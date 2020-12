«Keeping Up With The Kardashians»: Συνεχίζεται με… μυθικό συμβόλαιο για την οικογένεια

Το reality με πρωταγωνίστρια την οικογένεια Kardashian, θα συνεχιστεί για 20η συνεχόμενη σεζόν!

Το τηλεοπτικό reality που ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2007 και έκανε τις Kardashians διάσημες παγκοσμίως, θα συνεχίσει -τελικά- την προβολή του για 20η συνεχόμενη χρονιά!

Η «βασίλισσα» της οικογένειας, Κιμ, είχε ανακοινώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο, πως το «Keeping Up With The Kardashians» θα έριχνε αυλαία μέσα στο 2021, χωρίς να πει τον πραγματικό λόγο αυτή της απόφασης.

Ωστόσο, οι φήμες για νέες συνεργασίες και υπέρογκες απαιτήσεις από την οικογένεια είχαν οργιάσει και τελικά φαίνεται πως βρέθηκε η «χρυσή» τομή και έτσι το Hulu ανακοίνωσε ότι η οικογένεια Kardashian στο εξής θα δημιουργεί περιεχόμενο που θα μεταδίδεται μέσω αυτού στις Η.Π.Α, αρχής γενομένης από τα τέλη του 2021.

