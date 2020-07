Καινούργιου-Μπόμπα: Πόζαραν σε ίδια πισίνα με παρόμοια μαγιό (photos)

Και κάπως έτσι μας έδειξαν μία από τις μεγαλύτερες τάσεις στα μαγιό

Δύο από τις πιο όμορφες Ελληνίδες, η Κατερίνα Καινούργιου και η Χριστίνα Μπόμπα χρησιμοποίησαν αυτό το φόντο ως σκηνικό για να αναδείξουν το αγαπημένο τους swimwear trend φέτος το καλοκαίρι: τα μεταλλιζέ μαγιό.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ολόσωμο με έναν ώμο, από την εταιρία Forebelle για την Κατερίνα, τριγωνικό κλασικό bikini για τη Χριστίνα. Και τα δύο, όπως βλέπεις και στις φωτογραφίες, σε μπρονζέ τόνο που αναδεικνύει το ηλιοκαμένο σώμα τους.

Αυτή η τάση στα μαγιό είναι τόσο glam από τη φύση της που δεν χρειάζεται κανένα αξεσουάρ για να «λάμψει».

Το wet look στα μαλλιά και μία ψάθινη, tote τσάντα παραλίας αρκούν για να είσαι κομψή και σίγουρα λαμπερή και στη θάλασσα (ή στην πισίνα). Αν θες αν προσθέσεις κάποια πιο old school στοιχεία στο look σου, μπορείς να φορέσεις χρυσά, chunky κοσμήματα με το μεταλλιζέ μαγιό σου και «να καλωσορίσεις τα 80s» και στις διακοπές σου.

Λίγη extra λάμψη δεν έβλαψε ποτέ κανέναν!