Πασχαλινές διακοπές γεμάτες φαντασία με το Vodafone TV

DC LEAGUE OF THE SUPER-PETS (Ταινία κινουμένων σχεδίων, Διαθέσιμη τώρα)

Ο Κρύπτο, ο Σούπερ-Σκύλος, είναι αχώριστος φίλος με τον Σούπερμαν. Μοιράζονται τις ίδιες υπερδυνάμεις και μάχονται πλάι-πλάι ενάντια στο έγκλημα στην πολύπαθη Μητρόπολη. Όταν ο Σούπερμαν και η Justice League πέφτουν θύματα απαγωγής, ο Κρύπτο πρέπει να πείσει μία αγέλη αδέσποτων – το κυνηγόσκυλο Έις, την τροφαντή γουρουνίτσα Πί-Μπι, τη χελώνα Μέρτον και τον σκίουρο Τσιπ- να επιστρατεύσουν τις νεοαποκτηθείσες υπερδυνάμεις τους για να τον βοηθήσουν σε αυτή τη δύσκολη αποστολή διάσωσης των σούπερ ηρώων.

Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΛΙΘΟΣ (Ταινία, Διαθέσιμη τώρα)

Καθώς η 11η επέτειος των γενεθλίων του Χάρι Πότερ πλησιάζει, ο ίδιος δεν έχει να περιμένει παρά ελάχιστα από τη θετή οικογένειά του, τους Ντάρσλι. Οι τελευταίοι είναι οι αντιπαθέστατοι συγγενείς του οι οποίοι, τελείως απρόθυμα, τον ανέλαβαν υπό την προστασία τους μετά το θάνατο των γονιών του. Σαν πρώτο δείγμα της «τρυφερής»... φιλοξενίας τους του παραχώρησαν ως δωμάτιο την αποθήκη κάτω από τις σκάλες του σπιτιού. Μόνο που, ευτυχώς για τον Χάρι, η 11η επέτειος των γενεθλίων του θα αποδειχθεί... μαγική! Γιατί, φέτος, καταφθάνει ένα πολύ μυστηριώδες γράμμα με παραλήπτη τον Χάρι. Είναι γραμμένο με πράσινο μελάνι και το μεταφέρει μία κουκουβάγια. Ο Χάρι φυσικά εκπλήσσεται αλλά και ενθουσιάζεται με το περίεργο γράμμα, τότε όμως ο τρομοκρατημένος θείος Βέρνον το καταστρέφει, δευτερόλεπτα πριν ο Χάρι μπορέσει να διαβάσει το περιεχόμενο του. Η πρώτη ταινία της φιλμικής εγκυκλοπαίδειας του «Χάρι Πότερ» που κλείνει φέτος 23 χρόνια!

Ο ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΤΩΝ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΩΝ: Η ΣΥΝΤΡΟΦΙΑ ΤΟΥ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙΟΥ (Ταινία, Διαθέσιμη

τώρα)

Στο μικρό χωριό του Σάιρ δεν έχει ξημερώσει ακόμα. Την ηρεμία της νύχτας διακόπτουν μόνο τα ροχαλητά των μικροσκοπικών Χόμπιτ που κοιμούνται ήσυχοι. Ο νεαρός Φρόντο, όμως στριφογυρίζει νευρικά στο κρεβάτι του. «Τι μπελάς κι αυτός να έχω στην κατοχή μου το Ένα Δαχτυλίδι, τον πανίσχυρο εξουσιαστή όλων των Δαχτυλιδιών», σκέφτεται με το αθώο χομπιτο- μυαλό του. «Τι θα συμβεί αν ο Άρχοντας του Σκότους το ανακαλύψει; Πρέπει να το εξαφανίσω αμέσως!».

Πράγματι, μαζί με τους συντρόφους του ξεκινά ένα επικίνδυνο ταξίδι στη χώρα του εχθρού, στη Μόρντορ, για να καταστρέψουν το Δαχτυλίδι στο βουνό της Φωτιάς. Δε σκέφτηκαν όμως ότι τίποτα δεν ξεφεύγει από τις δυνάμεις του Κακού. Η πρώτη ταινία της θρυλικής τριλογίας του C1 Public C1 Public C1 Public Πήτερ Τζάκσον «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» που κατέκτησε κοινό, κριτικούς, box office και Όσκαρ.

ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΡΗ: ΟΙ ΓΙΑΓΙΑΔΕΣ (μικρού μήκους, διαθέσιμη τώρα στο Disney+)

Το υποψήφιο για Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους «Άνθρωποι και Μέρη: Οι Γιαγιάδες», από τον πρώτης γενιάς Ταϊβανέζο-Αμερικανό σκηνοθέτη Σον Γουάνγκ, στρέφει την κάμερα προς τις γιαγιάδες του (τη Νάι Νάι και τη Γουάι Πο), οι οποίες είναι αχώριστες φίλες και συγκάτοικοι στα 80 και τα 90 τους χρόνια. Η ταινία καταγράφει την καθημερινότητά τους με χιουμοριστικό και απροσδόκητο τρόπο, καθώς εκείνες διώχνουν τον καημό τους με χορό, γυμναστική και κλανιές, καταλήγοντας σε έναν συναισθηματικό στοχασμό για τη ζωή που σημαδεύεται από χαρά και πόνο. Μαζί, οι γιαγιάδες και ο εγγονός, μάς θυμίζουν ότι γεράματα δεν σημαίνει απαραίτητα μαρασμός.

BATMAN AND SUPERMAN: BATTLE OF THE SUPERSONS (Ταινία κινουμένων σχεδίων, Διαθέσιμη τώρα)

Η ταινία κινουμένων σχεδίων ακολουθεί τη συνεργασία και τη φιλία των παιδιών των μεγαλύτερων ηρώων της DC, με τη γνωριμία των δύο να μην είναι και πολύ ομαλή. Όμως γρήγορα οι δύο πιτσιρικάδες θα πρέπει να συνεργαστούν λόγω της επίθεσης του Starro the Conqueror, o οποίος θα καταλάβει και τους ίδιους τους πατεράδες τους οποίους θα χρειαστεί και να πολεμήσουν μαζί για να σώσουν τον κόσμο.

RONJA (Σειρά, Διαθέσιμη από 1/5)

Η 11χρονη Ronja μεγαλώνει με μια συμμορία ληστών, μέχρι που συνειδητοποιεί ότι το δάσος στην ενδοχώρα της Σκανδιναβίας κρύβει μαγικές δυνάμεις. Και τότε ξεκινάει η μεγάλη περιπέτεια του RONJA, της σειράς του Viaplay που συζητούν όλοι.

BARBIE (Ταινία, Διαθέσιμη τώρα)

Με 1.5 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις, με 1 βραβείο Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού και μια δυνατή ιστορία ως πρώτη μαγιά, η BARBIE της Γκρέτα Γκέργουιγκ με την Μάργκο Ρόμπι και τον Ράιαν Γκόσλινγκ αφηγείται την ιστορία της πιο διάσημης κούκλας στην ιστορία και παίζει αποκλειστικά στο Vodafone TV.

PABLO (Διαθέσιμοι και οι 2 κύκλοι, μεταγλωττισμένοι στα ελληνικά)

Ο γνωστός και πολύ αγαπημένος PABLO που κάνει παρέα με τους φίλους του μετά το σχολείο, αλλά και ανακαλύπτοντας τον κόσμο έξω από το σπίτι, παίζει αποκλειστικά και μεταγλωττισμένα με τους 2 κύκλους του στο Vodafone TV, και τον συναντάμε ξανά με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης για τον Αυτισμό. ​