Οι Nightfall στο Newsbomb.gr: Η μεγάλη επιστροφή, η μάχη με την κατάθλιψη και το δυνατό μήνυμα

Ο Ευθύμης Καραδήμας των Nightfall μιλάει στο Newsbomb.gr για το νέο τους δίσκο και την μεγάλη επιστροφή τους στα live.

Οι θρυλικοί Nightfall, ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα της metal σκηνής, επιστρέφουν μετά από 8 χρόνια απουσίας, με ένα δυνατό live που ετοιμάζουν στο Gagarin, το Σάββατο 13 Νοεμβρίου. Εκεί θα μας παρουσιάσουν και το πρόσφατο και ιδιαίτερης σημασίας άλμπουμ τους, με τίτλο «At Night We Prey». Ένας δίσκος που κοιτά κατάματα το «τέρας» που λέγεται κατάθλιψη.

Οι Nightfall επιστρέφουν μετά από 8 χρόνια διαλείμματος. Τί μεσολάβησε σε αυτό το διάστημα;



«Πόνος, θλίψη, αγωνία. Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ σκληρή αγαπητή μου. Ξαφνικά. Χωρίς προειδοποίηση. Και αν εσύ αντέχεις, γιατί είσαι σκληρός/ή και δε μασάς, κάνει ένα τσακ και πιάνει κάποιο αγαπημένο πρόσωπο όμηρο, και εκεί γονατίζεις και υπακούς».

Και ερχόμαστε στο ολόφρεσκο At Night We Prey από τη Season of Mist. Θα ήθελα να δώσουμε το στίγμα του δίσκου και να αναφερθούμε στο λογοπαίγνιο αλλά και τη βαθύτερη σημασία του τίτλου.



«Το παίγνιο είναι μεταξύ προσευχής (pray) και βοράς (prey). Ο καταθλιπτικός άνθρωπος όταν είναι με άλλους γελά. Αποζητά τη συντροφιά και επικοινωνεί. Δεν είναι μουντός. Αυτά είναι στερεότυπα μιας άλλης εποχής. Της εποχής της άρνησης. Όταν όμως είναι μόνος ή μόνη και προσπαθεί να βρει γαλήνη από τις δυσκολίες της ημέρας που πέρασε, τότε το δράμα ξετυλίγεται. Τότε αρχίζει μια ακόμα μάχη επιβίωσης, όπου προσευχές και ευχολόγια δεν πιάνουν. Γίνεσαι βορά της ασθένειας.



Στο εξώφυλλο παρουσιάζω την κατάθλιψη με θηλυκή μορφή, για δύο λόγους; Πρώτον γιατί είναι γένους θηλυκού στην ελληνική γλώσσα, και δεύτερον για να αναδείξω με έναν ποιητικό τρόπο την τραγικότητα τού να χάνεις τη χαρά της ζωής από την ίδια την πηγή ζωής. Όλοι οι θάνατοι, πραγματικοί ή φανταστικοί, μπορούν να αποκτήσουν μια ηρωική διάσταση. Εκτός από αυτόν. Γιατί δε σε σκοτώνει. Σε πίνει».

Γνωρίζοντας ότι έχετε βρεθεί αντιμέτωπος με την κατάθλιψη θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό αποτυπώνεται συνολικά στο δίσκο;



«Απόλυτα. Ο δίσκος είναι η δικαιολογία. Αν όχι δικαιολογία, σίγουρα λειτουργεί κάτω από την αρχή της ετερογονίας των σκοπών. Ο στόχος είναι να αλλάξουμε την κοινωνία στο πώς αντιμετωπίζει τα μέλη της, όταν παλεύουν με ψυχικές ασθένειες. Να σπάσουμε τα στερεότυπα. Να σταματήσουμε να μιλάμε για τοξικούς ανθρώπους. Να μην γυρίζουμε την πλάτη σε όποιον έχει ανάγκη. Οσο αχώνευτος/η και αν μας είναι. Πρόκειται για ασθενή. Τέλος στο bullying, και το στιγματισμό. Πως το καταφέρνουμε αυτό; Μιλώντας εμείς οι μεγαλύτεροι ανοιχτά. Δίνοντας το παράδειγμα. Δεν είμαστε 20 χρόνων να λέμε φταίνε οι άλλοι. Εμείς είμαστε οι άλλοι. Ανθρωποι της ηλικίας μας οδηγούν τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία να μην πράξουμε συναινετικά. Αξίζει να τσαλακωθούμε για τα νιάτα».



Είμαστε μια κοινωνία με ταμπού και στερεότυπα. Θα ήθελα να ζητήσω να δώσετε ένα μήνυμα προς όλους αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν να βγουν προς το φως.



«Καταρχάς, δεχτείτε το. Μιλήστε σε κάποιον/α ειδικό. Όπως πάτε στον οδοντίατρο όταν πονάει το δόντι σας, πηγαίνετε στον ανάλογο γιατρό όταν πονά η ψυχή σας. Όταν το μυαλό σας, σας φορτώνει με ενοχές και πόνο, μιλήστε. Δεχτείτε τη βοήθεια χωρίς να νιώθετε υποδεέστεροι ή προβληματικοί. Αν κάποιος/α σας αποκαλέσει έτσι, μη δώσετε σημασία. Πολλές φορές, άνθρωποι που αρνούνται να δουν το δικό τους πρόβλημα, το καθρεφτίζουν πάνω σε άλλους μήπως και το ξεγελάσουν. Προφανώς, όταν κάποιος/α το κάνει αυτό χρειάζεται τη βοήθειά μας. Το να έχεις κατάθλιψη δεν σημαίνει αυτόματα ότι δεν είσαι λειτουργικός. Μιλάμε πάντα για το μέσο όρο. Μπορείς να βοηθήσεις κάποιον/α που έχει ανάγκη. Μην πιστεύετε στην αηδιαστική, ελιτίστικη μόδα των κακών τοξικών ανθρώπων. Μην προσπαθείτε σαν τιμωροί να τους εξολοθρεύσετε. Είναι άνθρωποι που έχουν παραδοθεί στον πόνο και η τοξικότητα τους είναι κραυγή αγωνίας για βοήθεια. Η βοήθεια προς κάποιον/α είναι μοίρασμα του πόνου. Αποδοχή του πόνου του/της. Ποιος είπε ότι το να βοηθάς είναι εύκολο; Είναι μεγαλείο ψυχής».





Τριάντα χρόνια Nightfall. Μπορείτε να επιλέξετε τρεις σημαντικές στιγμές που κρατάτε από αυτή τη μακρόχρονη διαδρομή;

«Η πρώτη κυκλοφορία το 1992 που ήταν η επίσημη αρχή της Ελληνικής Μέταλ σκηνής εκτός χώρας, η πρώτη περιοδεία στην Ευρώπη το 1994 και το Lesbian Show άλμπουμ το 1997, που μέσα απο τον έρωτα δύο γυναικών, που η κοινωνία πονηρά υποβαθμίζει σε ποταπό θέαμα προς τέρψη ακόρεστων αρσενικών, καταπιάστηκε με το δικαίωμα των μειονοτήτων στην επιλογή εναλλακτικής ταυτότητας. Τα στερεότυπα είναι οι κυματοθραύστες μιας παραδοσιακής κοινωνίας, και εμείς τα κύματα».



Υπάρχει κάτι επετειακό στα σκαριά;

«Για την ώρα νιώθουμε σαν να είμαστε στην αρχή μιας νέας προσπάθειας. Στο μέλλον όμως, σίγουρα».

Είναι λοιπόν οι Nightfall στην καλύτερη τους φάση αυτή τη στιγμή; Σκοπεύουν να συνεχίσουν τώρα που επιστρέφουν;

«Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν πολύ σοβαρό λόγο να επικοινωνήσουμε, και έτσι παίρνουμε τη δύναμη και προχωράμε. Πραγματικά, η διαφορά μεταξύ διασκέδασης και ψυχαγωγίας είναι τόσο μικρή στο μάτι, αλλά τόσο μεγάλη στην καρδιά. Η σκέψη και μόνο ότι ο λόγος που κυκλοφορήσαμε το At Night We Prey μπορεί να δώσει πνοή ελπίδας έστω και σε ένα μόνο άτομο εκεί έξω, μας κάνει να νιώθουμε τεράστιοι. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να βοηθάς».

Τι ετοιμάζετε στο Gagarin στις 13 Νοεμβρίου και τι περιμένετε από αυτή την επιστροφή στη σκηνή;

«Θα μαζευτούμε να φωνάξουμε όλοι μαζί. Να τρανταχτεί ο χώρος και να νιώσουμε ένα. Στο πλευρό μας είναι μια ομάδα ανθρώπων που θα φροντίσει το οπτικό και ηχητικό κομμάτι να είναι στα υψηλότερα επίπεδα, ενώ οι μοναδικές αδελφές Βουγιουκλή να λάβουν μέρος με τις μαγικές φωνές τους. Μαζί μας και δύο υπέροχες μπάντες. Οι On Thorns I Lay και οι Project Renegade. Σας περιμένουμε».

Θα ήθελα να αναφερθούμε και στην περιοδεία που πρόκειται να πραγματοποιήσετε την άνοιξη του 2022.

«Η περιοδεία στην Ευρώπη θα γίνει τον Μάρτιο του 2022. Αρχικά προγραμματισμένη για τον Μάρτιο του 2021, μεταφέρθηκε ένα έτος μετά λόγω πανδημίας. Εκεί, ελπίζω θα συναντήσουμε κόσμο που έχει ταλαιπωρηθεί ψυχικά και θα μπορέσουμε να ανταλλάξουμε δύο κουβέντες να νιώσει καλύτερα. Επιμένω, πέρα του ιατρικού θέματος που μόνο ειδικοί μπορούν να επιμεληθούν, υπάρχει το κοινωνικό που αφορά όλες και όλους μας. Ενας άρρωστος άνθρωπος, δυνητικά σημαίνει μια άρρωστη κοινωνία».







