002 και από το US Open του ίδιου έτους στον θρίαμβο της Μελβούρνης, η Γουίλιαμς δεν ένιωθε απειλή. Αυτό θα άλλαζε πολύ σύντομα, όμως.

Η Σαραπόβα έφτασε στον 4ο γύρο του Ουίμπλεντον του 2003, ενώ η Γουίλιαμς αναγκάστηκε να αποχωρήσει για λίγο από τα κορτ, με έναν τραυματισμό στο αριστερό γόνατο. Τον επόμενο χρόνο, στο Μαϊάμι, οι δύο τενίστριες συναντήθηκαν στο κορτ για πρώτη φορά. Η Αμερικανίδα νίκησε εύκολα, αλλά η άνοδος της τενίστριας ήταν πλέον μη αναστρέψιμη και ολοφάνερη. Στον τελικό του Ουιμπλεντον, η Σαραπόβα νίκησε τη Γουίλιαμς. Η Αμερικανίδα είπε ότι "δεν ήταν αυτή στο κορτ" και η Σαραπόβα απάντησε «πρέπει να συνηθίσει τη νέα πραγματικότητα».

Η Σαράποβα πάντα είχε πολλούς εχθρούς -ανάμεσα στις άλλες παίκτριες κυρίως, και ένας από τους λόγους ήταν και η υπεροψία που της χρέωναν, μια υπεροψία που στα επόμενα 15 χρόνια δεν δικαιολογήθηκε επαρκώς στα γήπεδα. Η Ρωσίδα δεν κατάφερε ξανά να επικρατήσει έναντι της Ουίλαιμς στα κορτ, καθώς στα υπόλοιπα 19 ματς που έπαιξαν, η Ρωσίδα πήρε μόνο 3 σετ κι έχασε 11. Η Σαράποβα νίκησε άλλη μία φορά, αλλά μόνο επειδή η Ουίλιαμς αποσύρθηκε στον 4ο γύρο του Ρολάν Γκαρός το 2018.

Ήταν μια κόντρα, όμως, την οποία η Σαράποβα κεφαλαιοποίησε επαρκώς και εκτός γηπέδων. Στη βιογραφία της, με τίτλο 'My Life So Far', οι αναφορές στο πρόσωπο της Ουίλιαμς είναι πολλές. Σε μια από αυτές περιγράφει μία σκηνή μετά τον τελικό του Ουίμπλεντον, όταν η Ουίλιαμς ακούγεται εξοργισμένη και μέσα σε λυγμούς να λέει «δεν θα ξαναχάσω ποτέ από αυτήν τη μικρή σκύλα»...

Οι δύο τους μπλέχτηκαν, το 2013, σε μια πολύ δημόσια αντιπαράθεση, κάνοντας η μια την άλλη βούκινο: Σύμφωνα με το περιοδικό Rolling Stone η Ουίλιαμς σε τηλεφωνική συνομιλία με την αδελφή της, Βένους, έκραξε τη Σαράποβα και τη σχέση της με τον Βούλγαρο τενίστα Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ. Η Σερένα απολογήθηκε στη Σαραπόβα δημοσίως, αλλά η Ρωσίδα απάντησε σε συνένετευξή της: «Αν θέλουμε να μιλήσουμε για κάτι προσωπικό, όμως, ας πούμε για τη σχέση της με έναν άντρα που ήταν παντρεμένος, παίρνει διαζύγιο και έχει παιδιά». Αναφερόταν στον προπονητή της Ουίλιαμς, Πατρίκ Μουράτογλου.

Παρότι αθλητικά ζούσε τελικά πάντα στη σκιά της Ουίλιαμς, η Σαράποβα ήταν επί 11 χρόνια η πιο πλούσια τενίστρια στον κόσμο. Μια τρομερή αντιδιαστολή με τα παιδικά της χρόνια που μόνο εύκολα δεν ήταν.

Οι γονείς της έφυγαν για το Νιαγκάν της Σιβηρίας, όπου γεννήθηκε η Μαρία, τέσσερις μήνες μετά από το πυρηνικό ατύχημα στο Τσέρνομπιλ, καθώς ανησυχούσαν για τα επίπεδα της ραδιενέργειας στο Γκόμελ, την πόλη στην οποία ζούσαν έως τότε. Τα επόμενα χρόνια μετακόμισαν αρκετές φορές σε διάφορες περιοχές της Ρωσίας. Μέχρι που, όταν η μικρή Μαρία ήταν έξι ετών, και κέρδισε την προσοχή της Μαρτίνα Ναβρατίλοβα, σε ένα κορτ στο Σότσι. Η θρυλική τενίστρια πρότεινε αμέσως στην πιτσιρίκα να τα μαζέψει και να φύγει για την ακαδημία Nick Bollettieri στη Φλόριντα.

«Το μόνο που θυμάμαι είναι να πακετάρω τα βιβλία μου», έχει πει η Σαράποβα σε ένα ντοκιμαντέρ του ESPN για την παιδική της ηλικία. Η μητέρα της δεν μπόρεσε να πάρει βίζα, οπότε η Σαράποβα και ο πατέρας της, Γιούρι, ξεκίνησαν οι δυο τους τη νέα τους ζωή. Κατά την εφηβεία της, ο πατέρας της έκανε αρκετές δουλειές παράλληλα, για να πληρώνει τα δίδακτρα στην ακαδημία. Εξαιτίας του προγράμματός του, σπανίως βλέπονταν κατά τη διάρκεια της ημέρας, με εκείνον να της αφήνει έτοιμα γεύμα στο σπίτι. «Πέρασα αρκετό χρόνο μόνη μου», έχει πει. Άξιζε τον κόπο, όμως.

Το 2014 έβγαλε 22 εκατομμύρια δολάρια από συμβόλαια με χορηγούς- συν τα 6,7 εκατομμύρια που πήρε από πριμ σε αγώνες- ανάμεσά τους ένα οκταετές με την Nike αντί 70 εκατομμυρίων δολαρίων, μία πενταετής συμφωνία με την Εvian και άλλες με εταιρείες όπως οι Cole Haan και Tag Heuer. Παρότι και η Γουίλιαμς έχει αρκετούς χορηγούς, κέρδιζε τουλάχιστον 10 εκατομμύρια λιγότερα το χρόνο από συμβόλαια.

Το 2012 η Σαράποβα λάνσαρε και το Sugarpova, γλυκά που έχουν σχήμα μπάλας του τένις, ενώ ακολούθησαν οι σειρές ρούχων και αξεσουάρ με το όνομά της. Ξόδεψε 500.00 δολάρια από την περιουσία της για να χρηματοδοτήσει την εταιρεία, που πούλησε 30.000 σακουλάκια από τα γλυκά online, τους πρώτους έξι μήνες. «Λατρεύω το τένις, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου σε ένα στούντιο να σχολιάζω», έχει πει, εξηγώντας προφανώς ότι έπρεπε να φροντίσει το μέλλον της αναζητώντας διαφορετικά μονοπάτια.

Το Μάρτιο του 2016, η Σαράποβα πιάνεται ντοπαρισμένη στο Αυστραλιανό Open. «Σε όλη την καριέρα μου ήμουν ειλικρινής», είπε η ίδια σε συνέντευξη Τύπου και συνέχισε ανακοινώνοντας πως ενημερώθηκε από την Ομοσπονδία ότι βρέθηκε θετική σε έλεγχο ντόπινγκ. Όπως είπε, έκανε για χρόνια χρήση της ουσίας Meldonium. Το συγκεκριμένο σκεύασμα, που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις ασθενών με διαβήτη και χαμηλό μαγνήσιο, συμπεριλήφθηκε στα απαγορευμένα από την 1η Ιανουαρίου εκείνου του χρόνου, ωστόσο όπως εξήγησε δεν το γνώριζε. «Έκανα ένα μεγάλο λάθος. Απογοήτευσα τους οπαδούς μου, αλλά και το ίδιο το άθλημα. Παίζω τένις από την ηλικία των τεσσάρων ετών, ένα άθλημα που αγαπώ βαθιά», είχε πει η 28χρονη, τότε Σαράποβα. Δεν έπεισε πολλούς και ο παγκόσμιος Τύπος έκανε λόγο για “αποκαθήλωση ενός ειδώλου”. Ήταν έτσι κι αλλιώς η αρχή του τέλους.

Έμοιαζε να έχει παρατήσει το τένις εδώ και καιρό, έχοντας ποντάρει στην ομορφιά της και τα διαφημιστικά.

«Το τένις μου έδειξε τον κόσμο – και μου έδειξε από τι είμαι φτιαγμένη. Μέσω αυτού τέσταρα τον εαυτό μου και μετρούσα το πώς μεγάλωνα. Έτσι, ό,τι κι αν είναι αυτό που θα διαλέξω για το επόμενο κεφάλαιό μου, το επόμενο βουνό μου, ακόμη θα σπρώχνω. Ακόμη θα σκαρφαλώνω. Ακόμη θα μεγαλώνω».