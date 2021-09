And Just Like That: Πρώτες σκηνές από το νέο «Sex & the City» - Το φιλί Κάρι και Mr. Big

Ένα σύντομο clip της πολυαναμενόμενης revival σειράς του Sex and The City, And Just Like That… έφτασε επιτέλους!

Στη διάρκεια της χθεσινής τελετής απονομής των Βραβείων Emmy, το HBO Max έδωσε στη δημοσιότητα μια ολοκαίνουργια διαφήμιση με όλες τις επερχόμενες πρεμιέρες, ανάμεσά τους και το "And Gust Like That...".

Στο teaser, η Κάρι (Sarah Jessica Parker), η Μιράντα (Cynthia Nixon) και η Σάρλοτ (Kristin Davis) εντοπίζονται να χαιρετούν με ενθουσιασμό κάποιον ή κάποια που δεν φαίνεται στο clip. Η διαφήμιση περνά μετά σε μια σκηνή με την Πάρκερ και τον Κρις Νοθ όπου φαίνονται να χορεύουν και να φιλιούνται στην κουζίνα.

Από το reboot θα λείπει η Kim Catrall, γνωστή από τον ρόλο της ως Σαμάνθα. Η νέα τηλεοπτική σειρά, που δεν έχει ακόμη επίσημη ημερομηνία προβολής, επικεντρώνεται στην καθημερινότητα τριών από τους τέσσερις βασικούς χαρακτήρες του Sex & the City -Κάρι, Μιράντα, Σάρλοτ- και τις σχέσεις αγάπης και φιλίας ανάμεσά τους.

