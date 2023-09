Χριστίνα Κολέτσα: «Έχω δύο μέρες να κάνω έρωτα - Δεν έχω κάνει και δέκα μήνες με έναν χρόνο»

Η Χριστίνα Κολέτσα μιλάει για την προσωπική της ζωής «έξω από τα δόντια» και δεν κρύβει τίποτα

Η Χριστίνα Κολέτσα έπαιξε «Θάρρος ή Αλήθεια» στην εκπομπή Breakfast@Star και απάντησε σε μερικές καυτές ερωτήσεις.

Η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε για την ερωτική της ζωή αποκαλύπτοντας ότι έχει να κάνει έρωτα δύο μέρες ενώ όπως είπε ήταν σε σχέση με συνάδελφό της.

«Έχω κάνει με έναν διάσημο σεξ που ήθελα. Τώρα έχω να κάνω δύο μέρες, αλλά γενικά δεν έχω κάνει και δέκα μήνες με ένα χρόνο. Έχω κάνει one night stand, αλλά κατέληξε σε σχέση. Είμαι σε σχέση. Εγώ νόμιζα ότι είμαστε καιρό μαζί κι αυτός δεν το ήξερε για καιρό. Ήμουν σε μία φανταστική σχέση μόνη μου, αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία έχουμε αποφασίσει… Είναι αυτή η ιστορία που παίζει δύο χρόνια με τα on και off της. Τα είχα με συνάδελφό μου. Μου έχουν κάνει δώρο αυτοκίνητο και δεν το δέχτηκα. Δέχτηκα μία τσάντα» αποκάλυψε η Χριστίνα Κολέτσα.