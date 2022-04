Γουίλ Σμιθ: Στην Ινδία η πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά το χαστούκι στα Όσκαρ

O 53χρονος Γουίλ Σμιθ, εθεάθη σε ιδιωτικό αεροδρόμιο της Ινδίας σε πολύ χαλαρή διάθεση.

Έπειτα από το πολυσυζητημένο χαστούκι που έδωσε ο Γουίλ Σμιθ στον Κρις Ροκ, τη βραδιά των Όσκαρ ηθοποιός (σ.σ. Γουίλ Σμιθ), απείχε από τα φώτα της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, ο 53χρονος εθεάθη σε ιδιωτικό αεροδρόμιο της Ινδίας σε πολύ χαλαρή διάθεση μετά από αρκετό καιρό.

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, ο Σμιθ έφτασε στη Βομβάη το Σάββατο και δεν απέφυγε τους ρεπόρτερ που είχαν ενημερωθεί για την άφιξή του. Αντιθέτως, ο ηθοποιός στάθηκε για λίγο και φωτογραφήθηκε με θαυμαστές, συμπεριλαμβανομένου ενός φρουρού ασφαλείας του αεροδρομίου.

Υπενθυμίζεται ότι έπειτα από το περιστατικό ο Σμιθ έλαβε ποινή δεκαετούς αποβολής από τα Όσκαρ, από την Ακαδημία ενώ παράλληλα πολλά από τα πρότζεκτ στα οποία θα πρωταγωνιστούσε, αναβλήθηκαν.

Υπενθυμίζεται, ότι οι παραγωγές των ταινιών «Bad Boys for Life» «Fast and Loose», «Pole to Pole» και «Bright», στις οποίες θα συμμετείχε ο Σμιθ, έβαλαν στον «πάγο» τα γυρίσματα, μετά την τελετή των Όσκαρ.

Την ίδια ώρα, φημολογείται ότι έχουν έρθει τα πρώτα «σύννεφα» ανάμεσα σε εκείνον και τη σύζυγό του, Τζέιντα, για την οποία χειροδίκησε στο σόου που μεταδιδόταν ζωντανά παγκοσμίως.

Σύμφωνα με την Globe, η βίαιη συμπεριφορά που επέδειξε ο ηθοποιός δυσαρέστησε τη Τζέιντα, ενώ πηγή από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού, υποστήριξε ότι, Τζέιντα και Γουίλ δείχνουν ενωμένοι στις δημόσιες εμφανίσεις τους, «αλλά μεταξύ τους έχει δημιουργηθεί τεράστια αμηχανία, ειδικά για τη Τζέιντα».

Νωρίτερα, ξένα δημοσιεύματα μετέφεραν τις πρώτες δηλώσεις της μητέρας του Κρις Ροκ, η οποία βρέθηκε καλεσμένη στη ραδιοφωνική εκπομπή του WIS Billie, «Jean Shaw».

Αρχικά, η Ρόουζ Ροκ αρχικά ανέφερε ότι: «Αντιδράς όταν η γυναίκα σου σε κοιτάζει λοξά, και πήγες και της έφτιαξες τη μέρα γιατί σάστισε στα γέλια όταν συνέβη».

«Όταν χαστούκισε τον Κρις, μας χαστούκισε όλους. Πραγματικά με χαστούκισε. Επειδή όταν πληγώνεις το παιδί μου, πληγώνεις και εμένα» είπε στη συνέχεια η Ρόουζ Ροκ.

Και πρόσθεσε: «Κανείς δεν άκουσε την ομιλία του. Κανείς δεν του έδωσε σημασία γιατί όλοι σοκαρίστηκαν, διερωτώμενοι “Τι συνέβη μόλις;”». Η Ρόουζ Ροκ αναφέρθηκε και στη δεκαετή αποβολή του Σμιθ από την Ακαδημία των Όσκαρ και εξέφρασε τη δυσαρέσκειά της: «Τι σημαίνει αυτό; Δεν πηγαίνεις καν κάθε χρόνο».

Διαβάστε επίσης:

Γουίλ Σμιθ: Αποκλείστηκε από τα Όσκαρ για 10 χρόνια μετά το χαστούκι στον Κρις Ροκ

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr