Όλες οι νέες σειρές που έρχονται στο Netflix την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου

Οι νέες κυκλοφορίες του Netflix για την εβδομάδα 24 έως 30 Ιανουαρίου 2022.

Η τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου μας βάζει στην κατάψυξη, όπερ σημαίνει, καναπές, κουβερτάκι και binge-watching νέων σειρών στο Netflix.



Όπως θα δείτε παρακάτω, οι τελευταίες μέρες του πρώτου μήνα της χρονιάς, φέρνουν ενδιαφέρουσες νέες σειρές που θέλουν να κάνουν την αγωνία μας να χτυπήσει κόκκινο. Από τις πιο πολυσυζητημένες σειρές των ημερών είναι επίσης η παρωδία «Γυναίκα στο Σπίτι Απέναντι από το Κορίτσι στο Παράθυρο» που κυκλοφορεί στις 28 Ιανουαρίου.



Την ίδια μέρα κυκλοφορεί η μοναδική νέα ταινία του Netflix για την εβδομάδα αυτή, ενώ οι ποδοσφαιρόφιλοι δεν πρέπει να χάσουν το ντοκιμαντέρ για τον Νεϊμάρ που κάνει πρεμιέρα στις 25 του μήνα.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες σειρές και ταινίες που έρχονται στο Netflix την εβδομάδα 24 έως 30 Ιανουαρίου 2022.

Σειρές του Netflix

25/1/2022

Snowpiercer: Σεζόν 3 - Νέα επεισόδια κάθε εβδομάδα (Snowpiercer: Season 3)



Έξι μήνες μετά, ο Λέιτον εξακολουθεί να ψάχνει τον πλανήτη για βιώσιμες συνθήκες, ενώ ο Γουίλφορντ, γεμάτος οργή και όρεξη για εκδίκηση, ακολουθεί από κοντά.

27/1/2022

Είναι Παγίδα! (Framed! A Sicilian Murder Mystery)



Όταν δύο δύσμοιροι τεχνικοί της τηλεόρασης πέφτουν πάνω σε μια σκηνή εγκλήματος, όσα κάνουν για να μη χαρακτηριστούν ύποπτοι τους βάζουν σε μεγαλύτερους μπελάδες.

27/1/2022

Chosen



Ο κόσμος μιας έφηβης αναστατώνεται όταν ανακαλύπτει τα ανατριχιαστικά μυστικά που κρύβει η ανιαρή δανική πόλη στην οποία ζει. Από τους δημιουργούς της «Βροχής».



28/1/2022

Φέρια: Το Σκοτεινότερο Φως (Feria: The Darkest Light)



Στα μέσα του '90 στην Ανδαλουσία, δύο αδελφές βιώνουν απόρριψη και ψάχνουν την αλήθεια, όταν οι άφαντοι γονείς τους κατηγορούνται για 23 φόνους σε τελετουργικό αίρεσης.

28/1/2022

Η Κατάσκοπος από το Παρελθόν (In From the Cold)



Η ζωή μιας μητέρας αναστατώνεται όταν καλείται να επιλέξει αν θα βάλει σε κίνδυνο την οικογένειά της ή αν θα επιστρέψει στο παρελθόν ως βιοχημικός πράκτορας της Ρωσίας.

28/1/2022

Η Γυναίκα στο Σπίτι Απέναντι από το Κορίτσι στο Παράθυρο (The Woman in the House Across the Street From the Girl in the Window)



Η ζωή μιας πληγωμένης καλλιτέχνιδας ανατρέπεται όταν γίνεται αυτόπτης μάρτυρας ενός εγκλήματος... ή μήπως όχι;

Ταινίες του Netflix

28/1/2022

Ομάδα εντός Έδρας (Home Team)



Ο πρώην προπονητής του NFL Σον Πέιτον βρίσκει εξιλέωση –και επανασύνδεση– προπονώντας την ομάδα φούτμπολ του γιου του σε μια μικρή πόλη του Τέξας. Από αληθινή ιστορία.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

25/1/2022

Νεϊμάρ: Το Τέλειο Χάος (Neymar: The Perfect Chaos)



Ο παγκοσμίως δημοφιλής αλλά και αποδέκτης έντονης κριτικής Νεϊμάρ μιλά για τα σκαμπανεβάσματα της προσωπικής του ζωής και της έξοχης καριέρας του στο ποδόσφαιρο.



Παιδικές ταινίες και σειρές του Netflix

25/1/2022

Έιντα Τουίστ, η Επιστήμονας: Σεζόν 2 (Ada Twist, Scientist: Season 2)



Αυτήν τη σεζόν, η Έιντα και οι πανέξυπνοι φίλοι της αναζητούν παντού απαντήσεις, από ψηλά στον ουρανό μέχρι κάτω στη Γη και όπου αλλού μπορείτε να φανταστείτε!

28/1/2022

Angry Birds: Καλοκαιρινή Τρέλα (Angry Birds: Summer Madness)



Τα αίματα ανάβουν και τα πούπουλα πετάνε όταν οι έφηβοι Ρεντ, Τσακ, Μπομπ και Στέλλα περνάνε ένα άγριο καλοκαίρι με τα άλλα Angry Birds στην κατασκήνωση Σπλίντεργουντ!

