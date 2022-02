Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν: Ο συγγραφέας του «Game of Thrones» ενώνει τις δυνάμεις του με τη Marvel

Νέο πρότζεκτ για τον συγγραφέα του Game of Thrones

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν θα επιμεληθεί μια νέα σειρά κόμικ της Marvel.

Ο Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν, συγγραφέας του έπους φαντασίας «Το Τραγούδι της Φωτιάς και του Πάγου», στο οποίο βασίστηκε η δημοφιλής τηλεοπτική σειρά «Game of Thrones» θα συνεργαστεί με τη Marvel σε ένα νέο πρότζεκτ.



Η συνεργασία αφορά την παραγωγή νέας σειράς βιβλίων κόμικ βασισμένη στην ανθολογία υπερηρώων «Wild Cards», την οποία συνέλαβε και επιμελήθηκε ο Μάρτιν.



Η σειρά «Wild Cards» αφηγείται την ιστορία ενός εναλλακτικού χρονικού, κατά το οποίο η Γη φιλοξενεί άτομα με υπερδυνάμεις και περιλαμβάνει περισσότερα από 25 μυθιστορήματα και 20 διηγήματα.



Γράφτηκε από περισσότερους από 40 συγγραφείς σε ένα διάστημα τριών δεκαετιών και η περιορισμένη σειρά «Wild Cards: Drawing Of The Cards» θα κυκλοφορήσει αργότερα φέτος.



Η Marvel ανακοίνωσε μέσω του επίσημου website της ότι το πρώτο τεύχος των βιβλίων κόμικ αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.



O Τζορτζ Ρ.Ρ. Μάρτιν δηλώνει φαν του κόμικ Wild Cards της Marvel