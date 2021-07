Το House of the Dragon σταματά τα γυρίσματα: Βρέθηκε κρούσμα κορονοϊού

O κορονοϊός έχει διακόψει επίσης τα γυρίσματα του Bridgerton (2η σεζόν) και Matilda του Netflix.

Το House of The Dragon, η πολυαναμενόμενη prequel σειρά του Game of Thrones, αποφάσισε την προσωρινή διακοπή των γυρισμάτων, καθώς μέλος της παραγωγής βρέθηκε θετικό στον κορονοϊό.

Το μέλος που κόλλησε τον ιό βρίσκεται στη ζώνη Α, δηλαδή ανήκει στο καστ ή στην ομάδα των συντελεστών της σειράς. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του House of the Dragon, ο συγκεκριμένος άνθρωπος βρίσκεται ήδη σε καραντίνα, ενώ σε απομόνωση έχουν μπει και οι άμεσες επαφές του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα γυρίσματα έχουν ήδη σταματήσει τις τελευταίες δύο μέρες ενώ όλοι ελπίζουν πως θα αρχίσουν το συντομότερο δυνατό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η έναρξη των γυρισμάτων προγραμματίζεται για αύριο Τετάρτη.



Θυμίζουμε ότι τα προηγούμενα 24ωρα ανακοινώθηκε και η προσωρινή διακοπή γυρισμάτων της δεύτερης σεζόν του Bridgerton όπως και του Matilda του Netflix, για τον ίδιο λόγο.

Το «House of the Dragon» βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο του George R. R. Martin και τοποθετείται 300 χρόνια πριν από τα γεγονότα που παρουσιάζονται στο «Game of

Thrones».



Η σειρά θα αφηγηθεί την ταραχώδη περίοδο του Οίκου Targaryen, τότε που

τα αδέρφια πολεμούσαν αδέρφια, τότε που οι δράκοι πολεμούσαν δράκους.



Δημιουργοί της σειράς είναι οι Ryan Condal Miguel Sapochnik, ενώ ο Αμερικανός συγγραφέας George R. R. Martin έχει αναλάβει χρέη εκτελεστικού παραγωγού.



