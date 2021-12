Πώς ο Κερτ Κομπέιν των Nirvana επηρέασε τον Μπάτμαν του Ρόμπερτ Πάτινσον

Η ταινία The Batman θα κυκλοφορήσει στα σινεμά στις 4 Μαρτίου του 2022.

O Ματ Ριβς, σκηνοθέτης του επερχόμενου The Batman, με τον Ρόμπερτ Πάτινσον στον ρόλο του «Σκοτεινού Ιππότη» αποκάλυψε ότι ο σούπερ-ήρωάς του είναι εμπνευσμένος από τον Κερτ Κομπέιν των Nirvana.

Μιλώντας στο Empire o Ριβς θέλησε να εξηγήσει με ποιον τρόπο ο αλησμόνητος frontman του grunge συγκροτήματος επηρέασε το νέο Batman. «Όταν γράφω, ακούω μουσική και καθώς έγραφα την τελευταία σκηνή, έβαλα το Something in the Way των Nirvana. Τότε ήταν που μου ήρθε η ιδέα ότι αντί να κάνω τον Μπρους Γουέιν σε μια playboy εκδοχή που έχουμε δει ξανά στο παρελθόν, να υπάρξει μια άλλη εκδοχή που έχει βιώσει μια τεράστια τραγωδία και έχει απομονωθεί».

Στη συνέχεια ο σκηνοθέτης ανέφερε πως όταν είδε τον Πάτινσον στην ταινία Good Time του 2017, πείστηκε ότι ο ηθοποιός ήταν ιδανικός για τον ρόλο του Batman.

«Σε εκείνη την ταινία μπορούσες να νιώσεις την ευαισθησία και την απόγνωσή του, ωστόσο μπορούσες να αισθανθείς επίσης και τη δύναμή του. Πίστεψα λοιπόν ότι ήταν ο καλύτερος συνδυασμός. Επίσης είχε αυτό το στιλ του Κερτ Κομπέιν, που μοιάζει σαν ροκ σταρ, αλλά επίσης νιώθεις ότι είναι απόμακρος». Ο Ματ Ριβς συνέχισε λέγοντας: «Έτσι έκανα αυτή τη σύνδεση με το Last Days του Gus Van Sant και την ιδέα μιας ρημαγμένης έπαυλης».



Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Ματ Ριβς υπογράφει και το σενάριο μαζί με τον Πίτερ Κρεγκ. Στο καστ της ταινίας συμμετέχουν ακόμα οι: Πολ Ντέινο (Γρίφος), ο αγνώριστος Κόλιν Φάρελ στον ρόλο του Πιγκουίνου, Ζόι Κράβιτς ως Catwoman, Τζέφρι Ράιτ στον ρόλο του Επιθεωρητή Γκόρντον, Τζον Τορτούρο, Πίτερ Σάρσγκαρντ, Τζέιμι Λόσον και Άντι Σέρκις.

Το The Batman θα κυκλοφορήσει στα σινεμά στις 4 Μαρτίου του 2022.





