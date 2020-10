«Βόμβα» στο J2US: Θετική στον κορονοϊό και η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη

J2US: Μετά τον Τρύφωνα Σαμαρά, θετική και η στυλίστρια που το ανακοίνωσε μέσω Instagram

Ο Τρύφωνας Σαμαράς ανακοίνωσε μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram πως είναι θετικός στην Covid-19. Με τον ίδιο τρόπο η Αλεξάνδρα Κατσαΐτη η οποία συμμετέχει και εκείνη στο «Just the Two of Us», ανακοίνωσε πως βρέθηκε θετική στον κορονοϊό.

Η στυλίστρια συμμετέχει έχοντας για παρτενέρ της τον Γιώργο Τσαλίκη και ανέβασε στο Instagram μία φωτογραφία όπου δείχνει το τεστ που υπεβλήθη και βγήκε θετικό, ενώ αντίθετα δίπλα βρίσκεται εκείνο του τραγουδιστή, το οποίο είναι αρνητικό.

«14 ΜΕΡΕΣ ΜΟΝΟ….», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας με τα αποτελέσματα του τεστ, ενώ απευθυνόμενη στον παρτενέρ της Γιώργο Τσαλίκη έγραψε: «Το μόνο που κατάφερε να μας χωρίσει προσωρινά».

Να θυμίσουμε πως πέρα από τους δύο διαγωνιζόμενους που έχουν ανακοινώσει πως είναι θετικοί, ο Νίκος Κοκλώνης έχει αναφέρει πως θετικοί είναι και δύο άτομα από τη δημοσιογραφική ομάδα και πως το live του Σαββάτου (31/10) θα ακυρωθεί.

