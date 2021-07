Νέες ταινίες της εβδομάδας: Ο κατάσκοπος Κάμπερμπατς, η Τζολί και η βραβευμένη αγελάδα

Όλες οι νέες ταινίες που έρχονται στα ελληνικά σινεμά από την Πέμπτη 22 Ιουλίου.

Το κατασκοπευτικό θρίλερ The Courier με τον Μπένεκτικ Κάμπερμπατς και το βραβευμένο The First Cow είναι δύο από τις νέες ταινίες της εβδομάδας που σίγουρα αξίζουν την προσοχή μας.



Ωστόσο, αν είστε λάτρεις των κλασικών ταινιών τότε δεν πρέπει να χάσετε τις επανεκδόσεις των φιλμ: Καζαμπλάνκα, Το Παιχνίδι την Λυγμών και Λαγωνικό 24 Καρατίων.



Ακολουθούν οι ταινίες που έρχονται στους ελληνικούς κινηματογράφους από σήμερα, Πέμπτη 22 Ιουλίου.

O Κατάσκοπος του Ψυχρού Πολέμου (The Courier)

Η ταινία του Ντομινίκ Κούπερ με πρωταγωνιστή τον Μπένεκτικ Κάμπερμπατς βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα.



Πρόκειται για την ιστορία ενός βρετανού επιχειρηματία, του Wynne που βοήθησε την CIA να εισχωρήσει στα σοβιετικά πυρηνικά προγράμματα, κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

Μια Φορά κι Έναν Καιρό (Come Away)

Δύο από τα πιο διάσημα παραμύθια όλων των εποχών: η «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» και ο «Πίτερ Παν» ενώνονται σε ένα υποθετικό και άκρως εντυπωσιακό πρίκουελ από την βραβευμένη με Oscar για το animation BRAVE, Μπρέντα Τσάπμαν.



Στην ταινία μεταξύ άλλων συμμετέχουν οι Αντζελίνα Τζολί και Μάικλ Κέιν.

First Cow

Η ταινία της Κέλι Ράιχαρτ έχει κερδίσει το βραβείο Καλύτερης Ταινίας για το 2020 στα Βραβεία της Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης.



Ένας λιγομίλητος μοναχικός τύπος και επιδέξιος μάγειρας (Τζον Μάγκαρο) ταξιδεύει Δυτικά και γίνεται μέλος μιας ομάδας κυνηγών γούνας στο Όρεγκον, εν τούτοις γίνεται φίλος μόνο με έναν Κινέζο μετανάστη (Οράιον Λι) που αναζητεί κι εκείνος την τύχη του.

Σύντομα, η συνεργασία τους θα οδηγήσει σε μια επιτυχημένη επιχείρηση, η μακροβιότητα της οποίας θα εξαρτηθεί από τη «μυστική» συμμετοχή της βραβευμένης αγελάδας ενός πλούσιου γαιοκτήμονα.

Η Αναζήτηση της Λώρα Ντουράντ

Ο Δημήτρης Μπαβέλλας συγκεντρώνει ένα πλούσιο καστ γνωστών ηθοποιών όπως οι: Μάκης Παπαδημητρίου, Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Υβόννη Μαλτέζου, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Νίκος Χατζόπουλος, Άγγελος Παπαδημητρίου, κ.ά.



Ο Αντώνης Τιτσάνης και ο Χρήστος Φερτάκης είναι δύο φίλοι που συγκατοικούν σε ένα μικρό διαμέρισμα στην Αθήνα. Άνεργοι και πλήρως αποκομμένοι από τον κοινωνικό τους περίγυρο τα βγάζουν πέρα όπως μπορούν, με τα ελάχιστα έσοδα από τις μικροδουλειές που κάνουν ή με τα χρήματα από το ταμείο ανεργίας που εισπράττει ο Χρήστος

Τους δυο ήρωες ενώνει ο κοινός, πλατωνικός έρωτας που μοιράζονται για την Λώρα Ντουράντ, μια μυθική πορνοστάρ της δεκαετίας του ’90, τα ίχνη της οποίας έχουν εξαφανιστεί μυστηριωδώς.

Όταν τα πράγματα στη ζωή τους πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο, οι δύο φίλοι αποφασίζουν να πάνε κόντρα στην τύχη τους και παίρνουν τη μεγάλη απόφαση να ξεκινήσουν την αναζήτηση της χαμένης Λώρα.

Κανένας (Nobody)

Ο βραβευμένος με Emmy, Μπομπ Όντενκερκ πρωταγωνιστεί στο ρόλο του Χατς Μάνσελ, ενός υποτιμημένου και παραγκωνισμένου πατέρα και συζύγου, ο οποίος δέχεται τα χτυπήματα της ζωής χωρίς να αντιδρά.

Όταν δύο ληστές εισβάλλουν στο σπίτι του ένα βράδυ, ο Χατς δεν υπερασπίζεται τον εαυτό του και την οικογένειά του, στην προσπάθειά του να μην προκαλέσει υπερβολική βία. Ο έφηβος γιος του, ο Μπλέικ, (Γκέιτζ Μονρόε) απογοητεύεται και η σύζυγός του, η Μπέκα (Κόνι Νίλσεν) δείχνει να απομακρύνεται. Ο απόηχος του συμβάντος έχει μεγάλο αντίκτυπο στην καταπιεσμένη οργή του Χατς, καθώς θα του ξεκλειδώσει ένστικτα και θα τον στείλει σε ένα σκοτεινό μονοπάτι το οποίο θα ανασύρει σκοτεινά μυστικά και φονικές δεξιότητες.

Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Newsbomb.gr.