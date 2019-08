Σεπτέμβριος με δωρεάν συναυλίες στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος - Όλο το πρόγραμμα

Από την καταξιωμένη συνθέτρια Λένα Πλάτωνος μέχρι τη βασίλισσα της μουσικής calypso, Calypso Rose, και από την ιστορική Κρατική Ορχήστρα Αθηνών μέχρι τους εναλλακτικούς The Last Drive, το φθινόπωρο ξεκινά δυναμικά στο Πάρκο.

Σάββατο 07/09: Lenaura, Λένα Πλάτωνος feat. Stergios T.

Η πρωτοποριακή μουσικός και συνθέτρια Λένα Πλάτωνος έρχεται στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου στις 21.00 σε μια συναυλία που γεφυρώνει το χθες με το σήμερα. Στο πρώτο μέρος της συναυλίας, η τραγουδοποιός, μαζί με τον Γιάννη Παλαμίδα και την Αθηνά Ρούτση, αναβιώνει κομμάτια από τη μακρόχρονη καλλιτεχνική της πορεία, σε μία μουσική αναδρομή που κατακλύζεται από τη χαρακτηριστική μελωδικότητα και τη συναισθηματική φόρτιση των τραγουδιών της. Κομμάτια από τους εμβληματικούς δίσκους Γκάλοπ, Λεπιδόπτερα, Μάσκες Ήλιου και Σαμποτάζ θα μας μεταφέρουν κατευθείαν στη μαγεία, αλλά και στο ιδιότυπο, γεμάτο συγκίνηση σύμπαν της Πλάτωνος.

Στο δεύτερο μέρος, παρουσιάζεται για πρώτη φορά live το dance project της Lenaura, που ετοίμασε μαζί με τον επί πολλά χρόνια στενό συνεργάτη της Stergios T. Βασικά χαρακτηριστικά των κομματιών αποτελούν οι έντονοι χορευτικοί ρυθμοί, τα μινιμαλιστικά φωνητικά και η συνθετική αντιμετώπιση που ξεφεύγει από τα καθιερωμένα μοτίβα ενός κλασικού χορευτικού τραγουδιού. Ανάμεσα σε αυτά η dance διασκευή για το «Νανούρισμα μέσα στην καταιγίδα» του Τσαϊκόφσκι, ερμηνευμένο στα ρωσικά από την Αλμπίνα Ζαχαριάδου. Επί σκηνής θα βρίσκεται και ο Κλέων Αντωνίου – με τον οποίο η Πλάτωνος είχε συνεργαστεί στο άλμπουμ Μάσκες Ήλιου – ενώ τη συναυλία πλαισιώνουν τα ευφάνταστα visuals του Κωνσταντίνου Νησίδη.

Μεγάλες συναυλίες τον Σεπτέμβριο στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος Intimenews.gr

Κυριακή 15/09: Ταξίδι στον Νέο Κόσμο, Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Με ένα Ταξίδι στον Νέο Κόσμο, η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών (ΚΟΑ), το ιστορικότερο ορχηστρικό μουσικό σύνολο στην Ελλάδα, επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου στις 21.00.

Στο ταξίδι αυτό ξεναγούμαστε στις χαρακτηριστικές μελωδίες τόσο της Βόρειας, όσο και της Νότιας Αμερικής, και ανακαλύπτουμε ότι, παρόλη την ποικιλομορφία της, η μουσική παράδοση της αμερικανικής ηπείρου παραμένει πάντα σαγηνευτική. Πιο συγκεκριμένα, εστιάζουμε σε τρεις εμβληματικές μορφές της μουσικής παραγωγής της Αμερικής, τον Αργεντίνο συνθέτη Astor Piazzolla, τον Αμερικανό θρύλο – τόσο της κλασικής όσο και της δημοφιλούς μουσικής - George Gershwin και τον ρηξικέλευθο Leonard Bernstein. O βιρτουόζος του ακορντεόν και του μπαντονεόν, Klaudiusz Baran, συμπράττει με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, μετατρέποντας το μπαντονεόν του σε όχημα, ιδανικό-απαραίτητο για το ταξίδι αυτό.

Τη μουσική διεύθυνση αναλαμβάνει ο διακεκριμένος Έλληνας μαέστρος Γεώργιος Βράνος.

Με ελεύθερη είσοδο οι συναυλίες στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Intimenews.gr

Σάββατο 21/09, The Last Drive

Με το όνομά τους να παραπέμπει στο αγαπημένο τους κοκτέιλ, με όχημα το rock’n’roll, και garage punk καταβολές, το εμβληματικότερο, κατά πολλούς, γκρουπ της ελληνικής αγγλόφωνης εναλλακτικής σκηνής, οι The Last Drive, έρχονται το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου στις 21.00 στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

35 χρόνια, πάνω από 1000 live, επτά άλμπουμ, EPs και συλλογές, τέσσερις περιοδείες στο εξωτερικό, συμμετοχές σε φεστιβάλ, side projects, χωρισμοί και επανενώσεις, μαρτυρούν την πορεία μίας μπάντας η οποία δε χάνει ευκαιρία να καταρρίπτει στερεότυπα και κοινωνικές συμβάσεις, μέσα από τραγούδια τόσο παράξενα οικεία όσο και ανατρεπτικά.

Το λεγόμενο «Drive Tribe», οι φίλοι και θαυμαστές του συγκροτήματος, θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τους The Last Drive στο stage στο Ξέφωτο σε ένα εκρηκτικό live, όπου θα ακούσουν παλαιότερες επιτυχίες, αλλά και πιο πρόσφατα κομμάτια από το ομώνυμο άλμπουμ τους που κυκλοφόρησε το 2018. Τη συναυλία των The Last Drive ανοίγουν οι ΚΡΑΑΚ, εκπροσωπώντας και αυτοί το garage punk, με post-rock επιρροές που συνυπάρχουν με αναφορές στην ελληνική παραδοσιακή μουσική. Δεν λείπουν και εδώ οι κοινωνικές προεκτάσεις και η ξεκάθαρη αγάπη για τη rock, που παντρεύουν τα δύο acts μιας ξεχωριστής μουσικής βραδιάς.

Παρασκευή 27/09, Calypso Rose

Η βασίλισσα της μουσικής calypso, McCartha Linda Sandy Lewis, διάσημη ως Calypso Rose, έρχεται την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στις 21.00, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, για μια συναυλία στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος που θα μας μείνει σίγουρα αξέχαστη.

Η Calypso Rose θεωρείται μητέρα της μουσικής calypso, μετράει πάνω από πέντε δεκαετίες στη μουσική και έχει λάβει πλήθος βραβείων και διακρίσεων. Το πρώτο της τραγούδι, που συνέθεσε σε ηλικία 15 ετών, αποτελεί το πρώτο τραγούδι calypso που έθιξε την ανισότητα των φύλων. Το 1963, ήταν η πρώτη γυναίκα που απέσπασε τον τίτλο του «Calypso King» και το 2019, η 79χρονη πλέον Calypso Rose, ήταν η μεγαλύτερη σε ηλικία καλλιτέχνης που έχει εμφανιστεί στο φεστιβάλ Coachella στην Καλιφόρνια. Στη διάρκεια της μακράς πορείας της, η Calypso Rose έχει κυκλοφορήσει πάνω από 20 δίσκους. Το πλατινένιο άλμπουμ της με τίτλο Far From Home (2016) περιλαμβάνει τη συνεργασία της με τον Manu Chao. Η επόμενη κυκλοφορία της, που αναμένεται μέσα στο 2019, υπόσχεται να αποκαλύψει κρυμμένους θησαυρούς από το τεράστιο ρεπερτόριο της Calypso Rose με τραγούδια τα οποία καλύπτουν μια μεγάλη γκάμα στυλ και αντλούν από τη μουσική παράδοση της Τζαμάικας, της Αφρικής και της Νοτίου Αμερικής, καθώς και νέες προσωπικές αναγνώσεις τραγουδιών από την αστείρευτη μουσική κληρονομιά της Αφρο-Καραϊβικής.

* Η είσοδος σε όλες τις συναυλίες είναι ελεύθερη.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα SNFCC.org και στις σελίδες στα social media @SNFCC.