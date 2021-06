Κιμ Καρντάσιαν: Κλαίει με λυγμούς - Αποκαλύψεις για το διαζύγιο της (vid)

Σε αποκαλύψεις σχετικά με το διαζύγιό της έκανε στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς “Keeping up with the Kardashians”, η Κιμ Καρντάσιαν

“Νιώθω αποτυχημένη, ήταν ο τρίτος γάμος μου και απέτυχε και αυτός. Ναι, νιώθω πως απέτυχα“. Αυτό δήλωσε στο προτελευταίο επεισόδιο της σειράς “Keeping up with the Kardashians”, η Κιμ Καρντάσιαν.

Και πρόσθεσε: “Θέλω απλώς να κλειστώ στο δωμάτιό μου και να μην βγώ ποτέ”.

Ήταν μέσα Φεβρουαρίου του 2021, όταν γνωστοποιήθηκε στα ΜΜΕ, ότι η Κιμ Καρντάσιαν υπέβαλλε αίτηση διαζυγίου από τον Kanye West.

Μπορεί στο παρελθόν πολλά δημοσιεύματα να “χώριζαν” το ζευγάρι, ωστόσο οι δυο τους τα διέψευδαν με κάθε ευκαιρία και εξακολουθούσαν να πορεύονται μαζί.

Το τελευταίο διάστημα, οι εντάσεις και οι διαπληκτισμοί φαίνεται να είναι συχνό φαινόμενο, με την Κιμ Καρντάσιαν και τον Κάνιε Γουέστ να παίρνουν τελικά την απόφαση να τραβήξουν οριστικά χωριστούς δρόμους.

