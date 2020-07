10 ζευγάρια μαύρα γυαλιά ηλίου για κάθε περίσταση

Oδηγός Αγοράς με τα καλύτερα ζευγάρια γυαλιών ηλίου της αγοράς

Η διαχρονικότητα στα αξεσουάρ είναι το ζητούμενο πίσω από κάθε αγορά μας και είναι και πιο «ηθικά σωστή» επιλογή που μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε να υποστηρίξουμε τη βιωσιμότητα και στην παραγωγή αλλά και στην εναλλαγή των κομματιών που έχουμε στην γκαρνταρόμπα μας . Ένα ζευγάρι μαύρα γυαλιά ηλίου, λοιπόν, στηρίζουν αυτήν την επιλογή όσο τίποτα άλλο. Δεν υπακούουν σε εφήμερα trends ακόμα και αν το σχέδιό τους είναι φουτουριστικό, αν έχουν πολυγωνικό σκελετό ή απίστευτα μικρό τύπου Matrix.

VIRAL ΕΙΔΗΣΕΙΣ

To κλασικό χρώμα τους είναι αρκετό για να τα κατατάξει στο Πάνθεον των must have αγορών μας γι’ αυτό το καλοκαίρι αλλά και για κάθε καλοκαίρι. Γι' αυτό βρήκαμε για εσένα τα πιο κομψά και ultra stylish σχέδια της αγοράς για τη σεζόν S/S 2020 και στα παρουσιάζουμε στον παρακάτω Fashion Guide. Για να προσθέσεις τώρα μία νότα διαχρονικής φινέτσας στην γκαρνταρόμπα σου που θα κρατήσεις για πάντα. Δεν σου φαίνεται ακόμα chic η Audrey Hepburn έτσι όπως βγάζει τα cut eye γυαλιά της στην πρώτη σκηνή της εμβληματικής ταινίας «Breakfast at Tiffany's»; Εν μέρει αυτή η εικόνα της απόλυτης κομψότητας οφείλεται και στο χρώμα των γυαλιών... ας το θυμόμαστε αυτό πριν κάνουμε την επόμενη αγορά μας για φέτος.

Η συνέχεια στο Queen.gr