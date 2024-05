Οι πέντε καλύτερες live στιγμές των Archive στην Ελλάδα

Οι Archive θα εμφανιστούν στο Θέατρο Λυκαβηττού και στη Μονή Λαζαριστών τον Ιούνιο

Οι Archive επιστρέφουν για 11η φορά στην Ελλάδα. Την Παρασκευή 14 Ιουνίου, στο θέατρο Λυκαβηττού στην Αθήνα και το Σάββατο 15 Ιουνίου στη Μονή Λαζαριστών στη Θεσσαλονίκη, η βρετανική μουσική κολεκτίβα θα βρεθεί και πάλι στην Ελλάδα, έπειτα από 5 χρόνια απουσίας, της μεγαλύτερης από το 1997, όταν και κυκλοφόρησαν τον πρώτο δίσκο τους.



Με αφορμή τις δύο επερχόμενες συναυλίες τους, θυμόμαστε τις καλύτερες στιγμές των Archive στην Ελλάδα

Ιστορικό χατ τρικ sold out

Σπουδαιότερη στιγμή τους και ταυτόχρονα το επιστέγασμα της σχέσης με το ελληνικό κοινό, αποτέλεσε το ιστορικό τριπλό sold out του 2009. Το Θέατρο Badminton στην Αθήνα, το Principal Club Theater στην Θεσσαλονίκη και η Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα, ήταν ασφυκτικά γεμάτα για τους ατμοσφαιρικούς “ποιητές” της βρετανικής σκηνής. Το άλμπουμ «Controlling Crowds» που είχε κυκλοφορήσει εκείνη τη χρονιά, χαρακτηρίστηκε σχεδόν αμέσως ως η πιο ολοκληρωμένη δουλειά τους μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η μίξη τριπ-χοπ, ηλεκτρονικού και progressive rock ήχου, σε συνδυασμό με τους δυναμικούς στίχους, ταίριαξε απόλυτα με το κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον που υπήρχε σε ολόκληρο τον κόσμο και ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το «Bullets» συνδέθηκε με τα γεγονότα που είχαν κλονίσει την χώρα στα τέλη του 2008 και το κοινό ταυτίστηκε και αγκάλιασε τόσο το συγκεκριμένο κομμάτι, όσο και τους Archive, οι οποίοι πλέον για τα καλά είχαν κερδίσει τον θαυμασμό και τον σεβασμό των Ελλήνων fans.

Tουρ στην Ελλάδα

Την αμέσως επόμενη χρονιά από το τριπλό sold out και την πρωτόγνωρη χημεία του ελληνικού κοινού με συγκρότημα εκτός Ελλάδας, οι Archive αποφάσισαν να τιμήσουν τη σχέση τους και να πραγματοποιήσουν πέντε συναυλίες στη χώρα. Έτσι μετά την Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, οι Άγγλοι έβαλαν την Λάρισα και το Ηράκλειο Κρήτης στους προορισμούς τους και έγιναν ένα από τα ελάχιστα ξένα συγκροτήματα που πραγματοποιούν περιοδεία σε πέντε ελληνικές πόλεις, με την αποδοχή, φυσικά, να είναι τεράστια.

Η αρχή μιας μεγάλης αγάπης

Ήταν το μακρινό 2002 όταν οι Archive και το ελληνικό κοινό “ερωτεύτηκαν” με την...πρώτη ματιά. Η γνωριμία έγινε στο «Φως live stage» με την πρώτη σπίθα να είναι αστραπιαία και σαρωτική. Η μουσική κολεκτίβα είχε μόλις αρχίσει να παίρνει μορφή και να βρίσκει την ταυτότητα που διατηρεί μέχρι και σήμερα. Μετά το δισκογραφικό ντεμπούτο «Londinium» με τις σαφείς τριπ-χοπ επιρροές και τον ηλεκτρονικό ήχο, ακολούθησε μία προσωρινή διάλυση του γκρουπ, η επανασύσταση του με τη μορφή της κολεκτίβας και το "διαμαντάκι" «Take my Head».

Στο Γκάζι βρέθηκαν για να παρουσιάσουν την τρίτη δουλειά τους «You all Look the same to me» που γρήγορα αγαπήθηκε σφοδρά και έδωσε στους Archive της ταυτότητα του ψυχεδελικού, progressive rock σχήματος, με λίγα στοιχεία τριπ χοπ.

Fuck You Mr Bush

Το 2004 ο Τζορτζ Μπους Τζούνιορ διένυε ήδη το τρίτο έτος της θητείας του και ήδη είχε πετύχει να θεωρείται αρκετά αντιπαθητικός. Οι Archive αφού βρήκαν την μουσική ταυτότητα τους, αποφάσισαν να αφήσουν και το πολιτικό στίγμα μέσω της μουσικής τους. Στο «Noise» οι Λονδρέζοι έκαναν όντως πολύ θόρυβο φτάνοντας μέχρι και το οβάλ γραφείο και στα αυτιά του πλανητάρχη, ενώ κατέκτησαν και την κορυφή των τσαρτ. Έτσι, την χρονιά της Ολυμπιάδας, οι Archive επέστρεψαν στην Ελλάδα και το θέατρο του Λυκαβηττού που γέμισε ασφυκτικά, τραγουδούσε εκστασιασμένο “Fuck You” στον πρόεδρο ων ΗΠΑ.

Οι Αrchive στο Ηρώδειο

Το πλέον εμβληματικό live στην ιστορία τους, όμως, πραγματοποίησαν το 2019. Στο Ηρώδειο οι Archive γιόρτασαν τα 25 χρόνια της, μέχρι τότε, πορείας τους με μια συγκλονιστική συναυλία φόρο τιμής στη μουσική τους, αλλά και τη χώρα μας. Η συναυλία στη σκιά της Ακρόπολης αποτελεί ένα τεράστιο ορόσημο για την ιστορία των Archive και είναι προφανές ότι αυτή η στιγμή τους είναι και η σπουδαιότερη μέχρι την επόμενη, που θα είναι στις 14 και 15 Ιουνίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αντίστοιχα, 30 χρόνια από την “γέννηση” τους.

Εισιτήρια για τη συναυλία της Αθήνας



Εισιτήρια τη συναυλία της Θεσσαλονίκης

Διαβάστε επίσης

Οι Archive επιστρέφουν στην Ελλάδα για δύο συναυλίες