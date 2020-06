SNF Conference: Δωρεάν και Ζωντανά Online 22 & 23 Ιουνίου, 2020

Τα τελευταία οκτώ χρόνια, το SNF Conference έχει συγκεντρώσει ορισμένους από τους καλύτερους στοχαστές, ηγέτες, καλλιτέχνες, εικονοκλάστες και οραματιστές από όλον τον κόσμο, προκειμένου να διερευνήσουν σημαντικά ζητήματα που αφορούν το μέλλον της ανθρωπότητας και της κοινωνίας. Το SNF Conference επιδιώκει να διερευνήσει και να εμβαθύνει τη συλλογική μας κατανόηση, θεμελιωδών θεμάτων και να ανεβάσει το επίπεδο του δημοκρατικού διαλόγου.

Αυτή την εποχή της πανδημίας και της ταχείας τεχνολογικής αλλαγής, ένας τέτοιου είδους διάλογος μας βοηθά να κατανοήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας και τις νέες επιλογές που προκύπτουν μπροστά μας. Έτσι, παρά τις ανατροπές της πανδημίας, στις 22 και στις 23 Ιουνίου, παρουσιάζουμε μία διαδικτυακή έκδοση του SNF Conference, ανοιχτή για όλους.

Το συνέδριο θα εξισορροπήσει τις συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19, προσφέροντας παράλληλα μία πρώτη ματιά στη θεματική του 2021, η οποία θα επικεντρωθεί στο απαιτητικό ζήτημα της Ανθρωπότητας και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, θα διερευνήσουμε ερωτήματα όπως: Τί διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από τις κρίσεις του παρελθόντος; Πώς κάνουμε το άλμα προς τα μπρος, από την πανδημία σε ένα πιο βιώσιμο μέλλον, που περιλαμβάνει τους πάντες; Ποιος είναι ο σωστός ρόλος της κοινωφελούς δράσης και των τεχνών μέσα σε αυτή την παγκόσμια συγκυρία; Και πώς διασφαλίζουμε ότι στο μέλλον, η τεχνολογία –και η τεχνητή νοημοσύνη ειδικότερα– θα εξυπηρετεί την ανθρωπότητα και όχι το αντίστροφο;

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρύτερου Summer Nostos Festival RetroFuture, το οποίο θα λάβει χώρα διαδικτυακά, μεταξύ 21 και 28 Ιουνίου, 2020.

Για αναλυτικές πληροφορίες και εγγραφές επισκεφθείτε το www.SNFConference.org

Πρόγραμμα Συνεδρίου

Το συνέδριο παρουσιάζει και συντονίζει η Διευθύνουσα Σύμβουλος του iMEdD, Εκτελεστική Διευθύντρια των ΔΙΑΛΟΓΩΝ του ΙΣΝ και Δημοσιογράφος, Άννα-Κύνθια Μπουσδούκου.

Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020

Με το βλέμμα στραμμένο στο Παρελθόν και στο Μέλλον

18:30-19:30

Το SNF Conference ξεκίνησε το 2012, εν μέσω μίας άλλης μεγάλης ανατροπής –της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. Προσκαλέσαμε ξανά ορισμένους από τους προηγούμενους ομιλητές, για να διερευνήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι ιδέες που μοιράστηκαν σε προηγούμενα συνέδρια σχετικά με κρίσιμα ζητήματα μπορούν να εφαρμοστούν στην παρούσα κατάσταση και στις πιθανές εκδοχές του μέλλοντός μας. Θα εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο δημόσιος χώρος αλλάζει και αμφισβητείται, τον ρόλο της φιλανθρωπίας και των πολιτιστικών ιδρυμάτων στην αντιμετώπιση των κρίσεων και τον ρόλο της ηθικής στη διαμόρφωση των δημόσιων επιλογών μας.

Συμμετέχουν:

Ανδρέας Δρακόπουλος - Πρόεδρος, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ruth Faden - Ιδρύτρια, Ινστιτούτο Βιοηθικής Berman, Πανεπιστημίου Johns Hopkins

Bill T. Jones - Συν-ιδρυτής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής, New York Live Arts

Eric Klinenberg - Διευθυντής, Institute for Public Knowledge, NYU

Alan Stoga - Πρόεδρος, Tällberg Foundation

Αναγέννηση, Επαναδημιουργία, και Επιστροφή: Διατύπωση Ερωτήσεων για την μετά-COVID Εποχή

19:30-20:30

Πώς μπορεί να μοιάζει ο κόσμος μας και ποιες επιλογές μπορεί να αντιμετωπίσουμε στη μετά-COVID εποχή; Πώς μπορεί να αλλάξει η πρακτική της δημόσιας υγείας; Πώς μπορεί να αλλάξουν και να εξελιχθούν –θετικά ή αρνητικά– τα θεσμικά όργανα της κοινωνίας μας; Πώς μπορεί να αλλάξει ο χώρος της εργασίας; Πώς μπορεί να αλλάξει το παγκόσμιο κοινωνικό συμβόλαιο; Και πώς μπορούμε να κάνουμε το άλμα προς τα μπρος, προς ένα νέο και πιο βιώσιμο μέλλον;

Συμμετέχουν:

Νικόλας Α. Χρηστάκης - Διευθυντής, Εργαστήριο Ανθρώπινης Φύσης, Πανεπιστήμιο Yale

Hilary Cottam - Κοινωνική Επιχειρηματίας και Συγγραφέας, OBE

Aarathi Krishnan - Σύμβουλος για το Μέλλον της Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Στρατηγικού Σχεδιασμού

Andrew Zolli - Αντιπρόεδρος, Planet Inc. και Συγγραφέας

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Ανθρωπότητα & Τεχνητή Νοημοσύνη: Συνεργασία, Σύγκρουση ή Συν-εξέλιξη;

18:30-19:30

Ελάχιστα είναι τα εργαλεία που υπόσχονται να διαμορφώσουν την ανθρωπότητα τόσο βαθιά και τόσο ευρέως όσο η τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτή την πρώτη ματιά στο SNF Conference του 2021, θα συζητήσουμε την υπόσχεση της Τεχνητής Νοημοσύνης και τους πολλούς τρόπους με τους οποίους διαμορφώνει το μέλλον της κοινωνίας, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε και επικοινωνούμε και την ίδια την ιδέα του ποιοι είμαστε.

Συμμετέχουν:

Blaise Aguera y Arcas - Αναλυτής για την Τεχνητή Νοημοσύνη, Google

Azeem Azhar - Ιδρυτής, Exponential View

Madeleine Clare Elish - Υπεύθυνη Προγράμματος, AI on the Ground Data & Society

Andrew Zolli - Αντιπρόεδρος, Planet Inc., και Συγγραφέας

Ανθρωπότητα & Τεχνητή Νοημοσύνη: Μπορούμε να Διατηρήσουμε την Ανθρωπότητα στο Επίκεντρο;

19:30 – 20:30

Πώς μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη εργάζεται για την ανθρωπότητα και όχι εναντίον της; Θα διερευνήσουμε το πώς οι αξίες μας μπορούν και οφείλουν να διαμορφώσουν τα εργαλεία που φτιάχνουμε, πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τα σωστά είδη ελέγχου και πώς εξελίσσεται η συνομιλία ανάμεσα στην τεχνολογία και στην κοινωνία.

Συμμετέχουν:

Stuart Russell - Καθηγητής Επιστήμης Υπολογιστών και Καθηγητής Μηχανικής,

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας

Tristan Harris - Συνιδρυτής & Πρόεδρος, Center for Humane Technology

Tenzin Priyadarshi - Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Dalai Lama Center for Ethics and Transformative Values, ΜΙΤ

Sabelo Mhlambi - Ιδρυτής, Bantucracy

Aarathi Krishnan - Σύμβουλος για το Mέλλον της Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Στρατηγικού Σχεδιασμού

Ανθρωπότητα & Τεχνητή Νοημοσύνη:

Πώς Αντιλαμβάνονται οι Νέοι τη Δεοντολογία της Τεχνητής Νοημοσύνης;

20:30 – 21:00

Η επόμενη γενιά θα κληρονομήσει έναν κόσμο μεταμορφωμένο από την τεχνητή νοημοσύνη. Σε αυτή την ειδική συζήτηση, θα ακούσουμε τις απόψεις δύο νέων ανθρώπων, διερευνώντας το μέλλον που θα διαμορφώσουν και θα ζήσουν και θα συνομιλήσουμε σχετικά με τις συνέπειες των τρεχουσών επιλογών και αποφάσεών τους στις μελλοντικές γενιές.

Συμμετέχουν:

Ανδρέας Δρακόπουλος - Πρόεδρος, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ελίζα Δρακοπούλου - Μαθήτρια

Ypatia Fafalios - Μαθήτρια

Francesca Rossi - AI Ethics Global Leader, IBM

