Monsieur Zeraw: Η σόλο καριέρα του σηματοδότει το τέλος των Vegas; Τι απαντά ο ίδιος στο Newsbomb.gr

Τι απαντά στο newsbomb.gr ο τραγουδιστής που συνδύασε το όνομα με το συγκρότημα των επιτυχιών, τους Vegas.

Τον γνωρίσαμε μέσα από το συγκρότημα των Vegas. Ο Monsieur Zeraw είναι ένας καλλιτέχνης που δεν χρειάζεται συστάσεις. Πριν λίγο καιρό άρχισε την δική του σόλο καριέρα γεγονός που θορύβησε τους λάτρεις των Vegas ότι αυτό θα σήμαινε το τέλος του συγκροτήματος που έχει δώσει ένα ξεχωριστό αποτύπωμα στην ελληνική μουσική σκηνή τα τελευταία 15 χρόνια.

Ο ίδιος μιλά στην Newsbomb.gr και τονίζει πως η Vegas συνεχίζουν καθώς έχουν πολλά ακόμη να δώσουν. Ο Monsieur Zeraw λέει και για τις πρώτες κινήσεις στη σόλο καριέρα του ενώ παράλληλα σκιαγραφεί την περίοδο του lock-down και πως αυτή επηρέασε αυτόν αλλά και τον καλλιτεχνικό κλάδο γενικότερα.

Monsieur Zeraw έχεις ξεκινήσει εδώ και μήνες μια καριέρα σόλο, ουσιαστικά αυτός είναι και ο επίλογος των Vegas;

«Όχι φυσικά! Η ιστορία των Vegas έχει μέλλον ακόμα… Μετά την αποχώρηση και της Κατερίνας αποφασίσαμε να μην γίνει ξανά αντικατάσταση της θέσης και από εδώ και στο εξής το συγκρότημα να απαρτίζεται από τον Zeraw και τον Dj Airth. Ταυτόχρονα μας δόθηκε και η ευκαιρία λόγω της επιδημίας να κάνουμε ένα διάλειμμα δισκογραφικά ώστε να μπορέσουμε και εγώ και ο Dj Airth να βγάλουμε ο καθένας μας κάποια προσωπικά projects που έχουμε κατά νου».

Θα κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου και θα πω ότι πολλά διαλλείματα στο παρελθόν έγιναν μόνιμα. Οι Vegas ταυτίστηκαν με μια εποχή, την προηγούμενη δεκαετία, μπορούν να ακολουθήσουν και αυτή;

«Έχεις δίκιο, όντως κάποια διαλείμματα σε συγκροτήματα έγιναν μόνιμα αλλά σε κάποιες άλλες περιπτώσεις πολλά συγκροτήματα επανενώθηκαν και είχαν μακρά πορεία. Αυτή τη στιγμή που τίθεται αυτός ο προβληματισμός είμαι σίγουρος ότι ανήκουμε στην 2η κατηγορία.

Όσον αφορά την ταύτιση των Vegas με την προηγούμενη δεκαετία, είναι πράγματι γεγονός. Σαν ομάδα πάντα πιστεύαμε και επιζητούσαμε την εξέλιξη, η οποία έρχεται όταν κανείς μπορεί να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα που προκύπτουν και έτσι θα απαντήσω πως Ναι, μπορούμε να ακολουθήσουμε αυτήν την νέα εποχή με το δικό μας στυλ και ύφος αλλά προσαρμοσμένο στα δεδομένα του σήμερα».

Monsieur Zeraw θα επανέλθω στους Vegas. Θεωρείς ότι υπήρξε η μπάντα από τις πιο δυνατές τις τελευταίας 20τιας;

«Οι Vegas είναι ένα πρωτοποριακό project που κατάφερε πολλά πράγματα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα. Η πρωτοπορία ήταν κάτι που επιδιώκαμε και συνδυάσαμε την μόδα με την μουσική όπως παράλληλα συνδυάσαμε και έναν ράπερ, μια τραγουδίστρια, έναν Dj και φροντίσαμε να υπάρχει ποικιλία στο ύφος των τραγουδιών, κάτι που αποδέχτηκε με αγάπη το κοινό και μας βοήθησε να σπάσουμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Είχε γίνει σημαντική προεργασία και μελέτη από μια ομάδα νέων ανθρώπων με κοινό όραμα και στόχο να αλλάξουν την εικόνα και το τοπίο της ελληνικής ποπ, κάτι που πιστεύω πως καταφέραμε».

Ποια είναι τα τραγούδια που θα μείνουν στον χρόνο;

«Παρ’ ότι έχει αλλάξει η μόδα, αυτά που παίζουν ακόμα και αρκετά μάλιστα, είναι το Πιο Ψηλά, Πάντα Καλοκαίρι, Για σένα, Ακόμα, Απόψε, το Φιλί και το Τους Πονάει. Αύτη είναι μια πρόχειρη εκτίμηση καθώς είναι σχετικά πρόσφατα τραγούδια και θα δούμε στα επόμενα δέκα χρόνια ποιά θα ακούγονται ακόμα, μπορεί να είναι και κάποιο που δεν έχω αναφέρει πιο πάνω, ίδωμεν»!

Πες μας την ιστορία ενός κομματιού που σε έχει συγκλονίσει;

«Για τα γυρίσματα του βίντεο για το «Μη με Ξεχνάς» ταξιδέψαμε ως τον Καναδά και συγκεκριμένα στο Τορόντο. Εκεί βρεθήκαμε με πολλούς Έλληνες που άφησαν πίσω την πατρίδα τους κυνηγώντας την ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή και αφού τους ζητήσαμε να λάβουν μέρος στο βίντεο και δέχτηκαν με χαρά, μοιράστηκαν τις ιστορίες τους μαζί μας.

Ο τρόπος που μιλούσαν για την Ελλάδα και πόσο τους λείπουν οι συγγενείς τους, οι φίλοι τους, η γειτονιά τους, ήταν πραγματικά κάτι πολύ συγκινητικό και ακόμα πιο συγκλονιστικό είναι η συνειδητοποίηση ότι κανείς δεν θέλει να φεύγει απ’ την πατρίδα του ή τους δικούς του ανθρώπους και πόσο κουράγιο και δύναμη χρειάζεται να έχει κάποιος για να το κάνει».

Ποια ήταν η ιστορία των Vegas; Πως ξεκίνησαν και τι κατέκτησαν;

«Η ιστορία των Vegas ξεκίνησε όταν μαζί με τους μάνατζερ, εγώ και ο Dj Airth αποφασίσαμε πως χρειαζόμαστε μια γυναικεία φωνή και βρήκαμε την Μελίνα. Ήταν το «κομμάτι» του παζλ που μας έλειπε και με την προσθήκη της ήμασταν πλέον έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας και να πετάξουμε. Κάναμε πολλές εμφανίσεις, δημιουργήσαμε πολλές επιτυχίες, κερδίσαμε βραβεία, ταξιδέψαμε σε πολλές πόλεις και χώρες αλλά αυτό που μας έχει μείνει, αυτό που είμαστε περήφανοι ότι κερδίσαμε, είναι η αγάπη του κόσμου που εισπράττουμε μέχρι και σήμερα».

Ποια είναι τα πρώτα στιγμιότυπα, δηλαδή κομμάτια από την πρώτη σου δουλειά;

«Μέχρι στιγμής έχω κυκλοφορήσει μέσω της δισκογραφικής που ανήκω, την Spicy, ένα single με τίτλο MAKOROKOTO (Μακόροκότο σημαίνει συγχαρητήρια στην διάλεκτο Σόνα της Ζιμπάμπουε), ένα τραγούδι με μουσική και στίχους δικούς μου, που δείχνει την διπλή μου ταυτότητα, αυτή του Έλληνα πολίτη με καταγωγή από Ζιμπάμπουε. Και όπως αυτές οι δύο διαφορετικές κουλτούρες που κουβαλάω μέσα μου βρίσκονται 1σε απόλυτη αρμονία μεταξύ τους, έτσι αρμονικά «έδεσε» και ο Ελληνικός στίχος με την Αφρικανική μουσική, δημιουργώντας ένα όμορφο ηχητικό αποτέλεσμα και το πρώτο Afro Greek τραγούδι στον κόσμο! Αυτές τις μέρες κυκλοφορεί στην Ρωσία η πρώτη από πολλές διεθνείς συνεργασίες που σκοπεύω να κάνω. Μαζί με τον Timur Timbigfamily δημιουργήσαμε το «November Sky» σε μουσική δική μου και στίχους από κοινού. Το video του τραγουδιού είναι διαθέσιμο για την Ελλάδα στο κανάλι της Spicy στο Youtube ενώ για τον υπόλοιπο κόσμο στο κανάλι του Timbigfamily. Πριν λίγους μήνες εγκαινίασα το Youtube channel του Monsieur Zeraw με το μουσικό βίντεο του «Corona Virusi», ενός σατιρικού τραγουδιού για την καραντίνα, σε συνεργασία με τον ηθοποιό και φίλο μου Ιωάννη Απέργη. Τέλος, στο κανάλι αυτο θα ανέβει σύντομα το επόμενό μου σολο project με τίτλο Pull Up. Το τραγουδι αυτό είναι άκρως χορευτικό και εύχομαι να είναι ανοιχτά τα beach bars το καλοκαίρι ώστε να μπορέσει να γίνει ο χορευτικός «ύμνος» της φετινής σεζόν!

Monsieur Zeraw ποια είναι τα δικά σου άμεσα σχέδια;

«Το πιο σημαντικό για μένα αυτή τη στιγμή είναι να αντέξουμε, να μείνουμε δυνατοί ώστε να βγούμε όρθιοι όλοι μας από αυτή την κρίση και αν μπορώ απ’ τη μεριά μου, με την μουσική ή οποιονδήποτε άλλο τρόπο να συνεισφέρω, αυτό θα κάνω. Από εκεί και πέρα επειδή η ζημιά που έχει γίνει στον χώρο της μουσικής είναι τεράστια, μεγάλη μερίδα καλλιτεχνών ανάμεσά τους και εγώ, θα χρειαστεί να βρει εναλλακτικές πηγές εισοδήματος. Οπότε, πέρα από το να κυκλοφορήσω τα τραγούδια που έχω γράψει, άμεση προτεραιότητα είναι η δημιουργία εναλλακτικής πηγής εισοδήματος ξεκινώντας μια δική μου επιχείρηση».

Τέλος, ποιο είναι το δικό σου μήνυμα που στέλνεις στους αναγνώστες του Newsbomb.gr;

«Καλή δύναμη εύχομαι σε όλους και αν κάποιοι νιώθουν απόγνωση, ας θυμηθούν ότι περάσαμε σχεδόν δέκα χρόνια οικονομικής κρίσης με δυσβάσταχτα μέτρα και παρ’ όλα αυτά σταθήκαμε όρθιοι και ζωντανοί. Είμαστε ακόμα εδώ, θα το ξεπεράσουμε και αυτό το εμπόδιο, αρκεί να κρατήσουμε την ελπίδα ζωντανή και να έχουμε πίστη στον εαυτό μας. Το μέλλον διαμορφώνεται από την σκέψη μας, αν το φαντάζεσαι σκοτεινό και δυσοίωνο, θα γίνει, αν το φανταστείς όμως λαμπερό και ευοίωνο τότε αυτό το μέλλον θα έχεις. BE POSITIVE AND KEEP WALKING!».

