Οι καλύτερες στιγμές της Beyoncé από το«Black is King»

Το πολυαναμενόμενο visual album της Beyoncé με τίτλο «Black Is King» κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες μέσα από την τηλεοπτική πλατφόρμα της Disney + και από εκείνη την ημέρα οι εμφανίσεις της σούπερ σταρ αποτελούν βασικό θέμα συζήτησης σε όλα τα «πηγαδάκια» της βιομηχανίας της μόδας. Ενσωματώνοντας τη μουσική από την ταινία «The Lion King: The Gift», στην οποία είχε χαρίσει τη φωνή της η 24φορές βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνης και κυκλοφόρησε το περασμένο καλοκαίρι, αυτό το visual music album των 85 λεπτών δημιουργήθηκε ως ένα μέσο να τιμηθεί «το εύρος της ιστορίας και ομορφιά της Μαύρης φυλής». Όπως θα περίμενε κανείς, αυτό δεν είναι μόνο ένα σύγχρονο μάθημα πολιτιστικής ιστορίας αλλά και ένα ισχυρό, αντιρατσιστικό μήνυμα που η Beyoncé φιλοδοξεί να περάσει στον κόσμο με όχημά της όχι μόνο τη μουσική, αλλά και τη μόδα.

Με τη βοήθεια της στυλίστριάς της, Zerina Akers, η γκαρνταρόμπα που χρησιμοποίησε η star ειδικά για το μουσικό film περιλαμβάνει μία μίξη ρούχων από τους A-list Οίκους Μόδας, όπως Balmain, Valentino και Burberry, καθώς και δημιουργίες ανερχόμενων μαύρων σχεδιαστών, όπως ο D.Bleu. Dazzled, Loza Maléombho και Déviant La Vie αλλά και Ευρωπαίους designers, σαν τον «δικό» μας Bρεττό Βρεττάκο. Στο visual albums, εκτός όμως από τα εντυπωσιακά custom made σύνολα, μπορούμε να απολαύσουμε και λαμπερές cameo εμφανίσεις από stars όπως η Kelly Rowland, η Lupita Nyong'o, η Naomi Campbell και ακόμη και μία σπάνια εμφάνιση της κόρης της, Blue Ivy, στην οποία φοράει ένα φόρεμα Mugler για να ταιριάζει με αυτό της μητέρα της.

Η Beyoncé περιέγραψε την ταινία ως «εργασία αγάπης», μέσα από το τελευταίο Instagram post της και μίλησε για ένα «έργο πάθους που κινηματογράφησε, ερεύνησε και επεξεργάστηκε τον τελευταίο χρόνο». Μέσα από ένα εντυπωσιακό και άκρως στυλάτο «συνονθύλευμα» εμφανίσεων, η καλλιτέχνης και η δημιουργική της ομάδα ελπίζουν να παρουσιάσουν τη μαύρη ιστορία και την αφρικανική παράδοση «με μια μοντέρνα ματιά, δίνοντας ένα παγκόσμιο πολιτιστικό μήνυμα».

Στην παρακάτω gallery θα βρεις τις καλύτερες fashion στιγμές της, όλες προσανατολισμένες σε αυτήν την κατεύθυνση στήριξης της μαύρης φυλής και κουλτούρας. Γιατί η Queen B ξέρει να κάνει statement όχι μόνο με τις πράξεις και τη μουσική της, αλλά και τα ρούχα της.