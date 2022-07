X-Factor: H Κατερίνα Λαζαρίδου είχε εμφανιστεί στο Voice – Η μεγάλη μάχη με τον εαυτό της

Η Κατερίνα Λαζαρίδου, η μεγάλη νικήτρια του X-Factor είχε εμφανιστεί στο Voice το 2016.

H μεγάλη νικήτρια του X Factor, Κατερίνα Λαζαρίδου είχε διαγωνιστεί παλαιότερα στο Voice. Η νεαρή τραγουδίστρια είναι 24 ετών και γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Από μικρό παιδί είχε καταλάβει πως υπήρχε μία δυνατή αγάπη για την μουσική, ενώ δεν άργησε να ξεκινήσει τα μαθήματα πιάνου.

Το 2016, όταν ήταν ακόμη 16 ετών, έκανε την πρώτη της απόπειρα να εμφανιστεί στην τηλεόραση και να διαγωνιστεί στο The Voice.



Στην πρώτη φάση του παιχνιδιού φάνηκε πως εντυπωσίασε τους κριτές, ωστόσο δεν κατάφερε να προχωρήσει πολύ, λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού.



Η ίδια κατά τη διάρκεια της καραντίνας, πριν από περίπου τρία χρόνια πλέον, ξεκίνησε να ανεβάζει διάφορα βίντεο της στο Tik Tok, που έγινε πολύ δημοφιλές εκείνη την περίοδο, στα οποία τραγουδούσε και μοιραζόταν με τον κόσμο τα κομμάτια που της άρεσαν περισσότερο. Έφτασε, μάλιστα, τους 132.000 ακόλουθους.

Η μεγάλη μάχη με το σώμα της

Το ταξίδι της δεν ήταν ποτέ εύκολο, διότι πέρα από τις προσπάθειές της να αναδειχθεί στο τραγούδι, η μάχη που έδινε για να αγαπήσει το σώμα της, την επηρέαζε σημαντικά.



Το 2021 αποφάσισε να μιλήσει «ανοιχτά» γι’ αυτό το ζήτημα μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξηγώντας πως προσπαθεί να το ξεπεράσει και κάνει τα πάντα για να συμβεί αυτό.



«Δεν μπορώ ούτε να σκεφτώ πόσα μπάνια έχω χάσει στη ζωή μου επειδή ντρεπόμουν για το σώμα μου. Πριν από μερικά χρόνια δεν υπήρχε περίπτωση να δείτε κάτι τέτοιο. Όχι να χορεύω, να υπάρχω γενικά στην παραλία χωρίς πετσέτα για να κρύψω την κοιλιά μου. Δεν υποστηρίζω σε καμία περίπτωση να μη μας νοιάζει το σώμα μας. Να μην είναι το μόνο που σε νοιάζει όμως για να νιώθεις καλά. Να το προσέχεις, να τρέφεσαι σωστά, να το αγαπάς. Πάνω από όλα είναι η υγεία μας. Να σας αγαπάτε, γιατί κάνεις δεν θα το κάνει καλύτερα. Αυτά είχα να πω. Don’t forget to drink water. I love you all. Take care» είχε γράψει χαρακτηριστικά.

