«All Of Us Are Dead»: Μακελειό στη νέα κορεάτικη ζόμπι σειρά του Netflix

Δείτε το πρώτο τρέιλερ του νέου K-drama που έρχεται στο Netflix.

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο τρέιλερ της επερχόμενης κορεάτικης σειράς τρόμου με τίτλο All of Us are Dead (Είμαστε Όλοι Νεκροί).

Μετά την τεράστια επιτυχία του Squid Game, η δημοφιλής πλατφόρμα συνεχίζει να επενδύει στις κορεατικές παραγωγές, όπως τις My Name, Hellbound and The Silent Sea.



Η νεανική σειρά ζόμπι βασίζεται στο webtoon Now At Our School του Joo Dong-geun και ακολουθεί μια παρέα μαθητών ενός λυκείου που παγιδεύονται στο κτίριο τη στιγμή που τα ζόμπι εισβάλουν στο σχολείο τους.

«Θα πεθάνουμε όλοι. Δεν υπάρχει ελπίδα. Το σχολείο έγινε ένα αιματηρό πεδίο μάχης και οι φίλοι μας οι χειρότεροι εχθροί. Ποιος θα επιβιώσει; Θα σκοτώσεις ή θα σκοτωθείς; Τα σχολεία έκλεισαν για την Αποκάλυψη», αναφέρεται στη λεζάντα που συνοδεύει το βίντεο.



Αξίζει να σημειωθεί ότι το webtoon έχει σημειώσει μεγάλη επιτυχία στην Κορέα, ενώ στη σειρά συμμετέχουν γνώριμα πρόσωπα όπως οι Park Ji-hoo (Hummingbird) και Yoon Chan-young (Doctor John). Επίσης, στη σειρά θα δούμε και τη νεαρή σταρ του Squid Game, Lee Yoo-mi.

Τη σκηνοθεσία της σειράς υπογράφουν οι Lee Jae-hyu και Kim Nam-soo σε σενάριο του Chun Sung-il .

All of Us are Dead θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 28 Ιανουαρίου.





