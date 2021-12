«Don't Look Up» και «Emily in Paris 2» δεν χάνονται με τίποτα αυτή την εβδομάδα στο Netflix

Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και Τζένιφερ Λόρενς στο πολυαναμενόμενο Don't Look Up του Netflix

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 20 Δεκεμβρίου έως 26 Δεκεμβρίου 2021.

Χριστουγεννιάτικες ταινίες, αγαπημένες σειρές και ίσως μια από τις πιο πολυαναμενόμενες ταινίες της χρονιάς που -οσονούπω- φεύγει, έρχονται την εβδομάδα των Χριστουγέννων στο Netflix.



Στα highlights σημειώνουμε λοιπόν, τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης, ρομαντικής σειράς Emily In Paris (22/12) και φυσικά την κυκλοφορία της ταινίας Don't Look Up (24/12) με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Τζένιφερ Λόρενς, Μέριλ Στριπ, κ.ά.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 20 Δεκεμβρίου έως 26 Δεκεμβρίου 2021.





Σειρές του Netflix



20/12/2021

Ελίτ Ιστορίες: Σαμουέλ και Όμαρ (Elite Short Stories: Samuel Omar)



Ο Σαμουέλ κινδυνεύει με έξωση από το πατρικό του, αλλά ο Όμαρ έχει μια δελεαστική ιδέα για να συγκεντρώσει χρήματα.



22/12/2021

Η Έμιλι στο Παρίσι: Σεζόν 2 (Emily in Paris: Season 2)



Περισσότερη πλάκα. Περισσότερη μόδα. Περισσότερα λάθη. Η Έμιλι εδραιώνεται στο Παρίσι, αλλά ο απόηχος μιας παθιασμένης νύχτας ίσως της προκαλέσει μπελάδες.



23/12/2021

Ελίτ Ιστορίες: Πάτρικ (Elite Short Stories: Patrick)



Το ταξίδι του Πάτρικ σε ένα σπιτάκι στο δάσος για τα Χριστούγεννα έχει απροσδόκητα αλλά σημαντικά αποτελέσματα.





Ταινίες του Netflix

24/12/2021

Η Βικτόρια και το Μυστήριο (Vicky and Her Mystery)



Ύστερα από τον θάνατο της μαμάς της, ένα κορίτσι κι ο μπαμπάς της μετακομίζουν στο άγριο και όμορφο Καντάλ. Μπορεί ένα ξεχωριστό πλάσμα να τη θεραπεύσει; Αληθινή ιστορία.

24/12/2021

1.000 Χιλιόμετρα ως τα Χριστούγεννα (1000 Miles from Christmas)



Μια χριστουγεννιάτικη ιστορία, μια ρομαντική κωμωδία και ένας άντρας γύρω στα 30 που μαθαίνει –απρόθυμα– να αφήνει το χριστουγεννιάτικο πνεύμα να τον παρασύρει.

24/12/2021

Μην Κοιτάτε Πάνω (Don't Look Up)



Δύο αστρονόμοι κάνουν εκστρατεία στον Τύπο για να ενημερώσουν την ανθρωπότητα σχετικά με έναν κομήτη που κινείται προς τη Γη. Η αντίδραση του αφηρημένου κόσμου: καλά...

Ντοκιμαντέρ του Netflix



25/12/2021

Ιστορίες μιας Γενιάς με τον Πάπα Φραγκίσκο: Σειρά μίας σεζόν (Stories of a Generation - with Pope Francis)



Ο Πάπας Φραγκίσκος μαζί με άντρες και γυναίκες από όλο τον κόσμο 70 ετών και άνω –γνωστούς και άγνωστους– μοιράζονται ιστορίες τους με νεαρούς σκηνοθέτες.