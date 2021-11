Από το Eternals της Marvel στο Red Notice του Netflix: Όλες οι νέες ταινίες που έρχονται στα σινεμά

Αναλυτικά οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου.

Πλήθος νέων ταινιών για όλα τα γούστα, κυκλοφορούν στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες από σήμερα, Πέμπτη 4 Νοεμβρίου.



Στα highlights συναντάμε την πολυαναμενόμενη ταινία του Netflix με τίτλο Red Notice, σε περιορισμένη κυκλοφορία, λίγο πριν γίνει διαθέσιμη στην πλατφόρμα, το Συνέβη στο Σόχο (Last Night in Soho) με την ταλαντούχα Άνια Τέιλορ-Τζόι του The Queen's Gambit και το Eternals της Marvel με την Κλόι Ζάο του Οσκαρικού Nomadland στο σκηνοθετικό τιμόνι.



Δείτε αναλυτικά τις νέες ταινίες που έρχονται στα σινεμά από την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου.





Red Notice





Η ταινία ακολουθεί τον Τζον Χάρτλι (Ντουέιν Τζόνσον), ο οποίος αναλαμβάνει για λογαριασμό της Ιντερπόλ να συλλάβει τους πιο περιζήτητους ληστές τέχνης. Η καταδίωξη τον βρίσκει στη μέση μιας επικίνδυνης ληστείας, όπου αναγκάζεται να συνεργαστεί με έναν επίδοξο απατεώνα, τον Νόλαν Μπουθ (Ράιαν Ρέινολντς) με στόχο να πιάσουν την πιο περιζήτητη ληστή έργων τέχνης, με το όνομα The Bishop (Γκαλ Γκαντότ). Η υπέρτατη αυτή περιπέτεια ταξιδεύει τους τρεις πρωταγωνιστές σε όλο τον κόσμο: σε πίστα χορού, παγιδευμένους σε μια απομονωμένη φυλακή, μέσα στη ζούγκλα, και ακόμα χειρότερα...τους αναγκάζει να είναι διαρκώς ο ένας μαζί με τον άλλον.

Tη σκηνοθεσία της πολυαναμενόμενης ταινίας υπογράφει ο Ρόσον Μάρσαλ Θάρμπερ. πρωταγωνιστούν οι Ντουέιν Τζόνσον, Ράιαν Ρέινολντς, Γκαλ Γκαντότ.





Eternals

Η ταινία Eternals των Marvel Studios καλωσορίζει μια ενθουσιώδη νέα ομάδα Υπερηρώων του MCU, τους αρχαίους εξωγήινους που ζούσαν στη Γη μυστικά για χιλιάδες χρόνια.



Ακολουθώντας τα γεγονότα της ταινίας «Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη», μια απροσδόκητη τραγωδία τους αναγκάζει να επανενωθούν εναντίον των πιο αρχαίων εχθρών της ανθρωπότητας, των Deviants.



Στην ταινία πρωταγωνιστεί μια ομάδα εξαίρετων ηθοποιών όπως ο Ρίτσαρντ Μάντεν στο ρόλο του παντοδύναμου Ikaris, η Τζέμα Τσαν στο ρόλο της Sersi που τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για το ανθρώπινο είδος, ο Κουμάιλ Ναντζιάνι στο ρόλο του Kingo που ξεχωρίζει για τις κοσμικές του δυνάμεις, η Λόρεν Ρίντλοφ στο ρόλο της Makkari που τρέχει πιο γρήγορα από τον άνεμο, ο Brian Tyree Henry στο ρόλο του ευφυή εφευρέτη Phastos, η Σάλμα Χάγιεκ στο ρόλο της σοφής και πνευματικής αρχηγού Ajak, η Λία Μακχιού στο ρόλο της αιωνίως νέας αλλά και σοφής Sprite, ο Ντον Λι στο ρόλο του παντοδύναμου Gilgamesh, ο Μπάρρυ Κιόγκαν στο ρόλο του απόμακρου και μοναχικού Druig, και η Αντζελίνα Τζολί στο ρόλο της άγριας πολεμίστριας Thena. Ο Κιτ Χάρινγκτον ενσαρκώνει τον Dane Whitman. Τη σκηνοθεσία υπογράφει η βραβευμένη με Όσκαρ Κλόι Ζάο (Nomadland).





Συνέβη στο Σόχο (Last Night in Soho)

H ιστορία μιας νεαρής κοπέλας που έχει πάθος με το σχέδιο μόδας και που αποκτά μυστηριωδώς την ικανότητα να ταξιδέψει στο χρόνο και να βρεθεί στην καρδιά της δεκαετίας του 1960, στο συναρπαστικό Λονδίνο. Εκεί, συναντά ένα απρόσμενο είδωλο με το οποίο θα πάθει εμμονή και θα αποτελέσει το σκοτεινό αντικείμενο του θαυμασμού της: μια εκθαμβωτικά γοητευτική και φιλόδοξη pop τραγουδίστρια που κάνει τα πρώτα της βήματα στα καταγώγια του περιβόητου «swinging London». Όμως, το υποσχόμενο Λονδίνο της δεκαετίας του ‘60 θα αποδειχθεί ότι δεν είναι ο παράδεισος που φαίνεται με την πρώτη ματιά και ο ψυχικός κόσμος της ηρωίδας θα αρχίσει να καταρρέει με συνταρακτικές συνέπειες…



Η νεαρή φοιτήτρια μόδας καταφθάνει στο Λονδίνο για να ξεκινήσει μια καριέρα στην πόλη, αλλά η εμμονή της με το δοξασμένο παρελθόν του θρυλικού Λονδίνου της δεκαετίας του '60 την ωθεί σε σκοτεινά μονοπάτια και σε έναν κόσμο φανταχτερού ονείρου και κλειστοφοβικού εφιάλτη ταυτόχρονα. Πρόκειται για ένα κορίτσι που εκφοβίζεται πολύ γρήγορα από την ανταγωνιστική της συγκάτοικο στη φοιτητική εστία και που τα ολονύχτια πάρτι των συμφοιτητών της, ταράζουν την ηρεμία της, με αποτέλεσμα να αναζητήσει μια κατοικία σε μια άλλη γειτονιά του Λονδίνου. Όταν τελικά βρίσκει ένα δωμάτιο προς ενοικίαση στην κορυφή ενός παλιού σπιτιού που ανήκει σε μια ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια, η ηρωίδα γλιστρά άθελά της σε ένα εφιαλτικό ταξίδι στο χρόνο. Θα βρεθεί στην δεκαετία του '60 και θα μετατραπεί σε ένα σκοτεινό είδωλο της φιλόδοξης τραγουδίστριας, χορεύτριας και ηθοποιού, της Σάντι (Άνια Τέιλορ-Τζόι) η οποία εμφανίζεται στο Café De Paris.



Η νεαρή ηρωίδα θα γίνει σκοτεινός αντίλαλος της ζωής της σαγηνευτικής στάρλετ και θα παρασυρθεί σε ένα όνειρο όπου η δόξα και οι υποσχέσεις για την καλή ζωή θα πάρουν απρόβλεπτες διαστάσεις και τα όρια ανάμεσα στην πραγματικότητα και τον εφιάλτη και ανάμεσα στην παράνοια και την διορατικότητα θα γίνουν δυσδιάκριτα. Τα δύο κορίτσια θα συνδεθούν με έναν μεταφυσικό δεσμό, ως είδωλο και θαυμάστρια, ως έμπνευση και μίμηση, ως θύμα και σωτήρας, ως φάντασμα και στοιχειωμένη. Η ομοιότητες στην καθημερινότητα των δύο γυναικών, ο άυλος συναισθηματικός δεσμός τους, η αμοιβαία εξάρτηση στον κόσμο των ονείρων και η μακάβρια απειλή που θα σκεπάσει τις ζωές τους θα παρασύρουν τον θεατή σε μια δαιδαλώδη αφήγηση σε παράλληλους χρόνους και κόσμους, μέχρι την αποκάλυψη ενός τρομακτικού μυστικού, καλά κρυμμένου στα σοκάκια του Λονδίνου μέσα στις δεκαετίες.



Δίπλα στην ολοένα ανερχόμενη Άνια Τέιλορ-Τζόι (από το The Queen's Gambit του Netflix), η Τομασίν ΜακΚένζι (Jojo Rabbit) και ο Ματ Σμιθ (Doctor Who, The Crown). Στο σκηνοθετικό τιμόνι ο Έντγκαρ Ράιτ.





Το Ταξίδι (Charter)

Η Άλις δεν έχει τα δυο της παιδιά εδώ και μήνες. Μετά από τη πρόσφατη δύσκολη διαδικασία διαζυγίου, ο πρώην σύζυγός της τα κρατάει μακριά της, στoν βορρά της Σουηδίας, όσο αναμένεται η τελική δικαστική απόφαση για την κηδεμονία τους. Ο 8χρονος γιος της φαίνεται να αποζητά τη μητέρα του, ενώ η 14χρονη κόρη της μοιάζει να θέλει να την κάνει πέρα. Όταν, όμως, ο γιος της τής τηλεφωνεί μες στη νύχτα κλαίγοντας γοερά, η Άλις δε μπορεί να περιμένει άλλο.



Σε μια τελευταία, απέλπιδα προσπάθεια, η Άλις καταφτάνει για να δει τις ελπίδες για οικογενειακή επανασύνδεση να συντρίβονται. Τώρα μόνο ένα μονοπάτι παραμένει ανοιχτό για εκείνη: παρά το γεγονός ότι νομικά δεν το δικαιούται, και χωρίς να σκεφτεί τις συνέπειες των πράξεών της, η Άλις παίρνει τα, κάπως απρόθυμα, παιδιά και βρίσκει καταφύγιο σε ένα θέρετρο στις Κανάριες Νήσους.



Ενώ η αντίστροφη μέτρηση για εκείνη έχει ξεκινήσει, η Άλις κάνει ό,τι μπορεί για να αναθερμάνει την αγάπη και την εμπιστοσύνη των παιδιών της, ενώ ξέρει ότι αν την ανακαλύψουν, κινδυνεύει να τα χάσει για πάντα.





200 Μέτρα (200 Meters)

Σε πόση ώρα διανύονται 200 μέτρα στη λωρίδα της Γάζας; Το ισραηλινό τείχος της Δυτικής Όχθης έχει χωρίσει τον Μουσταφά από την οικογένειά του. Όταν μαθαίνει ότι ο γιος του έχει υποστεί ατύχημα, ο Μουσταφά σπεύδει να βρεθεί στο πλευρό του, όμως, στο σημείο ελέγχου, μια γραφειοκρατική λεπτομέρεια του στερεί το δικαίωμα εισόδου.



Μια βαθιά συγκινητική περιπέτεια για τη δύναμη της πατρικής αγάπης, απέναντι σε ένα παράλογο σύστημα καταπίεσης, βραβευμένη στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.





Ερμιτάζ - Η δύναμη της Τέχνης (Hermitage - The Power Of Art)



168 χρόνια λειτουργίας. 3 εκατομμύρια έργα τέχνης σε πάνω από 66 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα. 4,2 εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο. Καλώς ήλθατε σε ένα από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα μουσεία του κόσμου, το «Ερμιτάζ», και ένα απαράμιλλο κινηματογραφικό ταξίδι στη τέχνη, τη λογοτεχνία, τη μουσική και την ποίηση, με ξεναγό τον αγαπημένο Τόνι Σερβίλο.





Το Βιβλίο της Εικόνας (Le Livre d'image)



Μισόν αιώνα μετά τον Μάη του ’68, ο Πάπας της Νουβέλ Βαγκ υπογράφει ένα φιλοσοφικό και πολιτικό μανιφέστο βγαλμένο από το πνεύμα της ιστορικής εξέγερσης στη Γαλλία και, ξεφυλλίζοντας το δικό του «Βιβλίο της Εικόνας», εξαπολύει δριμύ κατηγορώ στον δυτικό πολιτισμό και την παρακμή του, στον δυτικό ιμπεριαλισμό έναντι της Ανατολής.

Για την ταινία του αυτή, ο Ζαν-Λικ Γκοντάρ τιμήθηκε με τον Ειδικό Χρυσό Φοίνικα στο 71ο Φεστιβάλ των Καννών.





Τσαρλατάνος (Charlatan)

Η αληθινή ιστορία του Γιαν Μικολάσεκ, ενός Τσέχου βοτανοθεραπευτή του 20ού αιώνα, η μεγάλη επιτυχία του οποίου έκρυβε ένα ζοφερό μυστικό.



Ο Μικολάσεκ κερδίζει φήμη και περιουσία κουράροντας διασημότητες κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου, της Ναζιστικής και Κομμουνιστικής εποχής, με την εκπληκτική ικανότητά του να κάνει διαγνώσεις με έναν ακριβέστατο μα παράξενο τρόπο. Αλλά το πάθος του να θεραπεύει προέρχεται από την ίδια πηγή της ανάγκης του για πόθο, σκληρότητα, σαδισμό και ανικανότητα για αγάπη, που μόνον ένας άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει – κι αυτός είναι ο βοηθός του.





Πίτερ Ράμπιτ: Ο λαγός το ’σκασε (Peter Rabbit 2: The Runaway)



O αξιαγάπητος κατεργάρης είναι πάλι πίσω. Εδώ, η Bea, οThomas και οι υπόλοιποι λαγοί έχουν φτιάξει μια μικρή οικογένεια, αλλά ο Πίτερ είναι και πάλι εκείνος που με τις σκανταλιές του, μοιάζει παράταιρος. Μακριά από τον κήπο, ο Πίτερ βρίσκει έναν κόσμο που οι σκανταλιές εκτιμούνται, αλλά όταν η οικογένειά του θα ρισκάρει τα πάντα για να τον βρει, πρέπει κι ο ίδιος να επιλέξει τι είδους λαγός θέλει να είναι.

Mε τις φωνές των: Τζέιμς Κόρντεν, Μάργκο Ρόμπι και Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι.







