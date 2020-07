H ψυχολογική άσκηση για να μαγνητίσεις τις επιθυμίες σου

«Πολλές μαθήτριες μου με ρωτάνε στα τακτά #AskAspasia Insta Stories μου το εξής: “Ενώ επιθυμώ κάποια πράγματα στη ζωή μου, τα φαντάζομαι, και αυτά δε γίνονται…Γιατί;», μας λέει η Ασπασία Κουμλή-Wood.

Αν έχεις ακούσει για τη Δύναμη της Σκέψης, ή το Νόμο της Έλξης, θα έχεις ακούσει σίγουρα το “Σκέψου θετικά, φαντάσου το και θα γίνει”!

Αν είσαι σαν και εμένα, θα έχεις σκεφτεί σίγουρα, “Καλά αν ήταν τόσο ευκόλο, θα το έκαναν όλοι!” ή “Πώς γίνεται; Γιατί σίγουρα δεν είναι απλά η σκέψη”

Σωστά προβληματίζεσαι και εσύ, όπως εκατοντάδες μαθήτριές μου, όπως προβληματιζόμουν και εγώ παλαιότερα!

Για αυτό και “την έψαξα τη δουλειά”, έκανα άπειρα trial and error, και μέσα στα τελευταία 10 χρόνια, κατέληξα στα εξής βήματα, που αν τα κάνεις “master” το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί, θα δεις αυτά που φαντάζεσαι να γίνονται πραγματικότητα. Τα αποκαλώ τα βήματα αυτά, the manifestation map.

Κάθε βήμα μπορείς να του δώσεις το χρόνο του μέχρι να εξοικειωθείς!

Και να θυμάσαι πάντα όταν οραματίζεσαι, όταν ζητάς από το σύμπαν, ή όταν ονειροπολείς/φαντάζεσαι να προσθέτεις την εξής πρόταση στο τέλος της επιθυμίας σου (μετά 1ο βήμα και σε κάθε βήμα): “Αυτό ή ότι καλύτερο για εμένα και για τους γύρω μου”! Επανάλαβε το όσες φορές σε κάνουν να αισθάνεσαι καλά!

Πάμε λοιπόν να δεις τα βήματα:

Επιθυμία: σε αυτό το στάδιο βλέπεις, δημιουργείς, φαντάζεσαι αυτά που θέλεις να βιώσεις στην ζωή σου σε όποιον τομέα. Σαν μελλοντική μνήμη, ή σαν μνήμη, ή σαν φωτογραφία ή σαν βίντεο. Δες το με χρώματα, χωρίς χρώματα, με ήχο, με γεύση, με οσμή! Με ότι θέλεις!

Συναίσθημα: Την ώρα λοιπόν που το “ονειρεύεσαι” με ανοιχτά ή κλειστά μάτια, με μουσική στα αυτιά ή χωρίς, χορεύοντας ή απλά ονειροπολώντας στα μέσα μαζικής μεταφοράς ή στον καναπέ σου, το 2ο βήμα είναι ΝΑ ΤΟ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙΣ! Σαν να γίνεται τώρα, σαν να είναι η αλήθεια που βιώνεις αυτό το δευτερόλεπτο!

ΝΙΩΣΕ την εικόνα του 1ου βήματος. Όχι στα πεταχτά, τουλάχιστον 17 δευτερόλεπτα και παραπάνω! Όσο περισσότερο, τόσο του δίνεις δύναμη, και ενέργεια! Ζήστο! Ναι ζήστο, “του τρελού” μπορεί να έλεγε μια φίλη σου που δεν ξέρει, αλλά εμείς που ξέρουμε πως λειτουργεί έτσι γίνεται!

ΘΕΛΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ! Ζήστο λοιπόν συναισθηματικά μέσα στο μυαλό σου!

Πίστη: Πίστεψε το. Αυτό το βήμα δεν είναι απλά ότι κρατάς την ελπίδα σου και την πιστή σου ψηλά για κάτι μελλοντικό σαν ευχή ή προσευχή. Είναι πίστη, σαν να λέμε “το είδα με τα ίδια μου τα μάτια” και άρα το ΞΕΡΩ! Το ξέρεις ότι έγινε. Είναι γνώση ενός τετελεσμένου συμβάντος! Έχει ήδη γίνει. Σαν να έχει γίνει και να το ξέρεις ότι έγινε. Ως ένα βαθμό, το περιμένεις να συμβεί στο μέλλον, σαν να το ξέρεις ήδη ότι θα συμβεί! Και επειδή είσαι τόσο πεπεισμένη ότι έχει ήδη γίνει, το ξεχνάς!!!! ΞΕΧΑΣΕ το όπως θα ξεχνούσες την παραγγειλία που έβαλες ονλαιν και περιμένεις το delivery να σου έρθει σίγουρα! Δεν έχεις αμφιβολία για αυτά, γιατί ξέρεις ότι έρχεται.

ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ: Κράτησε τη διάθεση σου, την ενέργεια σου ψηλά. Μην πέσεις σε “Γιατί δεν έχει γίνει; Πότε θα γίνει; Σιγά μην γίνει;” κ.ο.κ γιατί δεν βοηθάει. Επίσης, μην μπεις σε ενέργεια κουτσομπολιού, ή/και κριτικής προς τους άλλους ή τον εαυτό σου! Αυτά όλα σου ρίχνουν την δόνηση, ενέργεια και διάθεση και το αποτέλεσμα που περιμένεις μπορεί να σε προσπέρασει γιατί εσύ θα κοιτάς αλλού! Κοίτα ψηλά, κοίτα εσένα, και γύρω σου δες τα καλά, νιώσε την ευλογία της ζωής, νιώσε ευγνωμοσύνη για τα μικρά και μεγάλα στη ζωή σου. Μάθε να λες ευχαριστώ στην ζωή! Και η ζωή θα σε ανταμείψει.

Πράξη: Και τέλος ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΒΗΜΑ (αν και όλα είναι εξίσου σημαντικά γιατί ένα από αυτά τα βήματα να λείψει, δεν θα γίνει η υλοποιήση, το manifestation που επιθυμείς): Κάνε εμπνευσμένες, υψηλής δόνησεις ΠΡΑΞΕΙΣ! Πολλές από τις πράξεις που θα κάνεις θα είναι μικρές αλλά με μεγάλη διάθεση, και χαρά και κάποια στιγμή θα κάνεις ΕΝΑ ή παραπάνω ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΒΗΜΑΤΑ προς την κατεύθυνση που θέλεις!

Και τότε ΕΓΙΝΕ! Να θυμάσαι “συν Αθηνά και χείρα κίνει”. Απλά οι πράξεις αυτές είναι εμπνευσμένες, είναι διαφορετικές από εκείνες που θα έκανες παλαιότερα, δεν είναι κινήσεις που απλά τις κάνεις για να κάνεις κάτι. Είναι κινήσεις με διάθεση, θετική ενέργεια και σε κάνουν να αισθάνεσαι καλά όταν τις σκέφτεσαι και όταν τις πράττεις. Η ΤΕΡΑΣΤΙΑ κίνηση μπορεί να σε φοβίζει ως ένα βαθμό, αλλά όχι τόσο πολύ που να μην σε εμπνέει!

Αυτός είναι ο Manifestation Χάρτης σου! Καλό Manifestation λοιπόν, καλή πρακτική!

Ξεκίνησε με κάτι “μικρό” και “εύκολο” για να κάνεις εξάσκηση, και όσο καταφέρνεις αυτά που θέλεις, τόσο θα μάθεις τη διαδικασία καλά, και θα μπορείς να την κάνεις άμεσα, σχεδόν στιγμιαία, δλδ. Instant Manifestation που λέμε!

Και τα λέμε σύντομα σε ένα επόμενο πρακτικό άρθρο σε αυτή τη μοναδική παρέα του Queen.gr!

Ευχαριστούμε την Ασπασία Κουμλή-Wood @faithit_tillyoumakeit

Manifestation Expert/Motivational Speaker

Creator of the Manifestation Map digital course

www.faithitacademy.com