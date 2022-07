Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Αγωνία για τον ανιψιό του – «Παλεύει για τη ζωή του»

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Στιγμές αγωνίας για τον ηθοποιό

Δύσκολες στιγμές βιώνει ο ηθοποιός Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, καθώς, όπως έκανε ο ίδιος γνωστό μέσω των social media, ο ανιψιός του γεννήθηκε πρόωρα και δίνει μάχη για τη ζωή του. Συγκεκριμένα, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία, στην οποία φαίνεται το χέρι του να αγγίζει το χεράκι του ανιψιού του.

Την εικόνα συνόδευσε με ένα μήνυμα: «Αυτός ο ανθρωπάκος είναι ο ανιψιός μου γεννήθηκε πρόωρα και παλεύει το αγόρι μου για την ζωή του… εμείς που θεωρούμε δεδομένο ότι ζούμε, να το ξανασκεφτούμε, να ευχαριστήσουμε ότι πιστεύουμε που είμαστε καθημερινά ζωντανοί και να αρπάξουμε την μέρα, την κάθε μέρα, όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα και να παλέψουμε να φτιάξουμε έναν κόσμο πολύ πιο όμορφο από το χτεσινό… keep walking my boy we will meet soon», γράφει στην ανάρτησή του ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης.

Η ανάρτηση που έκανε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης:

https://www.instagram.com/p/Cfwg-GnstBk

