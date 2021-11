Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα «Ευρωπαϊκά Όσκαρ» 2021

Η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου 2021.

Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2021. Η τελετή απονομής των ευρωπαϊκών «Όσκαρ» θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 11 Δεκεμβρίου.



Το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας, μεταξύ άλλων διεκδικούν: το Titane που πρόσφατα έκανε πρεμιέρα και στη χώρα μας, το The Father που χάρισε στον Άντονι Χόπκινς το δεύτερο Όσκαρ Α΄Ανδρικού Ρόλου στην καριέρα του, αλλά και το The Hand of God του Netflix. Σημειώνεται ότι ο τρισμέγιστος Άντονι Χόπκινς διεκδικεί για τον ρόλο του στον Πατέρα και το Βραβείο Καλύτερου Ευρωπαίου Ηθοποιού για το 2021.



Αξίζει να αναφέρουμε, ότι μια θέση στις φετινές υποψηφιότητες των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου διεκδικούσαν και τα Μήλα του Χρήστου Νίκου με πρωταγωνιστή τον Άρη Σερβετάλη και εκτελεστική παραγωγό την Κέιτ Μπλάνσετ, δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να περάσουν στους φιναλίστ.



Δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες των φετινών Ευρωπαϊκών «Όσκαρ».





Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία

Quo Vadis, Aida?

Compartment No. 6

The Father

The Hand of God

Titane

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Κωμωδία

Ninjababy

The Morning After

The People Upstairs

Ευρωπαϊκή Ανακάλυψη - Βραβείο Fipresci

Beginning

Lamb

Playground

Pleasure

Promising Young Woman

The Whaler Boy





Καλύτερο Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ

Babi Yar. Context

Flee

Mr Bachmann and his Class

Taming the Garden

The Most Beautiful Boy in the World





Καλύτερη Ευρωπαϊκή Animation Ταινία

Even Mice Belong to Heaven

Where is Anne Frank

Flee

Wolfwalkers

The Ape Star

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Μικρού Μήκους Ταινία

Bella

Displaced

Easter Eggs

In Flow of Words

My Uncle Tudor

Καλύτερος Ευρωπαίος Σκηνοθέτης

Ράντου Ζούντε (Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό)

Γιασμίλα Ζμπάνικ (Quo Vadis, Aida?)

Φλόριαν Ζέλερ (The Father)

Πάολο Σορεντίνο (The Hand of God)

Τζούλια Ντικουρνό (Titane)

Καλύτερη Ευρωπαία Ηθοποιός

Σάιντι Χάαρλα (Compartment No. 6)

Κάρεϊ Μάλιγκαν (Promising Young Woman)

Γιάσνα Ντούριζιντς (Quo Vadis, Aida?)

Ρενάτ Ράισβε (The Worst Person in the World)

Αγκάτ Ρουσέλ (Titane)





Καλύτερoς Ευρωπαίος Ηθοποιός

Γιούρι Μπόρισοφ (Compartment No. 6)

Άντονι Χόπκινς (The Father)

Φρανκ Ρογκόφσκι (Great Freedom)

Ταχάρ Ραχίμ (Ο Μαυριτανός)

Βενσάν Λιντόν (Titane)

Καλύτερος Ευρωπαίος Σεναριογράφος

Ράντου Ζούντε (Ατυχές Πήδημα ή Παλαβό Πορνό)

Γιασμίλα Ζμπάνικ (Quo Vadis, Aida?)

Φλόριαν Ζέλερ, Κρίστοφερ Χάμπτον (The Father)

Πάολο Σορεντίνο (The Hand of Gοd)

Γιοακίμ Τρίερ, Εσκίλ Βογκτ (The Worst Person in the World)

Αξίζει να σημειωθεί ότι τους φιναλίστ επέλεξαν τα 4.000 μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

Τα Βραβεία Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου (European Film Awards)

Ο θεσμός θεσπίστηκε το 1988. Η αρχική τους ονομασία ήταν Βραβεία Felix αλλά σύντομα μετονομάστηκαν σε European Film Awards. Πρόκειται για τα σημαντικότερα κινηματογραφικά βραβεία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως και στα Όσκαρ, για τα βραβεία αποφασίζει μια ακαδημία, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, για αυτό και πολύ συχνά αποκαλούνται Ευρωπαϊκά Όσκαρ. Οι βραβεύσεις περιορίζονται στο Ευρωπαϊκό σινεμά, με ταινίες, σκηνοθέτες και ηθοποιούς από τη γηραιά ήπειρο.



Βραβεία απονέμονται σε περισσότερες από δέκα κατηγορίες με πιο σημαντικό αυτό της Ταινίας της Χρονιάς. Το 2019 το ύψιστο βραβείο κέρδισε Η Ευνοούμενη του Γιώργου Λάνθιμου.

