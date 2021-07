Ο Κουέντιν Ταραντίνο προτείνει τέσσερα αγαπημένα του βιβλία για το καλοκαίρι

Αν δεν ξέρετε τι να διαβάσετε στις διακοπές, πάρτε ιδέες από τη λίστα με τα αγαπημένα βιβλία του Κουέντιν Ταραντίνο.

Αν ψάχνετε ποια βιβλία να διαβάσετε στις καλοκαιρινές σας διακοπές ή θέλετε να εμπλουτίσετε τα ράφια της βιβλιοθήκης σας, ο Κουέντιν Ταραντίνο έχει φροντίσει για εσάς, με μερικές από τις πιο αγαπημένες του αναγνωστικές προτάσεις.

Ο εμβληματικός σκηνοθέτης –προσφάτως και συγγραφέας- βρέθηκε καλεσμένος στο podcast The Bigger Picture, στο πλαίσιο της προώθησης του βιβλίου του Once Upon a Time in Hollywood, που βασίζεται στην ομώνυμη πασίγνωστη ταινία του.

Αφού μίλησε για το συγγραφικό του πόνημα, αλλά και για τα σχέδια που έχει για ένα μελλοντικό βιβλίο που θα στηρίζεται στο κινηματογραφικό ντεμπούτο του, Reservoir Dogs, συνέχισε σχολιάζοντας τις κινηματογραφικές μεταφορές βιβλίων και πρότεινε στους ακροατές ορισμένα από τα βιβλία που έχουν επηρεάσει τη δουλειά του.

Πρώτο και καλύτερο στη λίστα του βρίσκεται το 9/30/55 του John Minahan, το οποίο είναι ίσως το πιο δημοφιλές βιβλίο του συγγραφέα. Η ιστορία ακολουθεί έναν φοιτητή στο πανεπιστήμιο του Αρκάνσας ο οποίος έχει συγκλονιστεί από το θάνατο του αγαπημένου του ηθοποιού, Τζέιμς Ντιν. Ο τίτλος του βιβλίου προέρχεται από την ημερομηνία θανάτου του θρυλικού ηθοποιού, στις 30 Σεπτεμβρίου του 1955.

Ωστόσο, ο Ταραντίνο φαίνεται πως έχε ιδιαίτερη προτίμηση στον συγκεκριμένο συγγραφέα, καθώς μας προτείνει ακόμα ένα βιβλίο του. Ο λόγος για το Eyewitness το οποίο έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο από τον Πίτερ Γέιτς. Ένας επιστάτης γίνεται μάρτυρας μιας δολοφονίας και στη συνέχεια ερωτεύεται τη ρεπόρτερ μιας τοπικής εφημερίδας που εμφανίζεται για να καλύψει το φρικτό γεγονός.

Ακόμα ένα αγαπημένο βιβλίο του Ταραντίνο είναι το βραβευμένο The Moviegoer του Walker Percy. Η ιστορία τοποθετείται στη δεκαετία του 1950 και ακολουθεί τον John Binx Bolling, χρηματιστή της Νέας Ορλεάνης, λάτρη του κινηματογράφου και βετεράνο του πολέμου της Κορέας. Καθώς ετοιμάζεται να γιορτάσει τα 30ά γενέθλιά του, ο ήρωας ξεκινά για να αναζητήσει το νόημα της ζωής.

Τέλος, ο Ταραντίνο αποκαλύπτει τη μεγάλη του αγάπη για το The Omen του David Seltzer το οποίο όπως σχολιάζει είναι εξαιρετικά καλογραμμένο. Όπως και η κλασική ομώνυμη ταινία τρόμου, το βιβλίο αναφέρεται στην ιστορία του Αμερικανού Πρέσβη στη Μεγάλη Βρετανία Jeremy Thorn και της συζύγου του, οι οποίοι γίνονται γονείς του μικρού αντίχριστου, γνωστού και ως Ντάμιεν.





PHOTO GALLERY Photo 1/4 The Omen Photo 2/4 Eyewitness Photo 3/4 The Moviegoer Photo 4/4 9/30/55



Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.