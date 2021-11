Οι Manowar επιστρέφουν στην Αθήνα τον Ιούνιο του 2022!

Οι θρυλικοί Manowar επιστρέφουν στο Release Athens τρία χρόνια μετά την εμφάνισή τους στην ίδια σκηνή.

Οι Manowar επιστρέφουν στην Αθήνα και το Release Athens Festival, τον Ιούνιο του 2022 για μια ακόμα δυνατή συναυλία!



Τα νέα είναι κάτι παραπάνω από ευχάριστα για τους φίλους του «σκληρού» ήχου. Οι «βασιλιάδες» του metal έρχονται ξανά στη χώρα μας και στην ίδια σκηνή που έβαλαν φωτιά το καλοκαίρι του 2019, αυτή του Release Athens.



Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Ιουνίου του 2022 στην Πλατεία Νερού και μαθαίνουμε ότι το συγκρότημα θα παρουσιάσει μια υπερπαραγωγή άνευ προηγουμένου, με μια «killer» setlist γεμάτη αθάνατα κλασικά τραγούδια και ένα ειδικό δώρο μόνο για τους Έλληνες Manowarriors!



«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα παίξουμε ξανά στην Ελλάδα και θα μοιραστούμε το φόρο τιμής μας προς το θαυμαστό παρελθόν και την κουλτούρα της χώρας. Η υποδοχή στο Release Athens 2019 ήταν φανταστική και μας οδήγησε να τιμήσουμε εκ νέου τον Όμηρο και τα έπη του, όπως σχεδιάζαμε χρόνια» είπε ο ίδιος ο Joey De Maio σε συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα.

Οι Manowar θα παρουσιάσουν το «The Revenge Of Odysseus» εμπνευσμένο από την Οδύσσεια, ως φυσική συνέχεια του κλασικού «Achilles, Agony and Ecstasy in Eight Parts» μέσα από το «The Triumph Of Steel» που κλείνει τα 30 χρόνια.



Το νέο τραγούδι ηχογραφήθηκε στη χώρα μας με καλεσμένους τουςσπουδαίους ηθοποιούς μας, Κώστα και Κωνσταντίνο Καζάκο, οι οποίοι υποδύθηκαν τον Οδυσσέα και τον Τηλέμαχο αντίστοιχα. Τίμησαν το ομηρικό έπος καθώς το απέδωσαν σε Αρχαία Ελληνικά, σε μετάφραση του Σάκη Τόλη των Rotting Christ!



Η περιοδεία με τίτλο, Chushing The Enemies of Metal Anniversary Tour '22, θα γιορτάσει τις επετείους έξι εμβληματικών δίσκων. Τραγούδια που ενώνουν και εμπνέουν, μέσα από ένα ηχητικό και οπτικό υπερθέαμα.



40ή επέτειος του Battle Hymns

35ή επέτειος του Fighting The World

30ή επέτειος του The Triumph Of Steel

20ή επέτειος του Warriors Of The World

15η επέτειος του Gods Of War

10η επέτειος του The Lord Of Steel



Περισσότερα ονόματα για τη συγκεκριμένη ημέρα του Release Athens θα ανακοινωθούν σύντομα. Η προπώληση ξεκινά την Πέμπτη 18 Νοεμβρίου στις 11 το βράδυ προς 45 ευρώ. Οι επόμενες φάσεις της προπώλησης θα ανακοινωθούν στην πορεία.



Επίσης, διατίθενται περιορισμένα VIP εισιτήρια, προς 115 ευρώ. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές: Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stools για όλους, οpen-bar, προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο, ιδιωτικό parking, ξεχωριστές τουαλέτες.



Πληροφορίες

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online στα www.releaseathens.gr / www.viva.gr

Φυσικά σημεία: Καταστήματα Public, Wind, Media Markt, Ευριπίδης, Yoleni’s και Viva Spot Τεχνόπολης. Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr