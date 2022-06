Ραμόνα Βλαντή εναντίον Βίκυς Καγιά

Ραμόνα Βλαντή: «Μην ακούω ότι η Καγιά είναι άνθρωπος της μόδας»

Η Ραμόνα Βλαντή, η οποία έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στο My Style Rocks, μίλησε στην εκπομπή «Mega Καλημέρα» ασκώντας «σκληρή» κριτική στη Βίκυ Καγιά και την Σοφία Χατζηπαντελή.

Αρχικά τα «βέλη» της στόχευσαν την Σοφία Χατζηπαντελή για την οποία είπε: «Η Σοφία Χατζηπαντελή δεν είναι μοντέλο είναι character, είναι αντιγραφή της Φρίντα Κάλο, δεν έπεσα και από τον καναπέ. Πριν 3 χρόνια λέγαμε, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές, και είναι πλαστική, όταν βλέπω πολύ ρετουσαρισμένες φωτογραφίες δεν είναι πρότυπο».

Στη συνέχεια στο στόχαστρο μπήκε η Εύη Καγιά! «Μην ακούω ότι η Καγιά είναι άνθρωπος της μόδας. Οι άνθρωποι της μόδας δεν φορούν απομιμήσεις one to one, δεν υποστηρίζουν τις μαϊμού τσάντες. Η Καγιά είναι παρουσιάστρια σταρ και όχι fashion something», είπε η Ραμόνα Βλαντή.









