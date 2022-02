Ο Τομ Χόλαντ απόλυτος κυρίαρχος στο ελληνικό box office

O Τομ Χόλαντ έχει κατακτήσει το ελληνικό box office με τις ταινίες Uncharted και Spider-Man: No Way Home

Δείτε αναλυτικά τις 10 πιο εμπορικές ταινίες στα ελληνικά σινεμά για το τετραήμερο 17 έως 20 Φεβρουαρίου 2022.

Οι νέες ταινίες δράσης που κυκλοφόρησαν στα ελληνικά σινεμά την προηγούμενη εβδομάδα κέρδισαν το ενδιαφέρον των θεατών και έφεραν νέα αύξηση εισιτηρίων στο ελληνικό box office. Καλή πορεία συνεχίζει να σημειώνει και ο Ηρακλής Πουαρό του Κένεθ Μπράνα που τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του φιγουράρει στη δεύτερη θέση.



Συγκεκριμένα, κατά το τετραήμερο από τις 17 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 σε πανελλαδική κλίμακα 23 ταινίες έκοψαν όλες μαζί 71.070 εισιτήρια.



Δείτε αναλυτικά το Top-10 των εισιτηρίων για το τετραήμερο 17 έως 20 Φεβρουαρίου 2022:



1. «Uncharted», εισιτήρια 27.143 (86 οθόνες) / Σύνολο: 27.143 (1η εβδομάδα προβολής).