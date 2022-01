House of the Dragon: Ο Τύριον Λάνιστερ... «σφάζει με το γάντι» το prequel του Game of Thrones

Ο σταρ του Game of Thrones, Πίτερ Ντίνκλατζ απαντά επίσης και για το φινάλε της επικής σειράς που εξόργισε τους θεατές.

Ο «Τύριον Λάνιστερ» κατά κόσμον Πίτερ Ντίνκλατζ, μοιάζει να... σφάζει με το γάντι το House of the Dragon, την επερχόμενη prequel spinoff σειρά του Game of Thrones.

Mιλώντας στην Independet ο σταρ της επικής σειράς του HBO πέταξε τα μικρά καρφάκια του λέγοντας πως ελπίζει η επερχόμενη σειρά δεν θα είναι απλώς μια αντιγραφή του Game of Thrones «με σκοπό να αρπάξει όσα χρήματα μπορεί».



Μάλιστα, ο Ντίνκλατζ φρόντισε να δώσει και μια συμβουλή προς τους δημιουργούς του House of the Dragon λέγοντας: «Νομίζω ότι το κόλπο δεν είναι να προσπαθήσεις να αναβιώσεις το Game of Thrones. Αν προσπαθήσεις να το αναδημιουργήσεις είναι να σαν θέλεις να αρπάξεις χρήματα» συμπλήρωσε και εξήγησε ότι αυτός είναι ο λόγος που γίνονται πολλά σίκουελ, τα οποία τελικά δεν έχουν την επιτυχία της αρχικής παραγωγής.

Στη συνέχεια, ο Ντίνκλατζ προσπάθησε να το... μαζέψει λίγο δηλώνοντας: «είμαι όμως ενθουσιασμένος που θα παρακολουθήσω το House of The Dragon καθαρά ως θεατής χωρίς να ξέρω τι θα γίνει στη συνέχεια».

Ο ηθοποιός αναφέρθηκε ακόμα και στο φινάλε του Game of Thrones, που δίχασε και δυσαρέστησε, όσο λίγα, τους φίλους της επικής σειράς.

«Οι άνθρωποι τρελάθηκαν γιατί κανείς δεν ήθελε να τελειώσει», λέει ο Ντίνκλατζ για την κατακραυγή. «Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι υποτίθεται ότι εξεπλάγησαν από το τέλος, αλλά αν προσέξεις, οι ενδείξεις ήταν εκεί. Σας είπαμε να μην ονομάσετε τον σκύλο σας Khaleesi».



To House of the Dragon αναμένεται να κυκλοφορήσει στο ΗΒΟ Max μέσα στο 2022.





