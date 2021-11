Adele: Η μεγάλη έκπληξη του νέου της δίσκου - Η «συνεργασία» με τον 9χρονο γιο της

Σε ένα από τα τραγούδια και συγκεκριμένα στο My Little Love (στην έκδοση του δίσκου) η Adele ακούγεται να μιλά με τον 9χρονο γιο της Άντζελο.

Πέρασαν 6 ολόκληρα χρόνια από το προηγούμενο άλμπουμ της Adele - Στο άλμπουμ "30" η διάσημη τραγουδίστρια έχει ένα τραγουδί στο οποίο οι θαυμαστές της μπορούν να ακούσουν μια τρυφερή συνομιλία της με τον γιο της

Έξι ολόκληρα χρόνια μετά από το προηγούμενο άλμπουμ της το οποίο κυκλοφόρησε σε μια σημαντική περίοδο της ζωής της που έμοιαζε ευτυχισμένη, στο πλευρό του συντρόφου της με τον οποίο απέκτησε ένα αγοράκι η Adele επανήλθε με το άλμπουμ "30".

«Πες μου ότι μ' αγαπάς», ακούγεται να ρωτάει μεταξύ άλλων η Adele τον γιο της και αυτός της απαντά: «Σ' αγαπώ, ένα εκατομμύριο τοις εκατό. Νιώθω ότι με αγαπάς κι εσύ».

Η συνέντευξή στην Όπρα

Η 33χρονη τραγουδίστρια, είπε ότι ντρεπόταν για το διαζύγιό της, αισθανόταν ότι δεν σεβάστηκε την ιδέα του γάμου όταν χώρισε από τον σύζυγό της, Simon Konecki, το 2018. Μετά το διαζύγιο ακολούθησαν «τρομακτικές κρίσεις άγχους» όπως είπε, μεταξύ άλλων που την ώθησαν να υιοθετήσει την άσκηση. Αυτό την οδήγησε να χάσει περίπου 45 κιλά μέσα σε δύο χρόνια.

Το διαζύγιο

«Είναι μια διαδικασία, η διαδικασία ενός διαζυγίου, η διαδικασία του να είσαι μόνος γονέας, η διαδικασία να μην βλέπεις το παιδί σου κάθε μέρα. Δεν ήταν στην πραγματικότητα ένα σχέδιο που είχα κατά νου όταν έγινα μαμά» είπε η Adele. «Έχω εμμονή με την μορφή της οικογένειας ως πυρήνα σε όλη μου τη ζωή γιατί δεν προερχόμουν ποτέ από μία τέτοια», είπε η τραγουδίστρια, ο πατέρας της οποίας έφυγε από το σπίτι όταν εκείνη ήταν μόλις δύο ετών. «Από πολύ μικρή υποσχέθηκα στον εαυτό μου ότι, όταν έκανα παιδιά, θα μείνουμε μαζί με τον σύντροφό μου. Και προσπάθησα για πολύ, πολύ καιρό» είπε μιλώντας για το διαζύγιό της.

Η 33χρονης Adele παραδέχτηκε ότι κατάλαβε για πρώτη φορά πως ο γάμος της κατέρρεε όταν έκανε ένα τεστ προσωπικότητας σε ένα περιοδικό. Μια από τις ερωτήσεις έλεγε «τι είναι κάτι που κανείς δεν θα ήξερε ποτέ για σένα;». Τότε είπε «Δεν είμαι πραγματικά χαρούμενη. Δεν ζω, απλώς πορεύομαι» παραδέχτηκε στους φίλους της. «Όλοι ξαφνιάστηκαν», θυμάται. «Από εκεί και πέρα ​​ξεκίνησα να διερωτώμαι τι κάνω και για ποιον το κάνω» είπε στην Όπρα Γουίνφρεϊ.

Τραγούδια όπως το Hello και Someone Like You έχουν αγγίξει εκατομμύρια ανθρώπους, ωστόσο η τραγουδίστρια παραδέχτηκε ότι η δύναμη της μουσικής της είναι ένα μυστήριο για εκείνη. «Δεν νομίζω ότι, ως άνθρωπος, έχω αυτό που έχει η μουσική μου. Κάτι με έλκει και δεν ξέρω πώς έχω πρόσβαση σε αυτό. Είναι άγριο, γιατί δεν νομίζω ότι είμαι τόσο "βαθιά" στην πραγματική ζωή», είπε γελώντας. Ερωτηθείσα γιατί είχε αποκαλύψει τόσες προσωπικές πληροφορίες στους στίχους της, η Adele εξήγησε ότι ήθελε να καθησυχάσει τους ανθρώπους που βιώνουν παρόμοιες εμπειρίες. «Η μουσική με βοηθάει σε πολλές καταστάσεις και θα ήθελα να κάνω το ίδιο για τους ανθρώπους... να τους υπενθυμίζουν ότι δεν είναι μόνοι», πρόσθεσε.

Η επανένωση με τον πατέρα της πριν από τον θάνατό του

Η τραγουδίστρια μίλησε στην Όπρα Γουίνφρι και για τον πατέρα της, με τον οποίο συμφιλιώθηκε πριν πεθάνει. Είπε ότι η «μεγαλύτερη πληγή» που είχε υποστεί ως παιδί ήταν η «απόλυτη έλλειψη παρουσίας και προσπάθειας επαφής» από τον πατέρα της, Marc Evans. «Έμαθα μέσω του πατέρα μου, να μην έχω καμία απολύτως προσδοκία από κανέναν. Αυτός ήταν ο λόγος που δεν έχω πλήρη πρόσβαση στο τι σημαίνει να είσαι σε μια στοργική σχέση με κάποιον» ομολόγησε. Αν και ήταν αποξενωμένοι για πολλά χρόνια, πατέρας και κόρη συμφιλιώθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια, αφού εκείνος αρρώστησε βαριά. Εκείνο το διάστημα, ομολόγησε ότι είχε ακούσει μόνο το πρώτο της τραγούδι, Hometown Glory.

«Δεν έπαιξε ποτέ καμία από τις άλλες μουσικές μου. Του ήταν πολύ οδυνηρό όπως έλεγε» είπε η Adele. Αλλά η σταρ ήθελε να του παίξει ένα από τα νέα της τραγούδια, το To Be Loved, το οποίο εξέφραζε πώς η απουσία του είχε επηρεάσει την ικανότητά της να εμπιστεύεται άλλους ανθρώπους.

Η απώλεια κιλών

Η εμφάνιση της Adele τα τελευταία δύο χρόνια έχει γίνει αντικείμενο πολλών εικασιών, αφού έχασε σχεδόν 45 κιλά ακολουθώντας ένα νέο πρόγραμμα άσκησης. Η τραγουδίστρια είπε ότι η μεταμόρφωση αφορούσε «κυρίως» τον έλεγχο του άγχους της: «Είχα τις πιο τρομακτικές κρίσεις άγχους όταν έφυγα από τον γάμο μου», εξήγησε. «Με παρέλυσαν εντελώς και με έκαναν να αισθάνομαι τόσο μπερδεμένη γιατί δεν θα μπορούσα να έχω κανέναν έλεγχο στο σώμα μου».

Αφού παρατήρησε ότι το άγχος της μειώθηκε στο γυμναστήριο, άρχισε να πηγαίνει κάθε μέρα. «Αυτό συνέβαλε πραγματικά στο να βάλω το μυαλό μου στη σωστή σειρά», υπογράμμισε.

Αυτή ήταν η πρώτη τηλεοπτική της συνέντευξη με αφορμή το νέο της άλμπουμ, για το οποίο έδωσε και μία συναυλία στο Αστεροσκοπείο Griffith στο Λος Άντζελες, στη σκιά της πινακίδας του Χόλιγουντ. Η συνέντευξη που μεταδόθηκε από το CBS στις ΗΠΑ, θα μεταδοθεί την Κυριακή στις 20:00 από την τηλεόραση του Alpha.

Για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια η Adele παρουσιάζει νέα τραγούδια από το καινούριο άλμπουμ της «30», που κυκλοφορεί στις 19 Νοεμβρίου και αναμένεται να σημειώσει τεράστια επιτυχία. Ήδη έχει κυκλοφορήσει το πρώτο single του άλμπουμ με τίτλο “Easy on Me” και έχει κερδίσει την αγάπη των εκατομμυρίων θαυμαστών της.

