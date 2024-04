Sivert Hoyem: Οι τελευταίες λεπτομέρειες για τις δύο συναυλίες στην Ελλάδα

Ο Sivert Hoyem επιστρέφει στην Ελλάδα για δύο συναυλίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ο Sivert Hoyem, έρχεται στην αγαπημένη του Ελλάδα μόνο για δυο βραδιές, για δύο συναυλίες που υπόσχεται να είναι από τις πιο προσωπικές, πιο οικείες, πιο ζεστές των τελευταίων ετών.

Μετά από 8 ολόκληρα χρόνια - τόσα έχουν περάσει από τις τελευταίες του εμφανίσεις του Sivert Hoyem σε club show τον Απρίλιο του '16 - έρχεται μαζί με την μπάντα του, για δύο μοναδικές εμφανίσεις – γιατί μόνο αυτός ξέρει και μπορεί να κάνει κάθε του εμφάνιση διαφορετική και γι' αυτό, ανεπανάληπτη.

Μαζί του φέρνει τα τραγούδια που οι φίλοι του έχουν αγαπήσει όλα αυτά τα χρόνια, Sleepwalking Man, Theaving Heart, Moon Landing, Give it a Whirl, κομμάτια όπως τα Aim For The Heart, Two Green Feathers από τον τελευταίο του δίσκο, On an island, που κυκλοφόρησε στα τέλη του Ιανουαρίου και φυσικά πολλά τραγούδια των Madrugada.

Σάββατο 27 Απριλίου 2024

Floyd Live Music Venue -Αθήνα



Κυριακή 28 Απριλίου 2024

Principal Club Theater – Θεσσαλονίκη

For two nights only!

Δύο σπάνια club shows για τους πιστούς θαυμαστές του.

Πληροφορίες Εισιτηρίων

Η προπώληση εισιτηρίων συνεχίζεται

Τιμές Εισιτηρίων

Αθήνα

Γενική είσοδος: 45 ευρώ

Θεσσαλονίκη

Γενική είσοδος: 43 ευρώ

Σημεία Προπώλησης

Ηλεκτρονικά:

Αθήνα more.com | Θεσσαλονίκη more.com

τηλεφωνικά 211 7700 000

more spots

Nova | Public | Ευριπίδης | Viva Spot Τεχνόπολης

Δίκτυο Public

Public online: http://tickets.public.gr/

Kαταστήματα Public

https://www.public.gr/templates/publicStorelocator.jsp

