Μέγκαν Μαρκλ: Με τις Καρντάσιαν φωτογραφήθηκε η μητέρα της

Με σελέμπριτι του Χόλιγουντ φωτογραφήθηκε η μητέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Ντόρια Ράγκλαντ

Η μητέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Ντόρια Ράγκλαντ, φωτογραφήθηκε με την πιο διάσημη μητέρα του Χόλιγουντ, Κρις Τζένερ, και την κόρη της, Κιμ Καρντάσιαν, συγκεντρώνοντας τα φλας των φωτογράφων σε μια λαμπερή εκδήλωση χθες το βράδυ.

Η γιαγιά του πρίγκιπα Άρτσι και της πριγκίπισσας Λίλιμπετ, φόρεσε ένα φόρεμα σε εντυπωσιακές κίτρινες, πορτοκαλί και ροζ αποχρώσεις για να παρευρεθεί στο πέμπτο ετήσιο σουαρέ This Is About Humanity στο Λος Άντζελες.

Εν τω μεταξύ, η ιδρύτρια της εταιρείας SKIMS, η 42χρονη Κιμ Καρντάσιαν, εμφανίστηκε με ένα νέο χτένισμα, ενώ η 67χρονη μητέρα της επέλεξε ένα λευκό κοστούμι.

Η εμφάνιση της Ντόρια στην εκδήλωση με αστέρια του Χόλιγουντ έρχεται εν μέσω αναφορών ότι η κόρη της Μέγκαν, σχεδιάζει μια μεγάλη επιστροφή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν νέο λογαριασμό στο Instagram που θα μπορούσε να κερδίζει έως και 1 εκατομμύριο δολάρια ανά ανάρτηση.

Έπειτα από τρία χρόνια απουσίας από το Instagram η Μέγκαν Μαρκλ ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια δυναμική επιστροφή στην εφαρμογή.

Όπως αναφέρει σε δημοσίευμά του το Page Six, η Δούκισσα του Σάσεξ θα λαμβάνει 1 εκατομμύριο δολάρια για κάθε ανάρτηση που θα κάνει.

Ο λογαριασμός @meghan, που φημολογείται ότι ανήκει στην Μέγκαν Μαρκλ, προς το παρόν δεν έχει καμία δημοσίευσε ενώ για εικόνα προφίλ έχει μια φωτογραφία με παιώνιες, που λέγεται ότι είναι το αγαπημένο λουλούδι της 42χρονης

Ωστόσο, ο ειδικός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Eric Schiffer, ο οποίος έχει συμβουλέψει μερικούς από τους πιο μεγάλους αστέρες του Χόλιγουντ, δήλωσε στη Daily Mail ότι η επιστροφή της Μέγκαν Μάρκλ δεν αποτελεί έκπληξη

Ο Schiffer εκτιμά ότι η Μαρκλ διαθέτει αυτό που λέμε επιρροή και θα βγει στην αγορά για να κλείσει έξυπνες συνεργασίες με εμπορικά σήματα που θα της αποφέρουν εκατομμύρια δολάρια.

«Εκτιμώ ότι θα γίνει γρήγορα ένας από τους λογαριασμούς με τους περισσότερους followers στο Instagram», δήλωσε ο ίδιος. «Διασημότητες όπως οι Καρντάσιανς λαμβάνουν 1 εκατομμύριο δολάρια για μια μόνο ανάρτηση. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην μπορεί η Μέγκαν να κερδίζει τέτοιου είδους αμοιβές».

Ο υπάρχων λογαριασμός της Μαρκλ στο Instagram - τον οποίο ακολουθούν αρκετοί γνωστοί και φίλοι της - προκαλεί ήδη μεγάλο θόρυβο στο Χόλιγουντ. «Όλοι στο Χόλιγουντ μιλούν για την επικείμενη επαναλειτουργία», δήλωσε πηγή στη Mail on Sunday. «Η Μέγκαν εξάλλου δεν έκρυψε ποτέ το γεγονός ότι θέλει να επιστρέψει στο Instagram».

Πριν παντρευτεί τον Χάρι, η Μέγκαν είχε πάνω από τρία εκατομμύρια followers στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Παράλληλα διατηρούσε το blog lifestyle The Tig που έχει πλέον διαγραφεί.

Ωστόσο, αφού παντρεύτηκε εγκατέλειψε τις προσωπικές της πλατφόρμες και εντάχθηκε στους επίσημους λογαριασμούς της βασιλικής οικογένειας.