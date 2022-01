Πίτερ Ρόμπινς: Αυτοκτόνησε ο «Τσάρλι Μπράουν» των Peanuts!

Αυτοκτόνησε ο ηθοποιός Πίτερ Ρόμπινς που έδωσε τη φωνή του στον χαρακτήρα του Τσάρλι Μπράουν των Peanuts

Τέλος στη ζωή του έβαλε ο Πίτερ Ρόμπινς, ο ηθοποιός που δάνεισε τη φωνή του στον Τσάρλι Μπράουν, του πιτσιρίκου με το ολοστρόγγυλο πρόσωπο και φίλου του Σνούπι, των θρυλικών Peanuts των 60s. H οικογένειά του επιβεβαίωσε χθες στο Fox 5 ότι ο ηθοποιός αυτοκτόνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Ο Πίτερ Ρόμπινς ήταν 65 ετών.

Γεννημένος το 1956 στο Λος Άντζελες ως Louis G. Nanasi, ο Ρόμπινς, ξεκίνησε να υποδύεται τον Τσάρλι Μπράουν το 1963 σε ηλικία 9 μόλις ετών.



Εκτός από τα αγαπημένα Peanuts, o Μπράουν συμμετείχε στην κωμωδία Blondie του 1968 και πρωταγωνίστησε σε σειρές όπως οι: Rawhide, The Musters, The Dona Reed Show, F Troop, Get Smart και My Three Sons.



To 1972 o ηθοποιός έκανε ένα διάλειμμα στην υποκριτική και εργάστηκε ως DJ στο Παλμ Στρινγκς.

Ο Ρόμπινς έπασχε από διπολική διαταραχή, ενώ πάλευε επίσης να αντιμετωπίσει τον εθισμό του στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά.



Το 2015 έγινε πρωτοσέλιδο στα ταμπλόιντς, όταν καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκισης για απειλές εναντίον αρκετών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων και δημοσίων προσώπων. Ο Ρόμπινς αποφυλακίστηκε τελικά το 2019.





