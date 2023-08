Έντουαρντ Στεργίου: Ποζάρει ολόγυμνος στα βράχια παραλίας - Βάζει «φωτιά» στο Instagram το μοντέλο

«Κάτω από το αεράκι της θάλασσας... έχεις νιώσει ποτέ ελεύθερος;» γράφει ο Έντουαρντ Στεργίου στην αποκαλυπτική φωτογραφία του

Ο Έντουαρντ Στεργίου, τον οποίο όλοι γνωρίσαμε μέσα από το GNTM, είχε ξεχωρίσει με την ομορφιά του αλλά και με το ταλέντο του στο μόντελινγκ.

Το μοντέλο ουκρανικής καταγωγής είχε καταφέρει να φτάσει στους φιναλίστ, ωστόσο έφτασε στην πηγή και δεν ήπιε νερό. Οι φανς του βέβαια ήταν πάρα πολλοί και πάντα τον αναζητούσαν και θεωρούσαν ότι εκείνος έπρεπε να είναι ο μεγάλος νικητής του GNTM.

Ο Έντουαρντ Στεργίου με φωτογραφίες που ανεβάζει στα κοινωνικά δίκτυα συνεχίζει να τρελαίνει το γυναικείο κοινό του, με το αψεγάδιαστο σώμα του αλλά και το πρόσωπό του.

Αυτή τη φορά «έριξε» το Instagram ποζάροντας ολόγυμνος στα βράχια παραλίας και γράφοντας στην ανάρτησή του: «Under the breeze of the sea.. have you ever felt free?» (Κάτω από το αεράκι της θάλασσας... έχεις νιώσει ποτέ ελεύθερος;)

Κάτω από τη φωτογραφία τα σχόλια πήραν φωτιά. Η Σούλα Γκλάμορους έγραψε «ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ», ενώ ο Σταύρος Βαρθαλίτης «Μπρο μου κάτι έχεις ξεχάσει σπίτι!».