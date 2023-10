Γιώργος Λιανός: «Θα παντρευτώ σε ένα νησάκι για πάρτη μου με 45 φίλους»

Γιώργος Λιανός: Ο γνωστός παρουσιαστής μεταξύ άλλων, μίλησε για το νέο ριάλιτι που θα παρουσιάσει, για το αν θα τον ακολουθήσει η οικογένειά του στον Άγιο Δομίνικο, αλλά και για το ενδεχόμενο να αποκτήσει και πέμπτο παιδί.

Ο Γιώργος Λιανός λίγο πριν αναχωρήσει για τον Άγιο Δομίνικο προκειμένου να παρουσιάσει το νέο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, «I am a celebrity get me out of here», παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εφημερίδα Real News.

Ο παρουσιαστής μίλησε για το νέο ριάλιτι που θα παρουσιάσει, για το αν θα τον ακολουθήσει η οικογένειά του στον Άγιο Δομίνικο, αλλά και για το ενδεχόμενο να αποκτήσει και πέμπτο παιδί.

«Είναι ένα διαφορετικό format, οπότε αυτό από μόνο του μας ιντριγκάρει. Δεν το έχουμε ξανακάνει ποτέ, είναι κάτι καινούργιο, είναι σαν να γράφονται οι κανόνες από την αρχή. Με ιντριγκάρει το ότι πρέπει να μπω σε έναν διαφορετικό ρόλο, στον οποίο δε νομίζω να δυσκολευτώ πολύ, γιατί έχει να κάνει καθαρά με χιούμορ και με μία διάθεση απλά να πάμε να περάσουμε καλά. Δεν υπάρχουν, δηλαδή, οι σκληρές συνθήκες διαβίωσης του Survivor.

Είναι φυσικά η επιβίωση στη ζούγκλα, αλλά με μία μορφή κάμπινγκ. Υπάρχουν δύο camps, ένα λίγο καλύτερο και είναι λίγο χειρότερο, και αναλόγως ποια ομάδα θα κερδίζει, θα πηγαίνει να μένει στις πιο καλές συνθήκες. Οι δοκιμασίες είναι κάποια funny games, τα οποία δεν έχουν σχέση με τα αθλήματα του Survivor. Κάποιες παίζουν με την υψοφοβία και άλλες είναι πιο αθλητικές, ενώ υπάρχουν και οι δοκιμασίες που έχουν να κάνουν με ζωάκια, τα οποία μπορούμε να πετύχουμε στη ζούγκλα. Όλα αυτά διαδραματίζονται στον Άγιο Δομίνικο, αλλά σε τοποθεσίες οι οποίες δεν έχουν να κάνουν με το Survivo», είπε αρχικά ο Γιώργος Λιανός.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιανός πρόσθεσε: «Σίγουρα όσοι έχουν συμφωνήσει έχουν πει το «ναι» με χαρά, γιατί υπάρχει ένα φιλανθρωπικό πρόσωπο πίσω από αυτή την προσπάθεια».

Σχετικά με στη σύντροφο και στην κόρη του που φέτος πάει στο νηπιαγωγείο, ο ίδιος αποκάλυψε: «Αυτή τη φορά δε θα με ακολουθήσουν στον Άγιο Δομίνικο».

Κλείνοντας ο Γιώργος Λιανός απάντησε και για το ενδεχόμενο να αποκτήσει άλλο παιδί, αλλά και για το πότε θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την αγαπημένη του, Κωνσταντίνα Καραλέξη.

«Όχι, όχι, όχι, όχι! Πόσες φορές το είπα; Πιο πολύ και από το ’40 ακούστηκε αυτό νομίζω ότι είμαστε αρκετοί. Βγάζουμε ομάδα για βόλεϊ. Θα παντρευτώ! Όταν γίνει θρησκευτικός γάμος, θα γίνει γιατί απλά το θέλουμε σε δεύτερο χρόνο και με διαφορετικές συνθήκες. Το έχουμε σκεφτεί σε ένα νησάκι για πάρτη μας με 45 φίλους, οπότε το νιώσουμε. Δεν έχει σχεδιαστεί ακόμη κάτι».