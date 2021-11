Ο Τομ Χανκς αποκάλυψε τις τρεις πιο αγαπημένες ταινίες που έχει παίξει

Μην επιχειρήσετε να μαντέψετε τις ταινίες που επέλεξε ο Τομ Χανκς, θα πέσετε σίγουρα έξω.

Όλοι έχουν τις αγαπημένες τους ταινίες με τον Τομ Χανκς συμπεριλαμβανομένου και του... Τομ Χανκς.

Ωστόσο, ο πρωταγωνιστής των βραβευμένων με Όσκαρ φιλμ «Forrest Gump» και «Philadelphia» έχει διαφορετικά κριτήρια από τους θεατές του κινηματογράφου όσον αφορά τις αγαπημένες ταινίες του.

Κατά τη διάρκεια πρόσφατης συμμετοχής του στο «The Bill Simmons Podcast» εξήγησε ποια είναι τα κριτήρια.

«Δεν θα τις επέλεγα με βάση το αποτέλεσμα» σημείωσε στη συνέντευξη. «Θα το έκανα με βάση την προσωπική εμπειρία που είχα ενώ τις γύριζα» είπε.

Ξεχώρισε το φιλμ «Cloud Atlas» ως ένα από τα αγαπημένα του, σημειώνοντας ότι ήταν μια ταινία που «γυρίστηκε στηριζόμενη σε μια ελπίδα και ένα όνειρο και τίποτα άλλο παρά έναν κύκλο αγάπης».

«Ήταν η πρώτη φορά που έκανα γυρίσματα εκτεταμένα στη Γερμανία και με περιέβαλε η ιστορία. Αλλά και το ίδιο το πρότζεκτ, ήμασταν μέρος αυτού του μεγάλου, τεράστιου συνόλου φανταστικών ανθρώπων που απλώς προσπαθούσαν να κάνουν την πιο σκληρή, σαν την καλύτερη δουλειά... όλη η ταινία ήταν τόσο βαθιά που η δημιουργία της ήταν μαγική» ανέφερε ο ηθοποιός.

Μία ακόμη αγαπημένη ταινία του γυρίστηκε πριν από πολλά χρόνια, είναι το φιλμ «A League of Their Own» με συμπρωταγωνίστριες την Μαντόνα και την Τζίνα Ντέιβις. Όπως εξήγησε είναι από τις αγαπημένες του, κυρίως επειδή έπαιζε μπέιζμπολ για ένα ολόκληρο καλοκαίρι, σε όλα τα στάδια από την προπαραγωγή και μετά τα γυρίσματα.

Τρίτη αγαπημένη ταινία, στην οποία πρωταγωνίστησε είναι «Ο Ναυαγός» (Cast Away). «Απλώς είχαμε τολμηρές περιπέτειες όταν γυρίζαμε αυτή την ταινία» εξήγησε ο Χανκς. «Ήμασταν έξω στη μέση του ωκεανού προσπαθώντας να κάνουμε γυρίσματα. Ήμασταν έξω στα Φίτζι και όλη η οικογένειά μου ήταν μαζί μου» πρόσθεσε. «Τίποτα παρά μόνο περιπέτειες κάθε μέρα» τόνισε.





Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

