Sex and the City: Με «Σαμάνθα» η 2η σεζόν της σειράς;

To HBO Max ετοιμάζεται να ανακοινώσει και 2η σεζόν για το νέο Sex and the City

«Η πόρτα είναι ανοιχτή» για την επιστροφή της Κιμ Κατράλ στο «Sex and the City»

Τα γυρίσματα του «Just Like That», της συνέχειας του Sex and the City, εδώ και λίγο καιρό έχουν ξεκινήσει στη Νέα Υόρκη με τις Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις να επιστρέφουν στους ρόλους που αγαπήσαμε.



Και ενώ οι φαν περιμένουν με ανυπομονησία τη μεγάλη πρεμιέρα, το HBO Max φέρεται ότι είναι έτοιμο να ανακοινώσει τη δεύτερη σεζόν!



Ωστόσο, αυτό δεν είναι το μοναδικό ευχάριστο νέο για τους φαν της σειράς. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, οι παραγωγοί συζητούν την επιστροφή της Κιμ Κατράλ, της αγαπημένης μας «Σαμάνθα».



Άλλωστε είναι κάτι που διακαώς επιθυμούν και οι θαυμαστές, καθώς δεν νοείται Sex and the City χωρίς τη Σαμάνθα Τζόουνς αφού η απουσία της είναι κάτι παραπάνω από ηχηρή.



Θυμίζουμε πάντως ότι η ίδια η ηθοποιός από την πρώτη στιγμή ήταν ξεκάθαρα αρνητική για την ενδεχόμενη επιστροφή της στη σειρά. Μάλιστα παρά τις κρούσεις που της έγιναν αλλά και την απογοήτευση των φαν, παρέμεινε σταθερή στην απόφασή της, γεγονός που έκανε γνωστό δημόσια με κάθε ευκαιρία.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το HBO Max «αναμένεται να ανακοινώσει σύντομα» τη δεύτερη σεζόν της σειράς και επισημαίνει ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και η ίδια ευπρόσδεκτη για να επιστρέψει εφόσον το επιθυμεί. Θα αλλάξει τελικά γνώμη η Κατράλ; Ίδωμεν...

Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κρίστιν Ντέιβις επιστρέφουν στους ρόλους τους για τη συνέχεια του Sex and the City



Σημειώνεται ότι η πρώτη σεζόν του reboot με τη μορφή μίνι σειράς 10 επεισοδίων στο HBO Max. Αν και μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η ημερομηνία της πρεμιέρας, αναμένεται στα τέλη μέχρι τις αρχές του 2022.



