Marvel: Ο σκηνοθέτης του «Shang-Chi» καλεί τον Τζάκι Τσαν για το σίκουελ της ταινίας

Αν το αποφασίσει η Marvel, μένει να δούμε πώς θα πείσει τον Τζάκι Τσαν που τελευταία το έχει γυρίσει σε πιο σοβαρούς ρόλους.

Με αφορμή την κυκλοφορία του Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Ο Shang-Chi και ο Θρύλος των Δέκα Δαχτυλιδιών) στο Disney+ αλλά και την προετοιμασία για το σίκουελ της ταινίας, ο σκηνοθέτης Ντέστιν Ντάνιελ Κρέτον έδωσε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Cinemablend.

Ερωτώμενος λοιπόν για το ποιοι άλλοι Ασιάτες ηθοποιοί θα μπορούσαν να μπουν στο Marvel Cinematic Universe και στο επερχόμενο σίκουελ, ο Κρέτον όχι μόνο… πέταξε την τέλεια ιδέα αλλά έκανε και ένα δημόσιο κάλεσμα προς έναν πασίγνωστο Ασιάτη ηθοποιό και θρύλο των πολεμικών τεχνών.

«Αν μπορούσαμε ποτέ να φέρουμε τον Τζάκι [Τσαν] στην ταινία, ένα όνειρο ζωής θα γινόταν πραγματικότητα για εμένα», δήλωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας αλλά και του επερχόμενου σίκουελ.

Μάλιστα τόσο το Cinemablend όσο και ο Κρέτον παρότρυναν τους φαν να συμβάλλουν μέσω των social media ώστε αυτή η πρόταση να φτάσει μέχρι τα αυτιά των αφεντικών της Marvel.«Ναι, ας το αφήσουμε εκεί έξω», συμπλήρωσε ο Κρέτον.

Θυμίζουμε ότι ο Τζάκι Τσαν στα μέσα των 90s ξαναέφερε τις κινηματογραφικές ταινίες δράσης του Χονγκ Κονγκ στο Χόλιγουντ, όπως είχε κάνει αρχικά ο Μπρους Λι στη δεκαετία του ’70.



Και αν υποθέσουμε ότι η Marvel θέλει, ο Τζάκι Τσαν θα μπορούσε να πειστεί; Ο 67χρονος πλέον ηθοποιός έχει κάνει γνωστό ότι δεν θέλει να κάνει άλλες αμερικάνικες ταινίες όπως συνήθιζε. Όπως έχει δηλώσει προσπαθεί «να μην επαναλαμβάνει τον εαυτό του», ενώ με τους πρόσφατους ρόλους του θέλει να αποδείξει ότι είναι κάτι παραπάνω από ένας σταρ ταινιών δράσης.