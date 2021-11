Οι U2 επέστρεψαν με νέο τραγούδι μετά από τρία χρόνια

Ακούστε το νέο τραγούδι των U2 με τίτλο Your Song Saved My Life.

Ευχάριστα τα νέα για τους φαν των U2. Ο Bono και η παρέα του επέστρεψαν με νέο τραγούδι. Τρία χρόνια μετά το τελευταίο τους άλμπουμ Songs of Experience, οι U2 μας παρουσιάζουν το νέο τους τραγούδι με τίτλο Your Song Saved My Life.

Το κομμάτι βρίσκεται στο σάουντρακ της ταινίας animation Sing 2 που θα κυκλοφορήσεις στις κινηματογραφικές αίθουσες τα Χριστούγεννα.

Μάλιστα, η ταινία πρόκειται να μας δώσει μια χορταστική γεύση από U2, καθώς ο Bono κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο σε ταινία κινουμένων σχεδίων δανείζοντας τη φωνή του σε έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες, το ροκ σταρ λιοντάρι Clay Calloway.

Εκτός από το νέο τραγούδι των U2, το σάουντρακ της ταινίας θα περιλαμβάνει τρία ακόμα παλαιότερα και πασίγνωστα τραγούδια της μπάντας. Συγκεκριμένα θα ακούσουμε τις διασκευές των κομματιών Stuck in a Moment You Can’t Get Out Of, I Still Haven’t Found What I’m Looking For και Where The Streets Have No Name.



Tο σάουντρακ θα κυκλοφορήσει στις 17 Δεκεμβρίου και σε αυτό συμμετέχουν ακόμα οι Έλτον Τζον, Μπίλι Άιλις, Halsey και Φαρέλ Γουίλιαμς.





