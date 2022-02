Netflix: Οι 10 ταινίες που φιγουράρουν στις φετινές υποψηφιότητες των Όσκαρ

O Μπένεντικτ Κάμπερμπατς υποψήφιος για Όσκαρ Α' Ανδρικού για την ερμηνεία του στο The Power of the Dog του Netflix

Το «The Power of the Dog» με 12 από τις 27 συνολικά υποψηφιότητες του Netflix, οδηγεί την κούρσα των Όσκαρ.

Την περασμένη Τρίτη 8 Φεβρουαρίου ανακοινώθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες για τα βραβεία Όσκαρ με φαβορί την γουέστερν ταινία του Netflix «The Power of the Dog» της Τζέιν Κάμπιον με πρωταγωνιστή τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς.

Για ακόμα μια χρονιά το Netflix συγκέντρωσε τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλη πλατφόρμα streaming, φτάνοντας συνολικά τις 27. Αυτό σημαίνει οκτώ λιγότερες υποψηφιότητες από πέρυσι που είχαν αγγίξει τις 35 και τρεις περισσότερες από τις 24 του 2020.

Αξίζει επίσης να επισημάνουμε ότι το Netflix φέτος μετράει δύο ταινίες στους φιναλίστ της μεγάλης κατηγορίας, λέγε με Καλύτερη Ταινία. Ο λόγος για τα «The Power of the Dog» που ηγείται την κούρσα με 12 υποψηφιότητες και «Don’t Look Up». Για την ιστορία πάντως, το Netflix ποτέ μέχρι σ'ημερα δεν έχει κερδίσει το πολυπόθητο «χρυσό αγαλματίδιο» στην εν λόγω κατηγορία.



Όσον αφορά μάλιστα το «The Power of the Dog», μεταξύ άλλων, διεκδικεί Όσκαρ Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου. Παράληλλα, η Κάμπιον έγραψε την δική της ιστορία στον θεσμό, καθώς είναι η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτης που έχει υπάρξει υποψήφια στη συγκεκριμένη κατηγορία για πάνω από μια φορά.

Θυμίζουμε ότι το 1994 διεκδίκησε το Όσκαρ Σκηνοθεσίας με την ταινία «Μαθήματα Πιάνου» αλλά τότε έχασε το βραβείο από τον Στίβεν Σπίλμπεργκ με τη «Λίστα του Σίντλερ». Μένει λοιπόν να δούμε αν η Κάμπιον φέτος θα πάρει τη ρεβάνς έχοντας ξανά απέναντί της τον θρυλικό σκηνοθέτη με το «West Side Story».

Την ίδια στιγμή, επτά ηθοποιοί σε παραγωγές του Netflix διεκδικούν Όσκαρ για τις ερμηνείες τους στις ταινίες: «The Lost Daughter», «The Power of the Dog» και «Tick, Tick… Boom!». Αυτοί είναι οι: Ολίβια Κόλμαν, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Άντριου Γκάρφιλντ, Κίρστεν Ντανστ, Τζέσι Μπάκλεϊ, Τζέσι Πλέμονς και Κόντι Σμιτ-ΜακΦι.



Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το Netflix διεκδικεί και Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας με το «The Hand of God» του Πάολο Σορεντίνο, ενώ στο Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους φιγουράρει στις τρεις από τις πέντε υποψηφιότητες!



Στη συλλογή φωτογραφιών που ακολουθεί, δείτε τις 10 παραγωγές του Netflix που συγκεντρώνουν τις 27 υποψηφιότητες.





PHOTO GALLERY Photo 1/10 The Power of the Dog: 12 υποψηφιότητες - Καλύτερη Ταινία, Σκηνοθεσία, Διασκευασμένο Σενάριο, Α' Ανδρικός Ρόλος, Β' Ανδρικός Ρόλος για Τζέσε Πλέμονς και Κόντι Σμιτ ΜακΦι, Β' Γυναικείος Ρόλος, Μοντάζ, Ήχος, Μουσική, Φωτογραφία, Καλλιτεχνική Διεύθυνση Πηγή: Netflix Photo 2/10 Don't Look Up: 4 υποψηφιότητες - Καλύτερη Ταινία, Πρωτότυπο Σενάριο, Μοντάζ, Μουσική Πηγή: Netflix Photo 3/10 The Lost Daughter: 3 υποψηφιότητες - Διασκευασμένο Σενάριο, Α' Γυναικείος, Β' Γυναικείος Πηγή: Netflix Photo 4/10 Tick, Tick… Boom!: 2 υποψηφιότητες - Α' Ανδρικός, Μοντάζ Photo 5/10 Robin Robin: 1 υποψηφιότητα - Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους Πηγή: Netflix Photo 6/10 The Hand of God: 1 υποψηφιότητα - Καλύτερη Διεθνής Ταινία Πηγή: Netflix Photo 7/10 Audible: 1 υποψηφιότητα - Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Πηγή: Netflix Photo 8/10 Lead me Home: - 1 υποψηφιότητα - Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Πηγή: Netflix Photo 9/10 The Mitchells vs. the Machine: 1 υποψηφιότητα - Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Πηγή: Netflix Photo 10/10 Three Songs For Benazir: - 1 υποψηφιότητα - Καλύτερο Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους Πηγή: Netflix