Netflix: Οι 13+1 καλύτερες ταινίες για να περάσεις το lockdown

"Πάντα ο Διάβολος"/ The Devil All The Time (2020)

Αξιολόγηση IMDb: 7.1/10

Ένα αγόρι που μεγάλωσε παρακολουθώντας τον πατέρα του να θυσιάζει ανθρώπους και ζώα, προκειμένου να σώσει την καρκινοπαθή μητέρα του από τον θάνατο εξελίσσεται σε έναν βίαιο ενήλικα με έναν πολύ προσωπικό κώδικα ηθικής. Αυτός είναι ο Arvin Russell, ο κεντρικός ήρωας της ιστορίας του Donald Ray Pollock, The Devil All The Time (Πάντα ο διάβολος), που διαδραματίζεται στα τέλη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στο Οχάιο.

"Μα Φυσικά και Νοιάζομαι"/ I Care a Lot (2020)

Αξιολόγηση IMDb: 6.3/10

Μία επαγγελματίας δικαστική συμπαραστάτρια ηλικιωμένων ανακαλύπτει ότι η φαινομενικά τέλεια πελάτισσά της δεν είναι αυτό που φαίνεται. Η Rosamund Pike πρωταγωνιστεί στην πιο πολυσυζητημένη ταινία, μία μαύρη κωμωδία που φέρνει αρκετά σε θρίλερ και θίγει κάποια τρομερά επίκαιρα θέματα. Ίσως αδικείται από την σχετικά χαμηλή έως τώρα βαθμολογία του IMDb.

"Η Δίκη των 7 του Σικάγου"/ The Trial Of The Chicago 7 (2020)

Αξιολόγηση IMDb: 7.8/10

Το καλοκαίρι του 1968, ο πόλεμος του Βιετνάμ είχε φτάσει στο αποκορύφωμά του, κάτι που συνδυαστικά με τις δολοφονίες των Martin Luther King και Robert F. Kennedy, έβγαλε στους δρόμους της Αμερικής το πιο δυναμικά μαζικό κίνημα στην ιστορία των ΗΠΑ. Η annus horribilis για τη χώρα στιγματίστηκε από τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου των Δημοκρατικών στο Σικάγο και των διαδηλώσεων που το συνόδευσαν στη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη πόλη του Ιλινόις. Τα τελευταία αποτελούν και το θέμα που πραγματεύεται το εν λόγω πολιτικό θρίλερ από τον μάστερ του είδους Aaron Sorkin.

Uncut Gems (2019)

Αξιολόγηση IMDb: 7.4/10

Πολλά αστεράκια σχεδόν από όλα τα μεγάλα Media σε όλον τον πλανήτη. Διθυραμβικές κριτικές για μία σπάνια ερμηνεία από τον Adam Sandler. Αρκετή γκρίνια για την απουσία του από τις υποψηφιότητες των περσινών Oscars. Ο Sandler τζογάρει στον ρόλο ενός Νεοϋορκέζου κοσμηματοπώλη, τα παίζει όλα για όλα και κερδίζει το μεγάλο στοίχημα. Ο μόνος λόγος που αυτή η ερμηνεία δε βρίσκεται στην κορυφή της λίστας είναι επειδή ακόμα δεν έχει περάσει αρκετός καιρός από την πρώτη προβολή της.

"Όκτζα"/ Okja (2017)

Αξιολόγηση IMDb: 7.3/10

Το Okja του Νοτιοκορεάτη Bong Joon-ho δεν είναι μία περίπτωση που περνά αδιάφορη για πολλούς λόγους. Η Mirando Corporation είναι μια εταιρεία που εκτρέφει ένα νέο είδος από υπερχοίρους. 26 από αυτούς θα σταλούν σε διάφορες τοποθεσίες ανά τον κόσμο ώστε δέκα χρόνια μετά ένας από αυτούς θα αναδειχθεί νικητής και έπειτα θα οδηγηθεί σε σφαγείο και το κρέας του θα μοιραστεί προς κατανάλωση. Σε αυτό το διάστημα η νεαρή Mija που ζει στην Νότια Κορέα μαζί με τον παππού της έχει δεθεί με τον υπερχοίρο της, την Okja. Η τελευταία θα κερδίσει το βραβείο και θα πρέπει είτε να αποδεχτεί τη φύση των πραγμάτων ή να πάει κόντρα στο ρεύμα ενός καθεστώτος που έχει αναδείξει την κρεατοφαγία σε reality.

"Ιστορία Γάμου"/ Marriage Story (2019)

Αξιολόγηση IMDb: 7.9/10

Η ανθρώπινη ιστορία της διάλυσης ενός γάμου και της διατήρησης μιας οικογένειας από τον Noah Baumbach. Πρωταγωνιστούν η Scarlett Johansson κι ο Adam Driver.

"Ο Ιρλανδός"/ The Irishman (2019)

Αξιολόγηση IMDb: 7.8/10

Από το 2004, ο Martin Scorsese είχε την ιδέα να γυρίσει μία ταινία για μία από τις διασημότερες άλυτες υποθέσεις της αμερικάνικης εγκληματολογίας, τη δολοφονία του αρχισυνδικαλιστή Jimmy Hoffa. Δεκαπέντε χρόνια μετά, το φιλόδοξο γκανγκστερικό έπος "O Ιρλανδός" (The Irishman) για την ιστορία του Hoffa (Al Pacino) μέσα από τις αναμνήσεις του εκτελεστή Frank Seeran (Robert De Niro) είναι γεγονός και αποτελεί το magnum opus του δημιουργού. Μην σε φοβίζουν τα 209 λεπτά του. Η υπόθεσή του ξεδιπλώνεται επιδέξια σαν να διαβάζεις ένα καλό, αστυνομικό μυθιστόρημα με γερές δόσεις μαύρου χιούμορ και τον Scorsese να καταδύεται στον εσωτερικό κόσμο των αληθινών αυτών προσώπων, προκειμένου να φανερώσει τι είναι αυτό που ωθεί τον άνθρωπο σε αυτή την απερίγραπτη βία και διαφθορά.

"H Θρυλική Μα Ρέινι"/ Ma Rainey’s Black Bottom (2020)

Αξιολόγηση IMDb: 7/10

Στην τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση, ο Chadwick Boseman υποδύεται τον φιλόδοξο τρομπετίστα Levee, που συνοδεύει τη "μητέρα των μπλουζ" Ma Rainey στην ιστορική ηχογράφηση που πραγματοποίησε το 1927 στη βιογραφική ταινία σε σκηνοθεσία George C. Wolfe και σε παραγωγή του Denzel Washington.

"Ρόμα"/ Roma (2018)

Αξιολόγηση IMDb: 7.7/10

Η πιο προσωπική ταινία του Alfonso Cuarón ήταν ένα ασπρόμαυρο, γεμάτο βιογραφικά στοιχεία διαμαντάκι και η πρώτη ουσιαστικά σπουδαία ταινία σε παραγωγή του Netflix, που έστειλε το δίκτυο streaming χωρίς πολλά λόγια στα βραβεία Όσκαρ. Η υπόθεση τοποθετείται στο Μεξικό το 1970 και το 1971 και αναφέρεται στη ζωή μιας υπηρέτριας σε ένα σπίτι μιας μεσοαστικής οικογένειας.

"Django ο Τιμωρός"/ Django Unchained (2012)

Αξιολόγηση IMDb: 8.4/10

Μία από τις πιο πολυαναμενόμενες δουλειές του Quentin Tarantino παραδόθηκε τελικά στο κοινό το 2012 και άξιζε κάθε δευτερόλεπτο της αναμονής, κερδίζοντας μάλιστα 2 Όσκαρ. Ο Γερμανός κυνηγός επικηρυγμένων Dr. King Schultz (Christoph Waltz) απελευθερώνει τον σκλάβο Django (Jamie Foxx) ώστε να τον βοηθήσει σε μία επικερδή αναζήτηση παρανόμων. Μετά την επιτυχία της αποστολής, οι δύο άντρες συνεργάζονται με απώτερο σκοπό την αναζήτηση της συζύγου του Django, η οποία βρίσκεται σε μία φυτεία του αμερικανικού Νότου.

Mank (2020)

Αξιολόγηση IMDb: 7/10

Ηerman Jacob Mankiewicz (1897-1953), πιο γνωστός ως Mank. Μέχρι πριν λίγο καιρό, το όνομά του δεν έλεγε τίποτα σε κανέναν, πέρα από τους ιστορικούς του κινηματογράφου και τους πραγματικά μπαρουτοκαπνισμένους fans της μεγάλης οθόνης. Τώρα, η ταινία του David Fincher είναι αφιερωμένη στα έργα και της ημέρες του ιδιοφυούς σεναριογράφου με την τρομακτική συνήθεια να καταστρέφει τα πάντα γύρω του. Αλκοόλ, τζόγος, οικογενειακές κόντρες, εξωσυζυγικά (πλατωνικά όσο δείχνει η ταινία) φλερτ ήταν τα "κακά" που σφράγισαν τη μοίρα ενός από τα μεγαλύτερα προπολεμικά συγγραφικά ταλέντα του Χόλιγουντ.

The Social Network (2010)

Αξιολόγηση IMDb: 7.7/10

11 χρόνια έχουν περάσει από τη βιογραφική ταινία του David Fincher σε σενάριο Aaron Sorkin για τον Mark Zuckerberg, ρόλο που κράτησε ο Jesse Eisenberg. Η υπόθεση ξεκινά από το Χάρβαρντ του 2003 για να καταλήξει στην αρχή της απίστευτης πορείας του ιδρυτή του Facebook μέχρι την κορυφή.

"Καμιά Πατρίδα για τους Μελλοθάνατους" / No Country for Old Men (2007)

Αξιολόγηση IMDb: 8.1/10

To "Καμιά πατρίδα για τους μελλοθάνατους" είναι μία από τις καλύτερες ταινίες της τελευταίας 15ετίας. Ο Llewelyn Moss (Josh Brolin) θα βρεθεί στον τόπο συμπλοκής εμπόρων ναρκωτικών και θα φύγει παίρνοντας μαζί του μία βαλίτσα με αρκετά χρήματα. Το αποτέλεσμα της πράξης του είναι να τον κυνηγούν οι ιδιοκτήτες της, ο τοπικός σερίφης και ο πληρωμένος δολοφόνος Anton Chigurh (Javier Bardem). Οι κρυφοί συμβολισμοί είναι διάχυτοι σχεδόν παντού μέσα στην ταινία, όπως άλλωστε συμβαίνει σε κάθε φιλμ των αδερφών Coen. Ο ρυθμός, οι διάλογοι και οι ερμηνείες είναι όλα εξαιρετικά προσεγμένα.

Superbad (2007)

Αξιολόγηση IMDb: 7.6/10

Ο Seth Rogen πρωταγωνιστεί (μαζί με τον Jonah Hill) και έχει υπογράψει το καταπληκτικό σενάριο. Η πραγματικά feelgood ταινία, όπου ένας αστυνομικός βοηθά μερικούς μαθητές λυκείου να οργανώσουν ένα πάρτι, είναι αναμφισβήτητα μία από τις καλύτερες προσπάθειες σε αυτό που λέμε σινεμά ενηλικίωσης.

